Георгины: как подготовить растение к зиме

Это прекрасные цветы, которые радуют обильным цветением на протяжении длительного времени - до первых заморозков.

Осенью георгины - яркое пятно на фоне увядающей природы. Различается очень много видов этих цветов, среди которых: кустовые, простые, воротничковые, пионовые, шаровидные, декоративные, помпонные и еще множество других сортов.

Выращивать георгины достаточно просто, они не прихотливы, красивые, имеют необычный аромат. Есть только одно но: перед зимой они нуждаются в выкопке и хранении в комфортной среде.

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Как подготовить к зимовке

Георгины боятся холода, поэтому их нужно выкапывать на зиму, если же этого не сделать, то клубни просто замерзнут в земле и на следующий год растение вас не порадует. Когда точно выкапывать растение, сказать трудно, ведь в разных регионах разные температуры, поэтому существует ориентир - первые заморозки. Как только первый осенний холод подморозит георгины - время обрезать и выкапывать.

Если выкопать корни слишком рано, то они вряд ли будут храниться до весны и либо загниют, либо прорастут раньше времени. Поэтому:

1. Обрежьте все погоны на растении, оставив 10-15 сантиметров от корня.

2. Выкопайте георгину. Клубни у растения обычно большое, поэтому обкопайте растение со всех сторон, отступив от стебля около 30 сантиметров.

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3. Аккуратно руками отряхните грунт. Постарайтесь не повредить клубни. Промойте клубни проточной водой, чтобы убрать остатки грунта и обрежьте мелкие корешки.

4. Замочите в розовом растворе марганцовки на 5-7 минут.

5. Сложите клубни в ящик и уберите в теплое, сухое, темное место на 2-3 недели, чтобы они "состарились".

6. Через две недели растение можно достать и поделить с помощью ножа (его лучше стерилизовать). Это нужно делать каждый год, чтобы георгины не выродились. Разделенные клубни положите срезом вверх, чтобы они подсохли, потом смажьте места зеленкой или окуните в раствор марганцовки.

7. Большой стебель срезаем до основания, так как он поддается гниению. Срез нужно тоже присыпать золой или замазать зеленкой.

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Как хранить

Хранить клубни нужно только подсушенными, иначе образуется гниль и растение пропадет. После того как подготовительные работы завершены, поместите клубни в ящик и засыпьте опилками, золой, также для этого подойдет песок и торф. Хранить лучше всего при температуре от 0 до +5 градусов, поэтому отлично подойдут подвалы и погреба.

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