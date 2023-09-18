Готовим домашних животных к блекаутам: простые советы от ветеринара

Вскоре могут начаться блекауты, поэтому ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина рассказала, как подготовиться к этому сложному периоду, если у вас есть домашнее животное.

Сделайте запас питьевой воды.

Подготовьте корм и лакомство. Если животное ест влажный корм, а банка большая и корм еще остается, то либо берите меньший объем, либо подготовьте сумку-холодильник и уложите туда остатки. Открытую консерву нельзя хранить более 24 часов.

Если животное ест натуральную пищу, можно сварить или разогреть ее заранее и положить в термос. Но масла и витаминно-минеральные добавки всегда добавляем именно перед едой.

Если у вас есть котята или щенки на искусственном вскармливании, также сделайте горячую молочную смесь и налейте ее в термос. Перед вскармливанием проверьте температуру – она должна быть ~38-39 градусов.

Держите рядом ветеринарную аптечку. Если ваш любимец постоянно нуждается в лекарстве, приобретите достаточное количество заранее. Если лекарство нужно хранить в холодильнике, можно использовать сумку-холодильник.

Подготовьте теплые вещи для любимца: лежанку с толстым дном, плед, свитера/комбинезоны.

Если в помещении очень холодно, или у вас есть котята, щенки, положите грелку с горячей водой в лежанку, завернув ее в полотенце.

Прикрепите любимцу брелок-фонарик на ошейник. Они имеют разные режимы, поэтому вы можете выбрать оптимальный вариант свечения.

Приобретите светящийся ошейник. Так любимец будет виден в пределах 200-500 метров.

Амуниция и одежда со световозвращающими элементами также важны, особенно если рядом с местами, где вы гуляете, много дорог и автомобилей.

Прикрепите адресник с QR-кодом. Если пушистик потеряется, адресник всегда повышает шансы найти его.

Обязательно берите на прогулку фонарик.

Чтобы животное не скучало, используйте интеллектуальные или интерактивные игрушки. Конги и лизальные коврики также будут полезны.

Читайте также: