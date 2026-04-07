Садоводство давно перестало быть только о «посадке и поливке». Сегодня это еще и об эстетике, креативе и удовольствии от процесса. И именно здесь на сцену выходит глициния — одно из самых эффектных растений, которое можно превратить в настоящее произведение искусства.

Вместо того чтобы пускать ее по забору или арке, садовник и автор страницы Gardening with Ish предложил трендовое решение, а именно сформировать из нее «зонтик» или даже небольшое цветущее дерево. И главное — это значительно проще, чем кажется.

Для такого проекта лучше всего подходит глициния китайская «Аметист Фоллс», ведь она растет медленнее других видов, хорошо чувствует себя в горшках, может зацвести уже в первый год и не требует сложного ухода. То есть пока вы формируете будущий «зонтик», растение уже радует вас цветами.

Шаг 1: освободите потенциал растения

Обычно молодые глицинии продаются привязанными к бамбуковым опорам. Необходимо осторожно снять крепления и распутать побеги. Вы удивитесь, ведь растение часто значительно выше, чем кажется на первый взгляд.

Шаг 2: сделайте основу «зонта»

Вам понадобится:

большой горшок, идеально — терракотовый

прочная опора, например, длинная труба или кол

деревянные планки

Из этих элементов формируется каркас: центральная опора — «ствол» и деревянные планки — «спицы» зонта. Конструкция должна напоминать перевернутый зонт или каркас светильника.

Шаг 3: закрепите конструкцию

Чтобы «зонт» был стабильным:

Засыпьте на дно горшка гравий и часть грунта, первые 10-12 см Зафиксируйте опору по центру Убедитесь, что конструкция не шатается

Это база, от которой зависит вся форма будущего растения.

Шаг 4: посадка глицинии

Глициния любит много солнца и хорошо дренированную почву. Поэтому:

Добавьте дренаж, а именно, гравий на дне. Немного разрыхлите корневую систему Посадите растение максимально близко к центральной опоре. После этого хорошо полейте.

Шаг 5: формирование «зонта»

Теперь самое интересное:

Направляйте побеги вдоль «спиц». Фиксируйте их мягкой веревкой. Равномерно распределяйте по каркасу.

Некоторые побеги могут сразу достигать верхушки, это нормально и даже хорошо.

Уход

Чтобы ваша глициния превратилась в идеальный «зонтик», держите ее в солнечном месте, регулярно поливайте, ежегодно подкармливайте, корректируйте форму и подвязывайте новые побеги.

Этот проект не на одну неделю, через 2-3 года каркас полностью покроется зеленью, появятся каскады цветов и форма станет плотной и выразительной. И тогда ваш «зонт» будет выглядеть как дизайнерский объект из журнала.

Глициния — это растение, которое умеет удивлять. Но настоящая магия начинается тогда, когда вы берете ее формирование в свои руки. Сделать цветущий зонт — значит не просто вырастить растение, а создать настроение, атмосферу и даже маленькое арт-пространство в собственном доме или саду. Да, это требует времени, однако результат — тот самый случай, когда ожидание полностью оправдывает себя.