Грибы белого цвета в вашем дворе: когда стоит волноваться, а когда можно их оставить

Белые грибы в вашем дворе: когда стоит волноваться, а когда можно их оставить

Издание Martha Stewart рассказало, когда стоит проявлять осторожность, а когда можно просто любоваться грибным разнообразием. Грибы — это естественные «переработчики» органических остатков. Они питаются отмершими листьями, корнями и древесиной, возвращают питательные вещества в почву. Поэтому особенно много их в сентябре-октябре, когда листья опали, а дожди добавляют влажности.

Наличие грибов часто сигнализирует о здоровом газоне, насыщенном полезной органикой и достаточным количеством воды.

Однако иногда грибы могут свидетельствовать о чрезмерном поливе или проблемах с дренажем. Например, так называемые ведьмины кольца формируют плотный грибной ковер, который мешает воде попадать к корням травы, из-за чего газон желтеет и сохнет.

Польза грибов для двора

Не все грибы — враги, многие виды способствуют здоровью почвы:

Сапротрофные грибы питаются органическими остатками и превращают их в полезные вещества для газона.

Микоризные грибы образуют симбиоз с деревьями, расширяют корневую систему и помогают выдерживать засуху, вредителей и болезни.

Грибы также становятся домом и пищей для улиток, насекомых и других мелких созданий. То есть, эти «гости» на самом деле могут помогать экосистеме вашего двора оставаться живой и сбалансированной.

Когда стоит волноваться

Проблема в том, что не все белые грибы безопасны. Особенно осторожными надо быть, если во дворе играют дети или домашние животные. Есть десятки видов белых грибов и отличить их без опыта сложно. Ежегодно люди отравляются, перепутав один вид с другим.

Самые распространенные безопасные виды — луговые грибы, однако существует и токсичный гриб зонтик, который ежегодно вызывает больше отравлений, чем любой другой гриб. Он не смертелен, но все равно опасен.

Как безопасно убрать грибы

Хорошая новость заключается в том, что даже токсичные грибы безопасны при контакте с руками. Если вы решили убрать их со своего газона, просто придерживайтесь нескольких простых правил:

Удаляйте грибы вблизи дорожек и мест, где играют дети и животные. Помните, что гриб — это лишь «плодовый орган» грибницы. Когда вы удаляете его, то уменьшаете распространение грибов. Проверьте дренаж и аэрацию почвы. Хорошо дренированный газон меньше способствует размножению грибов. Ежегодная аэрация уменьшает уплотнение почвы и улучшает водопроницаемость.

Белые грибы во дворе — не всегда сигнал тревоги. Они могут быть признаком здоровой, насыщенной органикой почвы. Однако безопаснее удалять их, если во дворе есть дети или домашние животные, а также следить за водным балансом газона. Немного внимания и знания правил и ваш газон будет одновременно красивым, здоровым и безопасным для всей семьи.