Гортензии: ошибки, которые вы можете допустить во время выращивания

Гортензии – это лиственные кустарники, славящиеся огромными яркими соцветиями, которые тешат око с поздней весны до осени. У них репутация неприхотливых растений, которые идеально подходят как для начинающих, так и для опытных садоводов. Однако даже эти простые в уходе растения могут стать жертвами определенных ошибок, которых легко избежать, если знать основные правила.

Издание Martha Stewart предоставило полезные советы по поводу того, как избежать самых распространенных ошибок в уходе за гортензиями. Ведь правильный уход за этими роскошными растениями обеспечит ваш сад пышным цветением на протяжении всего лета.

Ошибка 1: плохой дренаж грунта

Гортензии любят хорошо дренированную почву, богатую питательными веществами. Вы должны создать для вашей гортензии комфорт, в противном случае растение может столкнуться с проблемами. Если в вашем саду тяжелая глинистая почва, она может задерживать слишком много воды, а это вредно для гортензий. В этом случае лучше добавить гипс, чтобы улучшить дренаж.

Для песчаного грунта, плохо удерживающего воду, рекомендуется добавить торфяной мох. Это создаст идеальные условия для растений.

Ошибка 2: неправильный pH почвы

Уровень pH почвы – это ключевой фактор в выращивании гортензий. Проверка pH перед посадкой очень важна, поскольку неправильный уровень может ограничить поглощение питательных веществ.

pH почвы влияет не только на здоровье растений, но может изменять цвет цветов у определенных сортов гортензий. Например, голубые гортензии процветают в кислой почве, тогда как розовые предпочитают щелочную среду.

Ошибка 3: слишком много солнца

Гортензии любят утреннее солнце и полуденную тень. В северных регионах они могут легко переносить солнце, но вот в южных зонах им необходимо давать больше тени, чтобы избежать ожогов листьев и цветов. Несколько часов утреннего солнца будет идеальным вариантом.

Ошибка 4: обрезка в неподходящее время

Не следует обрезать гортензии осенью. В этот период они закладывают цветочные почки для следующего сезона и обрезка может лишить вас цветения. Обрезать гортензии нужно только весной, когда становится ясно, какие ветки не выжили после зимы.

Ошибка 5: избыточное количество удобрения

Частое удобрение может привести к чрезмерному количеству азота в почве, что замедляет цветение. Рекомендуется вносить удобрения только дважды в сезон: весной, когда растение просыпается, и в середине июля, чтобы поддержать распускание бутонов.

Ошибка 6: чрезмерный полив

Гортензии нуждаются в равномерно увлажненной почве, но чрезмерный полив может привести к загниванию корней. Не разрешайте корням стоять в воде, но и не допускайте полного высыхания грунта. Поливать растения следует в зависимости от естественных осадков в вашем регионе – от ежедневного полива до одного раза в неделю. У гортензий, которые получают избыточное количество воды, меньшее цветение, их листья и цветы увядают, а сами листья становятся желтыми и мягкими.

Ошибка 7: слишком близкая посадка

Гортензии – это крупные растения, которые могут достигать 3 м в высоту и 2,5 м в ширину. Если вы сажаете их слишком близко друг к другу, растения могут соперничать за воду и питательные вещества, а это негативно повлияет на их развитие. Поэтому соблюдайте рекомендуемое расстояние во время посадки.

Гортензии – это отличный выбор для вашего сада. Следуя этим простым рекомендациям, вы обеспечите им здоровый рост и продолжительное цветение, которое будет радовать вас на протяжении многих лет.

Мы также писали о том, как определить тип почвы и какие растения на ней выращивать.

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