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- Дом
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Герберы: как выращивать эти солнечные цветы дома или в саду
Яркие, стильные и неприхотливые — герберы легко влюбляют в себя с первого взгляда.
Их бархатные лепестки в оттенках солнца, ягод и неба давно стали любимцами флористов, а теперь все чаще появляются на клумбах или в горшках в домах украинцев. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно выращивать, ухаживать за этими цветами, чтобы они дарили вам радость с весны и до осени.
Гербера или трансваальская ромашка, происходит из Южной Африки. Это не просто декоративное растение — это настоящая звезда любой клумбы или цветочной композиции. Герберы — цветы с характером: яркие, эмоциональные, будто созданные для того, чтобы поднимать настроение.
Освещение и температура
Свет: герберы любят солнце, но в регионах с жарким летом им лучше в полутени, чтобы избежать перегрева.
Температура: идеальные условия — +18…+22°C днем и не ниже +5°C ночью. При температурах ниже нуля герберы следует заносить в дом или укрывать.
Почва и посадка в грунт
Герберы нуждаются в плодородной, хорошо дренированной почве с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5-6,5).
При посадке не заглубляйте корневую шейку — она должна быть чуть выше уровня почвы.
Высаживайте герберы после завершения весенних заморозков с интервалом 30-40 см между кустами.
Полив и удобрения
Полив — регулярный, но умеренный, летом — 1-2 раза в неделю, когда верхний слой почвы высохнет.
Важно не допускать застоя воды: герберы не переносят сырости — возможно загнивание корней.
Подкормка: с весны до осени — раз в месяц комплексным удобрением для цветущих. Летом стоит добавить органику (например, перегной или компост).
Обрезка и уход
Удаляйте увядшие цветы, обрезайте цветонос у основания — это стимулирует появление новых бутонов.
При необходимости обрезайте старые листья для улучшения проветривания и эстетического вида.
Как выращивать герберы из семян
Это долгий, но интересный процесс:
За 10-12 недель до последних морозов высейте семена в легкую почву.
Не заглубляйте семена — они прорастают на свету.
Накройте емкость пленкой или крышкой, поставьте в теплое (около +21°C) и светлое место.
Прорастание — от 10 до 28 дней.
После последних заморозков рассаду высаживают на улицу.
Пересадка и зимовка
Пересаживайте герберы каждые 1-2 года, когда корни заполняют горшок.
Если вы живете в зоне ниже 8 USDA (большая часть Украины), на зиму растение либо выкапывают и заносят в дом, либо утепляют и надежно мульчируют.
Вредители и болезни
Герберы могут страдать от:
Тли, клещей, трипсов — поможет обработка мыльным раствором или садовым маслом.
Грибковых болезней (серая гниль, мучнистая роса) — важно избегать переувлажнения.
Корневая гниль — чаще всего из-за чрезмерного полива и плохого дренажа.
Срезанные герберы в вазе
Срезайте цветы, когда бутон полностью открыт.
Используйте острые, стерильные ножницы.
Ставьте цветы сразу в воду — не кладите их на стол, иначе стебель может согнуться.
Герберы — замечательные растения для клумб, балконов, террас и горшков. Они дарят настроение и цвета, даже когда день пасмурный, а правильный уход гарантирует пышное цветение с мая до первых морозов.