Главный цветок зимы: как ухаживать за морозником

Морозник зацветает в феврале и часто цветет, когда снег еще не растаял.

Если зимой вы увидели зеленый или с фиолетовыми прожилками цветок, который ярким пятном выделятся на фоне снега, то это значит, что вам на глаза попался морозник.

Этот цветок начинает нас радовать еще зимой, как правило, он небольшой - размер 20-40см, но морозники с одеревеневшими стеблями могут достигать 1 м в длину. О том, как ухаживать за морозником, рассказывают британские садоводы Gardens illustrated.

Где посадить морозник

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Морозники предпочитают тень, но выдержат и полное солнце, если почва не высыхает. Многие из морозников полностью морозостойки и совершенно спокойно переживают зиму и холод от -10 градусов до -30 градусов. Во время морозов цветок сморщивается, изгоняя из себя влагу, а затем - с оттепелью - снова возрождается.

Морозники с высокими стеблями часто нуждаются в опоре. Они также прекрасно себя чувствует в терракотовых горшках в холодной теплице или на закрытой веранде.

Сажать морозник можно в любое время, но лучше все же это делать в августе. Морозник очень любит песчаные почвы.

Как ухаживать за морозником

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Срезайте листву как вечнозеленых, так и листопадных видов морозника поздней осенью или в начале зимы, чтобы предотвратить перенос болезней.

Осенью мульчируйте почву органическими веществами, не содержащими сорняков, это помогает поддерживать рост цветов и сдерживать распространение сорняков.

Подкармливать растение нужно дважды в год, во время цветения и в разгар лета. Если ваш морозник дает много листьев и мало цветов, его стоит удобрить дополнительно.

Обеспечьте сорта с более высоким стеблем опорой для растений, особенно на открытых участках.

Размножение морозников

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Многие морозников можно размножать семенами, которые следует высевать сразу же, по мере их созревания, в начале лета. Семенам нужен теплый и влажный период, за которым следует похолодание. Всходы морозника обычно появляются зимой или ранней весной, но прорастание может быть непредсказуемым. Растениям, выращенным из семян, может потребоваться несколько лет, чтобы зацвести.

Также морозник отлично размножается делением корней. Делать это лучше ранней весной.

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