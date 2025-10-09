Готовимся к будущему цветению: в чем нуждаются ваши розы осенью

Розы / © ТСН

Розы довольно уязвимы осенью, поскольку многие из них еще цветут, и они могут легко повредиться, если вы не будете бороться со слизнями, которые их поедают. Слизни обычно являются большой проблемой осенью, поскольку они процветают в дождливую погоду, а опавшие листья могут дать им больше мест для укрытия.

Крайне важно избавиться от любых слизней, которые питаются розами, поскольку они могут разрезать побеги, что помешает им затвердеть и перейти в состояние покоя зимой. Это увеличивает риск повреждения заморозками, что может ослабить растение и привести к тому, что оно будет бороться с цветением весной.

К счастью, эксперт, поделился с Ехргеѕѕ.co.uk способом легко предотвратить поедание слизнями роз — вам просто нужно посыпать использованную кофейную гущу вокруг ваших цветов.

Поскольку кофеин токсичен для слизней и улиток, его можно использовать как барьер, который может сдерживать их от пересечения обработанных участков, а также как средство для их уничтожения после контакта с ним.

Кофейная гуща является кислой и абразивной, что может отпугивать слизней, раздражая их тела и высушивая их, что делает их менее склонными ползать по ней.

Также известно, что кофеин влияет на нервную систему слизней, если они поглощают его через кожу, и может повредить или даже убить их в высоких концентрациях.

Тем не менее розы любят кофейную гущу, поскольку она может действовать как естественное удобрение, давая им небольшую порцию азота, что поможет сохранить их листья здоровыми, пока они готовятся к зимнему покою.

Она также будет привлекать дождевых червей, которые будут аэрировать почву, что может помочь сохранить корни здоровыми в холодную погоду.

Использование кофейной гущи — это простой, но очень эффективный способ не допустить попадания слизней в ваш сад, а также укрепить розы, чтобы они вырастили более крупные цветы, когда в следующем году наступит весна.

Как использовать кофейную гущу, чтобы слизни не поедали розы

Все, что вам нужно сделать, — это собрать кофейную гущу с утреннего напитка или узнать, есть ли рядом местные кофейни, которые предоставляют ее садоводам бесплатно.

Невероятно важно использовать только остатки кофейной гущи, поскольку она достаточно сильная и ее нужно разводить в воде перед использованием, иначе она может переудобрить почву.

Затем просто смешайте одну часть кофейной гущи с тремя частями воды. Оставьте раствор настояться минимум на 24 часа. При желании вы можете отфильтровать кофейную гущу, поскольку вам нужна только вода, чтобы держать слизней подальше.

Налейте воду, настоянную на кофе, в лейку, а затем полейте почву вокруг розы или там, где вы раньше видели слизней. Применяйте средство после дождя или каждые несколько недель, и слизни перестанут грызть ваши розы.