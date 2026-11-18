Мульчирование роз / © Credits

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Поздняя осень — важное время для подготовки сада к зиме, и знание того, какие растения следует мульчировать в ноябре, является жизненно важной частью этого плана. Когда погода ухудшается и земля начинает промерзать, нанесение изолирующего слоя мульчи поддерживает стабильность температуры почвы, помогая растениям лучше пережить зиму.

Защищенные от циклов замерзания-оттаивания, морозного подъема и низких температур, которые могут привести к повреждению корней, мульчированные растения пробудятся весной, готовые к буйному росту.

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Какие именно растения нужно мульчировать, а какие нет, рассказывает GardeningKnowHow.

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Поскольку многие растения к поздней осени уже погибли, мульчирование в ноябре — это быстрая и приятная работа в свежий солнечный день. Все, что вам нужно сделать, — это разложить слой мульчи поверх почвы, держа его подальше от стеблей растений. Для достижения наилучших результатов выбирайте мульчу из натуральных материалов, таких как компост, измельчённые листья или кора, поскольку она начнёт разлагаться в течение зимы, обеспечивая почву питательными веществами, готовыми подпитывать сильный весенний рост.

Многие люди любят мульчировать все свои бордюры при подготовке сада к зиме осенью, поскольку это не только защищает растения, но и помогает подавить сорняки, а также сохраняет грядки в хорошем состоянии в течение зимы. Однако, хотя большинство растений лучше переживут зиму, если их покрыть осенней мульчей, есть некоторые, которые не любят этот дополнительный слой, поэтому важно знать, какие растения оставить без мульчи.

Есть несколько растений, для которых поздняя осенняя мульча также очень полезна, поэтому даже если вы не планируете защищать весь свой двор, стоит замульчировать этих садовых героев. Вот всё, что вам нужно знать, чтобы добиться отличных результатов.

Недавно посаженные многолетние растения

Если вы посадили новые многолетние растения этой осенью, независимо от того, купили ли вы их в садовом центре или успешно размножили, разделив свои многолетние растения, они, вероятно, ещё не полностью прижились в своём новом доме. Это означает, что они более уязвимы, чем ваши другие многолетники, к низким температурам и колебаниям зимней погоды.

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Мульчирование сейчас — разумная мера для всех недавно посаженных многолетних растений, но особенно для тех, которые находятся на грани морозостойкости в вашем регионе выращивания. Неплотно насыпьте 8–10 см мульчи вокруг этих растений, когда почва начнёт замерзать.

Розы

Многим розам полезно зимнее мульчирование, особенно менее морозостойким сортам и недавно посаженным растениям. Перепады температур могут повредить растения и вызвать морозное поднятие, выталкивая корни из земли. Замульчируйте розы слоем компоста или органической мульчи толщиной 20–30 см, или даже рыхлой, лёгкой почвой вокруг их основания, держа мульчирующий материал на расстоянии нескольких сантиметров от стеблей растений, чтобы предотвратить скопление влаги, которое может вызвать гниение.

Гортензии

Надежно выносливые, хорошо укоренившиеся гортензии могут не нуждаться в мульчировании, но молодым растениям в этом месяце пойдет на пользу защитный слой. У гортензий поверхностная корневая система, которая может быть повреждена холодом и морозным подъемом, часто возникающим в результате циклов замерзания-оттаивания. Зимние повреждения могут остановить весенний рост, поэтому слой мульчи может дать вашим растениям фору в следующем сезоне.

Замульчируйте гортензии слоем органического материала в зависимости от того, насколько холодны у вас зимы. Имейте в виду, что мульча защищает только корни, поэтому во время похолоданий вы также можете защитить почки, растущие на старой древесине, мешковиной.

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Весенние луковицы

Вашим весенним луковицам — тюльпанам, крокусам, нарциссам и гиацинтам — нужно время, чтобы укорениться к зиме, а колебания температуры почвы могут нарушить этот процесс, многократно замерзая и оттаивая. Решение заключается в том, чтобы нанести от 5 до 7,5 см лёгкой рыхлой мульчи, когда почва начинает замерзать. Это поддерживает стабильную температуру почвы, а также может предотвратить преждевременное прорастание в периоды более мягкой зимней погоды.

Если вы высаживаете в своём саду весеннецветущие луковицы, которые ещё можно посадить в ноябре — а есть много таких, которые можно высаживать в грунт даже так поздно осенью, — то мульчируйте сразу после посадки.

Клубника

Клубника особенно уязвима к повреждениям, вызванным низкими температурами, а также циклами замерзания и оттаивания, с которыми сталкиваются многие сады. Покройте грядку с клубникой рыхлым слоем органической мульчи толщиной от 7,5 до 10 см. Солома без сорняков — хороший выбор для защиты, не уплотняющая и не утяжеляющая нежные растения клубники. Весной снимите солому, когда увидите новые побеги, но оставьте её по краям или между рядами растений, чтобы ягоды оставались чистыми и не касались земли во время их развития.

Садовые хризантемы

Хотя многие люди используют хризантемы как осенние однолетние растения, существуют выносливые сорта хризантем, которые при надлежащем уходе можно выращивать как многолетние растения. Однако, чтобы они вернулись в следующем году, вам нужно добавить немного мульчи для зимней защиты. У них неглубокая корневая система, поэтому дополнительная изоляция помогает предотвратить повреждения от холода. Чтобы защитить свои новые садовые кусты, оставьте листья нетронутыми и разложите рыхлый слой органической мульчи под листьями и вокруг них.

Лучшая мульча для использования

Всегда выбирайте мульчу из натуральных растительных материалов, так как это улучшит качество вашей почвы, а также защитит ваши растения. Выбирайте неокрашенную мульчу, чтобы избежать попадания ненужных химикатов в почву, и вам не придется использовать связующий материал для мульчи или клей, чтобы удерживать её на месте.

Вы можете использовать домашний компост или магазинный компост. Осенняя листва, которую вы измельчили, несколько раз проехав по ней газонокосилкой, станет отличной бесплатной мульчей, а стружка коры придаст текстуру вашим грядкам.

Кокосовая стружка является экологически чистым вариантом, поскольку она изготавливается из внешней шелухи кокосовых орехов. Некоторые растения чувствительны к избыточной влаге, плохой циркуляции воздуха или покрытию кроны и точек роста, поэтому, хотя им может быть полезен очень тонкий слой мульчи, будьте осторожны, чтобы не задушить их.

Ирисы растут из толстых, мясистых корневищ, которым необходима хорошая циркуляция воздуха, поэтому их не следует сажать слишком глубоко или засыпать мульчей.

Средиземноморские травы, которые хорошо растут в засушливых условиях, такие как лаванда, розмарин и тимьян, чувствительны к влаге, которая может проникнуть под слой мульчи. Если в вашем регионе холодные зимы, растения в горшках лучше занести в помещение или замульчировать тонким слоем мелкого гравия — это также улучшит дренаж в течение всего года.

Пионы имеют почки (их ещё называют «глазками»), расположенные близко к поверхности почвы. Если засыпать их мульчей, в следующем году растения могут не зацвести.

Выносливые виды очитков (седумов) настолько неприхотливы, что не нуждаются в мульчировании; к тому же они чувствительны к избыточной влаге. Оставьте их открытыми или присыпьте тонким слоем мелкого гравия.

Зимнее мульчирование — это прежде всего стратегическая защита, а не просто укрытие всего подряд толстым слоем изоляционного материала. Если подойти к делу грамотно — например, использовать специальные защитные чехлы для уязвимых растений, — вы создадите для них уютные условия. Тогда ваш сад будет надежно защищен от самых суровых зимних холодов и с приходом весны снова расцветет.

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