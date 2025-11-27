Гортензии зацветут более пышными цветами после зимы, если вы добавите натуральное средство в почву сейчас

Гортензии / © ТСН

Гортензии начнут увядать еще до наступления ноября, но садоводы не должны делать ошибку, пренебрегая этими цветами только потому, что они коричневеют. Ноябрь может быть непредсказуемым месяцем, поскольку температура ночью может быстро опускаться ниже нуля, тогда как дни остаются достаточно мягкими или даже солнечными.

Эти колебания могут привести к тому, что корни растений будут многократно замерзать, а затем оттаивать, что увеличивает риск повреждения заморозками, гниения или даже гибели зимой. Гортензии, в частности, очень чувствительны к холоду, и если садоводы не защитят их сейчас, пока земля полностью не замерзнет, они вряд ли зацветут весной.

Однако, по словам экспертов по садоводству, сохранить гортензии в безопасности очень легко, поскольку вам просто нужно потратить несколько минут, чтобы правильно их замульчировать.

Как это сделать, рассказывает Ехргеѕѕ.co.uk.

Мульча изолирует корни и крону растения, особенно зимой с малым количеством снега и очень низкими температурами (глубокий снег на самом деле действует как хороший изолятор, поэтому зимы с малым количеством снега трудно влияют на растения, которые обычно похоронены под изоляционным слоем снега).

Не мульчируйте слишком рано, поскольку это может предложить грызунам создать свои дома возле вашего растения, а также может привести к гниению и болезням, если все еще не замерзло.

Мульчирование — это простой садоводческий метод, заключающийся в покрытии верхнего слоя почвы вокруг растения материалом, который утепляет его и защищает от непогоды.

Это предотвратит замерзание корней гортензии и обеспечит растению стабильную температуру в течение зимы, поэтому оно уменьшит вероятность любых повреждений от холода.

Трата времени на мульчирование также предотвращает высыхание растения морозом или сильным ветром и сохраняет достаточно влаги в почве, поскольку потеря воды гортензиями зимой также может помешать их цветению.

Как подготовить гортензии к зиме

Для начала вам нужно приобрести мульчу, которую можно найти в большинстве местных садоводческих центров. Одной из лучших натуральных мульч для гортензий является стружка из коры, поскольку она обеспечивает хорошее укрытие для корней, но вы также можете использовать солому, сухие измельченные листья или даже садовый компост в качестве мульчи.

Затем подготовьте участок вокруг гортензий. Удалите любые сорняки, очистите от сухих листьев, а если почва кажется слишком твердой, то также слегка разрыхлите верхний слой, чтобы помочь мульче осесть в земле.

Когда вы будете готовы, равномерно распределите мульчу слоем вокруг растения, но оставьте небольшой промежуток вокруг стебля; иначе у основания растения может накопиться слишком много влаги.

Лучше всего мульчировать гортензии после первых заморозков в конце ноября или в начале декабря, когда почва начинает промерзать, поскольку почва будет слишком твердой для крыс или мышей, чтобы они могли зарыться и гнездиться в мульче.

Мульчирование сохранит гортензии здоровыми в течение всей зимы, но не забывайте периодически проверять их состояние, чтобы почва оставалась рыхлой и сухой.