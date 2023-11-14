Гениальные лайфхаки: как беспроблемно провезти духи во время путешествия самолетом

Путешественники знают, что при прохождении контроля в аэропорту или на границе есть ограничения при перевозке некоторых вещей, в том числе духов. Блогер Армен Адамджан показал лайфхак, как можно провезти ваши любимые духи и не беспокоиться о проверке.