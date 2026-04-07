ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
77
Время на прочтение
2 мин

Глициния — как сделать "цветочный зонт" в собственном саду или на балконе

Цветущий зонт из нежных фиолетовых каскадов вместо обычной лианы — живая инсталляция, которая выглядит как из Pinterest. Это не магия и не сложный ландшафтный проект, а простая садоводческая хитрость, которую можно сделать даже в горшке.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Глициния

Глициния / © Credits

Садоводство давно перестало быть только о «посадке и поливке». Сегодня это еще и об эстетике, креативе и удовольствии от процесса. И именно здесь на сцену выходит глициния — одно из самых эффектных растений, которое можно превратить в настоящее произведение искусства.

Вместо того чтобы пускать ее по забору или арке, садовник и автор страницы Gardening with Ish предложил трендовое решение, а именно сформировать из нее «зонтик» или даже небольшое цветущее дерево. И главное — это значительно проще, чем кажется.

Для такого проекта лучше всего подходит глициния китайская «Аметист Фоллс», ведь она растет медленнее других видов, хорошо чувствует себя в горшках, может зацвести уже в первый год и не требует сложного ухода. То есть пока вы формируете будущий «зонтик», растение уже радует вас цветами.

Глициния / © ТСН

Глициния / © ТСН

Шаг 1: освободите потенциал растения

Обычно молодые глицинии продаются привязанными к бамбуковым опорам. Необходимо осторожно снять крепления и распутать побеги. Вы удивитесь, ведь растение часто значительно выше, чем кажется на первый взгляд.

Шаг 2: сделайте основу «зонта»

Вам понадобится:

  • большой горшок, идеально — терракотовый

  • прочная опора, например, длинная труба или кол

  • деревянные планки

Из этих элементов формируется каркас: центральная опора — «ствол» и деревянные планки — «спицы» зонта. Конструкция должна напоминать перевернутый зонт или каркас светильника.

Шаг 3: закрепите конструкцию

Чтобы «зонт» был стабильным:

  1. Засыпьте на дно горшка гравий и часть грунта, первые 10-12 см

  2. Зафиксируйте опору по центру

  3. Убедитесь, что конструкция не шатается

Это база, от которой зависит вся форма будущего растения.

Шаг 4: посадка глицинии

Глициния любит много солнца и хорошо дренированную почву. Поэтому:

  1. Добавьте дренаж, а именно, гравий на дне.

  2. Немного разрыхлите корневую систему

  3. Посадите растение максимально близко к центральной опоре.

  4. После этого хорошо полейте.

Шаг 5: формирование «зонта»

Теперь самое интересное:

  1. Направляйте побеги вдоль «спиц».

  2. Фиксируйте их мягкой веревкой.

  3. Равномерно распределяйте по каркасу.

Некоторые побеги могут сразу достигать верхушки, это нормально и даже хорошо.

Уход

Чтобы ваша глициния превратилась в идеальный «зонтик», держите ее в солнечном месте, регулярно поливайте, ежегодно подкармливайте, корректируйте форму и подвязывайте новые побеги.

Этот проект не на одну неделю, через 2-3 года каркас полностью покроется зеленью, появятся каскады цветов и форма станет плотной и выразительной. И тогда ваш «зонт» будет выглядеть как дизайнерский объект из журнала.

Глициния — это растение, которое умеет удивлять. Но настоящая магия начинается тогда, когда вы берете ее формирование в свои руки. Сделать цветущий зонт — значит не просто вырастить растение, а создать настроение, атмосферу и даже маленькое арт-пространство в собственном доме или саду. Да, это требует времени, однако результат — тот самый случай, когда ожидание полностью оправдывает себя.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie