Готовимся к новому садовому сезону: топ-15 многолетних растений с долгим цветением

Грядет новый садовый сезон, а вместе с ним приходит желание создать настоящий цветочный рай. Многолетние растения становятся незаменимыми союзниками садовниц, ведь они не только радуют нас красками, но и поддерживают жизнь насекомых опылителей, придают аромат и уют каждому уголку сада.

Издание MarthaStewart рассказало о лучших 15 многолетних растениях с длинным цветением, которые возвращаются из года в год, дарят незабываемые мгновения вдохновения и красоты. Эти многолетние растения сохраняют цвет в течение целого (если не нескольких) сезонов.

В период холодной влажной весны они пускают побеги, а в жарких и сухих регионах местные многолетние растения могут выстоять без дополнительного полива даже под палящим летним солнцем. Многолетние растения также служат важным источником пищи для пчел, бабочек и птиц.

Аллиум круглоголовый

Чеснок круглоголовый / Фото: Credits

Кому может не понравится растение, похожее на пасхальное яйцо на палочке, особенно с цветами, изменяющими цвет? Аллиум круглоголовый, декоративный представитель семейства луковых, — мыло невысокое растение. Она цветет с поздней весны до позднего лета небольшими головками, сменяющимися от зеленого до розового или красновато-фиолетового по мере прохождения летних дней.

Время цветения: с конца весны до конца лета

с конца весны до конца лета Размер : от 30,5 см до 91 см в высоту и от 30 см до 46 см в ширину.

: от 30,5 см до 91 см в высоту и от 30 см до 46 см в ширину. Требования к уходу: много солнца, полуденная тень в жарких регионах; песчаная, хорошо дренированная почва

Астра

Астра / Фото: Associated Press

Цветет с конца лета до осени, астры обеспечивают важную пищу для бабочек-монархов и мигрирующих птиц. Большинство расцветает вовремя, чтобы помочь им совершить путешествие. Ее цветы, похожие на ромашку, бывают белого, розового, фиолетового, лавандового и голубого цвета.

Время цветения : с конца лета до осени

: с конца лета до осени Размер : от 30 см до 180 см в высоту и от 30 до 122 см в ширину.

: от 30 см до 180 см в высоту и от 30 до 122 см в ширину. Требования к уходу: от яркого солнца до полутени; влажная, хорошо дренированная почва

Астильба

Астильба / Фото: Credits

Перистые скопления маленьких белых, розовых, фиолетовых или красных цветов астильбы придадут немного фантазии вашему саду и это одно из редких цветущих многолетних растений, любящее тень. Хотя период цветения длится всего две-три недели, разные виды астильбы цветут в разное время с весны до осени, поэтому выбор нескольких различных астильб для использования в вашем саду может быть отличным решением.

Время цветения: от весны до осени (если вы сажаете несколько сортов)

от весны до осени (если вы сажаете несколько сортов) Размер : от 30 см до 91 см в высоту и от 46 до 76 см в ширину

: от 30 см до 91 см в высоту и от 46 до 76 см в ширину Требования к уходу: предпочитает полтени; богатая, влажная, хорошо дренированная почва

Будлея "Blue Chip"

Будлея / Фото: Credits

Часть новой серии миниатюрных кустов, "Blue Chip" дает колоски голубовато-лавандовых цветов, которые непрерывно цветут с весны до осени. И в отличие от многих сортов, которые дают настолько много семян, что объявлены вредными, этот дает мало семян, поэтому вряд ли выйдет из-под контроля.

Время цветения: от весны до осени

от весны до осени Размер : от 30 до 61 см в высоту и от 30 до 61 см в ширину.

: от 30 до 61 см в высоту и от 30 до 61 см в ширину. Требования к уходу: солнце; средней влажности, хорошо дренированная почва

Кошачья мята

Кошачья мята / Фото: Associated Press

Кошачья мята цветет почти на любой почве, а весеннее цветение длится до шести недель. Срежьте его, когда растение станет долгоногой, чтобы поощрить второй прилив цветения в конце лета. Помимо лавандовых оттенков цветы могут быть розовыми, белыми или желтыми.

Время цветения: поздняя весна — ранняя осень

поздняя весна — ранняя осень Размер: от 15 см до 30 см в высоту и от 30 до 91 см в ширину

от 15 см до 30 см в высоту и от 30 до 91 см в ширину Требования к уходу: частичное солнце; любая хорошо дренированная почва

Эхинацея

Ехинацея / Фото: Associated Press

Цветение эхинацеи пурпурной может длиться несколько лет, но как только это многолетнее растение в прериях начнет цвести, у вас будет обильное цветение с середины до конца лета и снова осенью, если удалить отцветшие цветы. Бабочки и пчелы любят ее нектар, а зимовальные птицы собирают еду из семян цветочных головок.

Время цветения: от лета до осени

от лета до осени Размер : от 30 см до 91 см в высоту и от 30 до 60 см в ширину.

: от 30 см до 91 см в высоту и от 30 до 60 см в ширину. Требования к уходу: солнце; хорошо дренированная почва

Кореопсис мутовчатый

Кореопсис мутовчатый / Фото: Credits

Кореопсис мутовчатый дает маленькие цветы, которые цветут в начале лета и в течение всего сезона, если вы будете убирать старые цветы.

Время цветения: все лето

все лето Размер : от 30 см до 121 см в высоту и от 30 см до 91 см в ширину.

: от 30 см до 121 см в высоту и от 30 см до 91 см в ширину. Требования к уходу: солнце; слегка сухая, хорошо дренированная почва

Лилейник "Стелла де Оро"

Лилейник / Фото: Credits

Устойчивые к болезням лилейники дают соцветия в форме ежедневно опадающей трубы, но постоянное появление новых сохраняет цвет. Хотя большинство сортов лилейщиков цветут всего от одной до трех недель, этот популярный сорт цветет золотисто-желтыми цветами с мая по сентябрь или даже октябрь, в зависимости от того, где вы живете.

Время цветения: весна – ранняя осень

весна – ранняя осень Размер : 22-30 см в высоту и 25-30 см в ширину

: 22-30 см в высоту и 25-30 см в ширину Требования к уходу: солнце; влажная, хорошо дренированная почва

Чертополох

Бедняк / Фото: Credits

Засухоустойчивое многолетнее растение, которое цветет от месяца до шести недель. Опылители, в том числе пчелы и бабочки, любят его нектар, а также этот источник пищи для гусениц.

Время цветения: с середины лета до середины осени

с середины лета до середины осени Размер : от 30 см до 91 см в высоту и от 61 см до 91 см в ширину.

: от 30 см до 91 см в высоту и от 61 см до 91 см в ширину. Требования к уходу: солнце; богатая, влажная почва

Манжетка мягкая

Приворот мягкий / Фото: Associated Press

Его изящные желто-зеленые цветы объемно распускаются, как дыхание ребенка, с поздней весны до начала лета. У растения сине-зеленые листья, которые после дождя покрываются похожими на драгоценные капли.

Время цветения: конец весны — начало лета

конец весны — начало лета Размер : от 30 см до 91 см в высоту и от 1230 см до 60 см в ширину.

: от 30 см до 91 см в высоту и от 1230 см до 60 см в ширину. Требования к уходу: предпочитает полтени, но хорошо переносит солнце; любую почву

Розы "Knock Out"

Розы

Розы "Knock Out" — это лучшие долговечные растения, которые цветут с мая по октябрь. Этот сорт также доступен с ярко-розовыми и масляно-желтыми цветами. Существует миниатюрный вариант для балконов и небольших помещений. Вы можете увеличить цветение, если посадите в месте, ежедневно получающем много солнечного света, около восьми часов.

Время цветения: с весны до осени (в зависимости от сорта)

с весны до осени (в зависимости от сорта) Размер : 91-121 см в высоту и 91-121 см в ширину.

: 91-121 см в высоту и 91-121 см в ширину. Требования к уходу: солнце; хорошо дренированная почва

Перовския лебедолистная

Перовские / Фото: Credits

У перовских серебристые листья и длинные тонкие скопления крошечных лавандово-голубых цветков, цветущих с середины лета до осени. Цветы будут сохраняться дольше, если вы отщипываете отцветшие цветы, чтобы поощрять другие. Это выносливое растение, которое хорошо переносит засуху.

Время цветения: от середины лета до осени

от середины лета до осени Размер : от 91 см до 121 см в высоту и 91 см в ширину.

: от 91 см до 121 см в высоту и 91 см в ширину. Требования к уходу: солнце; каменистая или средне-сухая, хорошо дренированная почва

Зверобой

Зверобой / Фото: Credits

Посадите зверобой на солнце и обрежьте его ранней весной, чтобы побудить его звездообразные цветы разрастаться чуть позже. Его яркое золотисто-желтое цветение начинается в середине лета и длится почти шесть недель.

Время цветения: от лета до начала осени

от лета до начала осени Размер : от 30 см до 91 см в высоту и от 30 см до 121 см в ширину.

: от 30 см до 91 см в высоту и от 30 см до 121 см в ширину. Требования к уходу: от полутени до солнца; предпочитает хорошо дренированные почвы средней влажности

Шалфей

Шалфей / Фото: Credits

У большинства видов шалфея относительно длительный период цветения, начиная с весны и до конца лета или начала осени. Она хорошо переносит засуху, но достаточное количество воды будет способствовать длительному или повторному цветению.

Время цветения : от весны до начала осени

: от весны до начала осени Размер : от 30 см до 152 см в высоту и от 30 см до 121 см в ширину.

: от 30 см до 152 см в высоту и от 30 см до 121 см в ширину. Требования к уходу: от солнца до полутени; хорошо дренированная почва

Тысячелистник

Тысячелистник / Фото: Credits

Тысячелистник — многолетнее растение, успешно уничтожающее сорняки. Он имеет изысканные разноцветные цветы, которые будут радовать вас с ранней весны до поздней осени.

Время цветения: от весны до осени

от весны до осени Размер : 91 см в высоту и 91 см в ширину

: 91 см в высоту и 91 см в ширину Требования к уходу: солнце; хорошо дренированная почва

Создание идеального сада – это настоящее искусство, требующее внимания к деталям, терпению и любви к природе. Каждое из этих растений имеет свои особенности, но все они объединены одной чертой – способностью дарить длительное цветение и создавать атмосферу вдохновения в течение всего сезона.

Мы также писали о том, как удалить кусты и небольшие деревья с глубокими корнями из садового участка.

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