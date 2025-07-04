Герберы: как выращивать эти солнечные цветы дома или в саду

Гербери / © Associated Press

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Их бархатные лепестки в оттенках солнца, ягод и неба давно стали любимцами флористов, а теперь все чаще появляются на клумбах или в горшках в домах украинцев. Издание Martha Stewart рассказало, как правильно выращивать, ухаживать за этими цветами, чтобы они дарили вам радость с весны и до осени.

Гербера или трансваальская ромашка, происходит из Южной Африки. Это не просто декоративное растение — это настоящая звезда любой клумбы или цветочной композиции. Герберы — цветы с характером: яркие, эмоциональные, будто созданные для того, чтобы поднимать настроение.

Освещение и температура

Свет : герберы любят солнце, но в регионах с жарким летом им лучше в полутени, чтобы избежать перегрева.

Температура: идеальные условия — +18…+22°C днем и не ниже +5°C ночью. При температурах ниже нуля герберы следует заносить в дом или укрывать.

Почва и посадка в грунт

Герберы нуждаются в плодородной, хорошо дренированной почве с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,5-6,5).

При посадке не заглубляйте корневую шейку — она должна быть чуть выше уровня почвы.

Высаживайте герберы после завершения весенних заморозков с интервалом 30-40 см между кустами.

Полив и удобрения

Полив — регулярный, но умеренный, летом — 1-2 раза в неделю, когда верхний слой почвы высохнет.

Важно не допускать застоя воды: герберы не переносят сырости — возможно загнивание корней.

Подкормка: с весны до осени — раз в месяц комплексным удобрением для цветущих. Летом стоит добавить органику (например, перегной или компост).

Обрезка и уход

Удаляйте увядшие цветы, обрезайте цветонос у основания — это стимулирует появление новых бутонов.

При необходимости обрезайте старые листья для улучшения проветривания и эстетического вида.

Как выращивать герберы из семян

Это долгий, но интересный процесс:

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За 10-12 недель до последних морозов высейте семена в легкую почву. Не заглубляйте семена — они прорастают на свету. Накройте емкость пленкой или крышкой, поставьте в теплое (около +21°C) и светлое место. Прорастание — от 10 до 28 дней. После последних заморозков рассаду высаживают на улицу.

Пересадка и зимовка

Пересаживайте герберы каждые 1-2 года, когда корни заполняют горшок.

Если вы живете в зоне ниже 8 USDA (большая часть Украины), на зиму растение либо выкапывают и заносят в дом, либо утепляют и надежно мульчируют.

Вредители и болезни

Герберы могут страдать от:

Тли, клещей, трипсов — поможет обработка мыльным раствором или садовым маслом.

Грибковых болезней (серая гниль, мучнистая роса) — важно избегать переувлажнения.

Корневая гниль — чаще всего из-за чрезмерного полива и плохого дренажа.

Срезанные герберы в вазе

Срезайте цветы, когда бутон полностью открыт.

Используйте острые, стерильные ножницы.

Ставьте цветы сразу в воду — не кладите их на стол, иначе стебель может согнуться.

Герберы — замечательные растения для клумб, балконов, террас и горшков. Они дарят настроение и цвета, даже когда день пасмурный, а правильный уход гарантирует пышное цветение с мая до первых морозов.