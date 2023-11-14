Гениальные лайфхаки: как беспроблемно провезти духи во время путешествия самолетом

Путешественники знают, что при прохождении контроля в аэропорту или на границе есть ограничения при перевозке некоторых вещей, в том числе духов. Блогер Армен Адамджан показал лайфхак, как можно провезти ваши любимые духи и не беспокоиться о проверке.
- Возьмите ватный диск и побрызгайте на него своими духами, пока он полностью не пропитается ими. Повторите эту процедуру с другими ватными дисками. Упакуйте их в zip-пакет, предварительно выпустив лишний воздух. Таким образом вы можете не беспокоиться о проверке и взять с собой несколько видов ароматов.
- Также блогер впомнил еще один популярный способ, для которого используют вазелин в банке. Подогрейте его и сбрызните духами. Когда он застынет, нанесите на кожу. Однако такой вариант может забивать поры и вызывать определенные проблемы.
Армен предпочитает первый способ, а вы выберите тот, который будет удобен для вас.
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