Гипоаллергенная собака: какие породы не заставят вас плакать

Если вы хотите завести щенка, но у вас начинается приступ аллергии, как только он появляется в комнате, вам стоит хорошо подумать, собаку какой породы выбрать.

Аллергия на собак - явление довольно распространенное, и часто о ней новоиспеченный хозяин собаки узнает слишком поздно, что ведет к серьезным проблемам и семейным драмам. Но, как утверждает WomansWorld, гипоаллергенные породы собак существуют.

Вот, что вам нужно знать о гипоаллергенных собаках, в том числе о том, что означает "гипоаллергенная" и какие породы лучше.

Что вызывает аллергию на собак

По данным Американского фонда астмы и аллергии, до 30 процентов всех американцев борются с аллергией на домашних животных. И хотя аллергия на кошек встречается чаще, аллергические реакции на собак, как правило, более серьезные, особенно у людей, страдающих астмой. Симптомы аллергии на собак варьируются от человека к человеку, но некоторые признаки того, что у вас может быть аллергия на собаку, включают:

отек и зуд вокруг глаз;

насморк;

кашель или одышка;

хрипы и чихание после носовых капель;

слезящиеся глаза;

кожный зуд, сыпь или крапивница.

Вопреки распространенному мнению, вспышку аллергии вызывает не собачья шерсть. Скорее белок, содержащийся в собачьей слюне и моче. Когда собаки ухаживают за собой, они распространяют этот белок на кожу и шерсть, а затем выделяют его в окружающую среду в виде перхоти — отсюда и причина, по которой люди говорят, что у них аллергия на перхоть домашних животных.

Если у вас серьезные признаки и симптомы — проблемы со сном или постоянные хрипы — позвоните своему врачу. Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если симптомы быстро ухудшаются или вам трудно дышать при минимальной активности.

Что значит "гипоаллергенная порода"

Термин "гипоаллергенный" обычно означает отсутствие всех аллергенов. Однако префикс "гипо" на самом деле переводится как "меньше" или "ниже нормы". Итак, гипоаллергенная собака - это собака, которая с меньшей вероятностью вызовет аллергическую реакцию.

Это значит, 100% гипоаллергенной собаки не существует. Ни один щенок не является на 100% гипоаллергенным. Однако эксперты говорят, что можно найти менее аллергенные породы, которые лучше подходят для аллергиков. У этих пушистых псов предсказуемая, нелиняющая шерсть, которая производит меньше перхоти, и, как упоминалось выше, перхоть вызывает большинство аллергий на домашних животных.

Какие породы собак лучше всего подходят для аллергиков

Когда вы обнаружили у себя аллергию на собаку, но еще не готовы расстаться с идеей завести щенка, обратите внимание на четвероногих с наименьшей вероятностью ее вызвать. Их много, но в этом списке представлены лучшие из лучших пород собак для людей, страдающих аллергией.

Пудель

Пудель - это, возможно, самая популярная порода собак в категории нелиняющих собак, он был скрещен со многими другими собаками, чтобы создать ряд гипоаллергенных пород. Среди них лабрадудль, голдендудль, йоркипу, кокапу и другие очаровательные "пу". Пудели могут быть стандартного, миниатюрного и игрушечного размера, и из них получаются отличные семейные собаки, потому что они умны, энергичны и легко поддаются дрессировке. В настоящее время самой популярной гибридной породой пуделя является симпатичная смесь золотистого ретривера и пуделя.

Шнауцер и цвергшнауцер

Первоначально шнауцеров разводили для работы на фермах. Сегодня они удивительные сторожевые псы, которые любят обниматься и играть. У них двойная шерсть — нижняя часть мягкая и плотная, а верхняя — жесткая, что требует регулярного расчесывания, чтобы предотвратить образование колтунов. Однако, в отличие от других популярных пород собак, они не выделяют много перхоти, что делает их идеальными для аллергиков. Защитный, верный и энергичный, этот пес любит прижиматься и отлично ладит с маленькими детьми. Кроме того, как и пудель, они бывают разных видов, поэтому, если вы ищете маленькую собаку или гигантского шнауцера, эта порода может удовлетворить все требования.

Бишон-фризе

От природы нежный, счастливый и игривый, бишон-фризе — очаровательный пес, узнаваемый по белоснежной шерсти и кроткому нраву. Это порода с двойной шерстью, которая практически не линяет, поэтому она входит в число лучших гипоаллергенных собак. Тем не менее эти привлекательные щенки, как правило, страдают от разлуки, поэтому, если вы работаете вдали от дома, подумайте о другой гипоаллергенной породе.

Ирландский водяной спаниель

Обратите внимание на ирландского водяного спаниеля. Эти лохматые щенки отличаются курчавой, водонепроницаемой, гипоаллергенной шерстью и сужающимся "крысиным хвостом". Они самые высокие среди всех спаниелей, но не позволяйте их массивным размерам обмануть вас — ирландский водяной спаниель — приятная ручная собачка, известная своей преданностью.

Португальская водяная собака

Португальская водяная собака, прославившаяся благодаря бывшим щенкам Белого дома Санни и Бо, — умный, спортивный и любящий воду компаньон, с которым можно поделиться любовью. Эти собаки среднего размера легко поддаются дрессировке и имеют курчавую шерсть, похожую на несколько других собак из этого списка. Тем не менее, хотя эта порода гипоаллергенна, ее густая шерсть сезонно линяет. Вам нужно будет регулярно ухаживать за щенком, чтобы свести к минимуму аллергические реакции.

Афганская борзая

Как одношерстная порода, царственная и отчужденная афганская борзая — красивая собака, которая не очень сильно линяет. Просто имейте в виду: их длинные пряди требуют тщательного ухода, чтобы предотвратить спутывание. Тем не менее, если вы не против регулярно ухаживать за своим псом, эта порода — фантастический вариант для аллергиков. Кроме того, они верные, любящие и приятные, что делает их особенно подходящими для семей.

Басенджи

Известные как нелающие собаки, басенджи умны, яростно независимы и легко узнаваемы по своим милым кудрявым хвостам. У этой милой гипоаллергенной собачки короткая шерсть, которая лишь изредка линяет. Рекламируемые как собаки для приключений, басенджи обладают безупречным обонянием. Однако будьте осторожны, так как их нос иногда может доставить им неприятности, спровоцировав разорение мусорного пакета в поисках остатков вчерашнего ужина.

Бедлингтон-терьер

Еще одна гипоаллергенная собачка с узнаваемой внешностью, шерсть бедлингтон-терьера напоминает овечью — густая и кудрявая, сочетающая в себе мягкость и жесткость. Однако, в отличие от многих других пород терьеров, он не жилистый. Любознательные и умные, бедлингтон-терьеры — невероятные сторожевые псы, которым нравится быть в центре внимания. Их шерсть мало линяет и почти не образуется перхоть. Несмотря на это, их необходимо расчесывать хотя бы раз в неделю.

Эти собаки являются одними из самых популярных, но существует множество других гипоаллергенных пород собак:

мягкошерстный пшеничный терьер;

мальтезе;

китайская хохлатая;

аффенпинчер;

ксолоитцкуинтли (также известная как мексиканская голая собака).

Какие собаки противопоказаны аллергикам

Аллергикам лучше избегать собак, таких как:

сенбернар;

бульдог;

немецкая овчарка;

бостонский терьер.

Эти породы обычно выделяют аллергены в больших количествах. Помните, что не шерсть собаки вызывает аллергию у людей, страдающих аллергией на собак, а белки, которые превращаются в перхоть. Вот почему, даже если вы выберете гипоаллергенного щенка от авторитетного заводчика, важно постоянно ухаживать за его шерстью, поскольку ни один пес на 100% не свободен от аллергенов.

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