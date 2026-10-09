Готовим сад к зиме: эксперты рассказали, при какой температуре следует заносить растения в помещение

Растения в горшках / © Credits

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Для владельцев растений первое прохладное осеннее утро — это едва заметное напоминание о том, что вскоре растения придется занести в дом. Независимо от того, есть ли у вас тропические красавицы, такие как монстеры, или роскошные осенние многолетники (например, любимые многими хризантемы, украшающие крыльца рядом с тыквами), ваши растения следует перенести в помещение до наступления сильных холодов.

Эксперты по растениеводству рассказали Real Simple, что именно считается «слишком холодной» погодой, и привели температурные показатели, на которые стоит ориентироваться, чтобы вы точно знали, когда пора заносить растения в дом.

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Когда следует заносить растения в помещение

Как только ночная температура начинает опускаться ниже 15 °C, стоит позаботиться о своих растениях. Впрочем, для каждого вида существуют свои температурные пределы.

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Что касается тропических растений, таких как монстеры или филодендроны, то как только ночная температура стабильно опускается ниже 15 °C, их пора заносить в помещение. Критический порог для таких растений обычно составляет от 10 °C до 13 °C.

Зато выносливые осенние растения, такие как хризантемы, могут выдерживать более низкие температуры — в пределах 4–9 °C. К этой группе относятся такие растения, как астры, золотарник и седум (очиток).

Суккуленты способны выдерживать ещё более низкие температуры, при условии, что на улице сухо. Хотя это может показаться странным, суккуленты и алоэ могут дольше оставаться на улице, ведь они привыкли к холодным ночам в пустыне. Однако, когда ночные температуры стабильно приближаются к 4 °C или опускаются ниже, а на улице влажно, суккуленты необходимо занести в помещение. Вот несколько распространенных растений, которые стоит занести в помещение, когда температура начинает снижаться:

Лировидные фикусы

Потосы (эпипремнумы)

Монстеры

Герани

Фруктовые деревья в контейнерах (например, лимонные деревья)

Факторы, которые следует учитывать, помимо температуры

Хотя температура является важнейшим показателем, это не единственный фактор, на который следует обращать внимание.

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Садоводам также следует обращать внимание на ветер и влажность. Например, сухой воздух и сильный ветер могут ускорить потерю влаги листьями, что приводит к их сильному пересыханию и повреждению ещё до наступления холодов или заморозков.

Лучше всего руководствоваться простым правилом, чтобы решить, стоит ли заносить растения в дом. Если скорость ветра превышает 24 км/ч, а влажность опускается ниже 50%, добавьте к прогнозируемой температуре «запас безопасности» в 3 °C. Например, если ваша монстера плохо переносит температуру ниже 10 °C, а прогноз обещает 12 °C и ветер со скоростью 25 км/ч, не стоит рисковать и оставлять её под воздействием ветра. Лучше занесите растения в помещение, чтобы избежать риска.

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