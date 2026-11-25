Девушка обнимает собаку / © Credits

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Впрочем, полагаться исключительно на породу, ожидая определённых черт характера, — дело рискованное.

Поведение собаки и её темперамент формируются под влиянием многих факторов: опыта дрессировки, ранней социализации, генетики, состояния здоровья и т. д.; одна только порода не определяет личность собаки. Полезно знать о типичных для породы склонностях, но будьте готовы познавать свою собаку как уникальную индивидуальность.

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Одно из преимуществ дрессировки крупных собак заключается в том, что многие из них от природы активны и энергичны. Кроме того, они не так быстро наедаются, поэтому во время занятий им можно давать больше лакомств — особенно если использовать мелкие кусочки, отмечает автор. Чем больше повторений вы делаете, тем устойчивее и надежнее становится желаемое поведение, и в этом у крупных собак есть преимущество.

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Поскольку значительные размеры животного создают дополнительные трудности и потенциальные риски, важно отработать такие навыки, как спокойная ходьба на поводке, подход по команде и реакция на собственное имя.

Good Housekeeping знакомит нас с восемью породами, представители которых, как правило, всё схватывают на лету.

Доберман

Доберман / © Associated Press

Эта отважная порода, которая часто служит в полиции и армии, отличается не только физической силой, но и высоким интеллектом. Доберманы быстро осваивают команды и прекрасно их запоминают, демонстрируя профессиональные успехи во время дрессировки. Благодаря своей бесстрашности они считаются одними из лучших охранных собак. Однако их грозная внешность — это лишь оболочка: за ней скрывается любящая собака, которая больше всего на свете стремится к вашему одобрению.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / © Associated Press

Золотистые ретриверы не зря являются одними из самых популярных собак: эти пушистые и общительные питомцы мгновенно становятся лучшими друзьями для каждого. Их горячее желание угодить хозяину — это, по сути, их суперсила. Несмотря на свою игривость, они умеют быть серьёзными: эти собаки отличаются невероятным трудолюбием, становятся замечательными поводырями для незрячих и настоящими звёздами в поисково-спасательных операциях. Они чувствуют себя счастливей всего, когда счастливы их хозяева, и готовы выполнить любую команду.

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Веймаранер

Веймаранер / © Associated Press

Веймаранеры, которых ещё называют «серыми призраками», — это умные атлеты, которые обожают учиться, решать сложные задачи и проверять свою сообразительность. Им необходима умственная нагрузка, чтобы направить энергию в нужное русло. Благодаря их энтузиазму дрессировка превращается в увлекательное приключение как для собаки, так и для человека. Готовьте кроссовки: этим собакам требуется много физической активности.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / © Associated Press

Благодаря своему жизнерадостному характеру и способности быстро учиться лабрадоры становятся идеальными служебными собаками — именно поэтому их часто можно увидеть в роли собак-поводырей для людей с нарушениями зрения. Эта способность следовать указаниям имеет глубокие корни: лабрадоров выводили для того, чтобы они приносили дичь — работа, требующая пристального внимания и готовности выполнять команды. К тому же они известны своей любовью к еде: если у вас в руках есть лакомства, они выполнят любой ваш приказ. Их главный талант? Считать себя «ручными» собачками, совершенно не осознавая своих размеров или понятия личного пространства.

Пудель

Пудель / © Associated Press

Хотя они могут выглядеть изысканно — словно намекая: «Я не собираюсь пачкать свои лапки», — на самом деле пудели рождены для работы и обожают возможность проявить себя. Благодаря своему острому уму они становятся образцовыми учениками во время дрессировки. За пышной внешностью и грациозной походкой скрывается настоящий атлет, который любит такие испытания, как аджилити, послушание или поисковая работа, — доказывая, что ум и красота могут прекрасно сочетаться. Эти ориентированные на людей собаки стремятся угодить хозяину, особенно если обучение превращается в весёлую игру.

Австралийские овчарки

австралийская овчарка / © Credits

Умные, энергичные пастушьи собаки — австралийские овчарки (или «аусси») — это, по сути, настоящие «отличники» в собачьем облике. Они способны на невероятные вещи, и, кажется, нет ничего, чему бы их нельзя было научить. Но эти чрезвычайно активные друзья — полная противоположность ленивцам, которые любят целыми днями лежать на диване; им обязательно нужно какое-то дело, потому что они не склонны придумывать себе занятия самостоятельно (в конце концов, их выводили как пастушьих собак). Эти энергичные и инициативные собаки идеально подходят для активных владельцев, готовых уделять время их обучению и развитию.

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Немецкая овчарка

Немецкая овчарка / © Associated Press

Крупные и величественные немецкие овчарки — одни из самых популярных собак для службы в полиции и армии. Эти четвероногие герои — преданные, уверенные в себе и смелые; они столь же умны, сколь и сильны. Они молниеносно усваивают команды и выполняют разнообразные задачи, как настоящие профессионалы. Хотя внешне они могут казаться суровыми и грозными, в душе это необыкновенно нежные существа, которые становятся совершенно мягкими и ласковыми рядом со своей семьёй.

Бордер-колли

Бордер-колли / © Associated Press

По своей природе бордер-колли — неутомимые труженики; они чувствуют себя счастливыми, когда у них есть работа и место для бега. Благодаря интеллекту, граничащему с гениальностью, они учатся невероятно быстро. Стоит вам научить их чему-то новому, как они уже смотрят на вас с вопросом: «Что дальше?». Регулярное совершенствование навыков — будь то выпас скота, занятия аджилити или дрессировка на послушание — позволяет поддерживать их ум в тонусе, а тело — в постоянном движении.

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