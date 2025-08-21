Готовимся к следующему цветению: три главных правила обрезки лаванды в конце сезона

Лаванда / © ТСН

Лаванда является одним из самых простых в уходе растений. Эти ароматные кустарники прекрасно смотрятся в саду и имеют много преимуществ, в частности лаванда является прекрасным растением-компаньоном, отпугивают вредителей и имеет свойства, снимающие стресс.

Однако, по словам экспертов по садоводству, уход за лавандой включает правильную обрезку. Как все сделать правильно, рассказывают Ехргеѕѕ.co.uk.

Обрезка зависит от времени года и вида лаванды, которую вы выращиваете, но есть три общих шага, которых следует придерживаться.

Удаление отмерших цветков

Удаление отмерших цветков лаванды означает обрезание цветоносов и колосков растения, которые уже перецвели. Это хорошая практика, если вы хотите, чтобы ваше растение выглядело свежим и привлекательным.

Если вы слишком нервничаете, чтобы начинать сильную обрезку, можете сначала попробовать удалить засохшие головки, чтобы понять, где делать более глубокие срезы.

Обрезка

Общее правило обрезки лаванды заключается в том, чтобы избегать обрезки до деревянистых стеблей. Это будет препятствовать повторному росту, поскольку древесина, которая растет на лаванде, не восстанавливается.

Она также склонна к ослаблению и растрескиванию. Поэтому избегайте чрезмерной обрезки, поскольку это может повредить или убить ваше растение лаванды. По словам эксперта, также хорошей практикой является оставлять свежие новые листья на стебле.

Формирование

Формирование выполняется скорее для поддержания внешнего вида ваших растений лаванды. Это делается для поддержания ровной, куполообразной формы. Если вы обрежете внешние стебли короче, чем средние, это будет способствовать желаемому характеру роста и уменьшит потребность в формировании по мере роста вашего растения.

Весна - одно из лучших времен для обрезки лаванды. Важно обрезать только тогда, когда вы видите новые побеги у своих растений. Если нет, дайте им больше времени для роста. Соблюдайте правило обрезки только 5-10 см от деревянистой основы и сухостоя в течение остального сезона.

Обрезать лаванду летом необязательно, но вы можете провести полную обрезку до января, чтобы подготовить растение к зиме и стимулировать здоровое отрастание весной. Вы также можете использовать это время для сбора цветов лаванды для различных целей.