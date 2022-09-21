Готовимся к летнему цветению: время сажать плетистые розы

Осень - время важных садовых робот, которые гарантируют вам цветущий сад весной и летом.

Идеальный сад создается осенью, поэтому все важные работы по посадке растений, которые принесут свои плоды в будущем, нужно сделать прямо сейчас.

В частности, это касается плетистых роз.

Плетистые розы дают. обильное цветение летом и осенью. Помимо длительного периода цветения эти растения имеют массу преимуществ, например, их можно использовать как защиту от грабителей, их колючие побеги могут завить весь забор или стену под окном и таким образом обезопасить ваш дом от непрошенных гостей.

Эксперты по садоводству рассказали Еxpress.co.uk, когда и как лучше сажать плетистые розы.

Когда сажать плетистые розы с открытой корневой системой

Фото: lady.tsn.ua

Есть два варианта посадки плетистых роз. Растения с голыми корнями (открытой корневой системой) без листвы или цветов лучше сажать в период с октября по март или апрель, когда растения находятся в состоянии покоя.

По данным британского Королевского садоводческого общества (RHS), розы лучше всего сажать поздней осенью — примерно в октябре или ноябре. В наших условиях лучше все же сажать розы в октябре, когда начинают опадать листья.

Следующий сезон для посадки начинается с конца зимы до ранней весны, прежде чем рост возобновится.

Когда сажать плетистые розы с закрытой корневой системой

Фото: lady.tsn.ua

Плетистые розы в горшках (с закрытой корневой системой) можно сажать в любое время года, если земля не промерзла и не мокрая. Однако, если посадить розы в начале осеннего сезона, это даст корням достаточно времени, чтобы укорениться, прежде чем они перейдут в состояние покоя зимой. И тогда цветение, возможно, начнется раньше и будет более впечатляющим.

Пока нет признаков засухи, мороза или переувлажнения почвы, розы можно сажать в любое время осенью, весной или в конце зимы.

Как посадить плетистые розы

Фото: lady.tsn.ua

Независимо от того, сажаете ли вы розы с закрытой корневой системой или открытой, перед посадкой всегда стоит подготовиться.

Знаменитый британский селекционер роз Дэвид Остин объяснил, что регидратация растения, пожалуй, самый важный шаг: "Прежде чем вынуть розу из горшка, обильно полейте ее непосредственно перед посадкой".

Затем разрыхлите почву и выкопайте яму, достаточно большую, чтобы вместить массу корней (около 40 см на 60 см для роз с закрытой корневой системой или в два раза больше ширины голого корня).

Достаньте корни контейнерных растений и поместите их в центр отверстия. Убедитесь, что место прививки (где стебель соединяется с подвоем) находится на уровне поверхности почвы, а не ниже нее.

Аккуратно засыпьте яму почвой и еще раз полейте.

Как выбрать место для посадки плетистых роз

Фото: lady.tsn.ua

Плетистые розы лучше всего сажать вдоль забора, около стен или вблизи арок. Вьющиеся растения требуют опоры, которую они могли бы заплести.

Внимательно изучите описание сорта вашей розы, насколько высокой она вырастет, и в зависимости от этого ищите ей место.

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