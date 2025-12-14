ТСН в социальных сетях

Громкие удары в воздуховодах: что это и надо ли с этим что-то делать

Дома вы можете слышать странные стуки или треск в воздуховодах, похожие на мелкие вибрации стен, но такие звуки — не просто раздражающий шум.

Громкие удары в воздуховодах: что это и надо ли с этим что-то делать

Издание Martha Stewart рассказало, что они могут сигнализировать о проблемах с вашей HVAC-системой (Heating, Ventilation, & Air Conditioning — отопление, вентиляция и кондиционирование). Почему это происходит и что с этим делать, попробуем разобраться.

Самые распространенные причины

Грязный воздушный фильтр

Если воздушный фильтр загрязнен, система не может правильно сбалансировать давление:

  • Положительное давление в подаче воздуха (теплый воздух из котла)

  • Отрицательное давление в возврате воздуха (воздух возвращается в котел)

Когда фильтр загрязнен, вентилятор не может нормально прокачивать воздух. Это создает давление на подаче и возврате, и воздуховоды начинают сжиматься и расширяться, что вызывает стук.

Неправильно подобранные воздуховоды

Еще одна причина — когда размер воздуховодов не соответствует мощности нагревателя.

Если нагреватель слишком велик для воздуховодов, давление в системе становится неравномерным. Воздуховоды расширяются и сжимаются, что создает стук или треск.

Слишком «плотный» фильтр

Фильтры с высоким MERV-рейтингом прекрасно ловят пыль и аллергены, но могут чрезмерно ограничивать поток воздуха.

  • Низкий MERV: больше воздуха проходит, но меньше частиц задерживается

  • Высокий MERV: больше частиц задерживается, но воздух проходит сложнее

Если выбрать фильтр слишком «плотный», воздуховоды начинают стучать.

Заблокированные вентиляционные отверстия

Возможно, вам кажется, что закрытие вентиляций в комнатах, где их не используют, поможет перенаправить воздух. Это большая ошибка.
Блокировка вентиляций ограничивает воздушный поток и создает давление, которое приводит к стуку или треску.

Решение проблемы

  1. Проверьте фильтр: замените грязный на новый с соответствующим MERV-рейтингом. Рекомендуется менять каждые 1-3 месяца.

  2. Проверьте вентиляционные отверстия: убедитесь, что они открыты и ничего не блокирует воздушный поток.

  3. Обратитесь к профессионалу: если стук не исчезает, вызывайте HVAC-эксперта. Проблема может быть простой (грязный фильтр) или более серьезной (неправильный размер воздуховодов).

Когда стоит волноваться

  • Новая система и стук сразу: возможно, установлены воздуховоды неправильного размера. Это может перегревать нагреватель и повредить систему.

  • Стук после замены фильтра: это может свидетельствовать о более серьезной проблеме, которую стоит проверить профессиональному специалисту.

Даже если стук кажется пустяком, не игнорируйте его. Правильный уход за воздуховодами, регулярная замена фильтров и проверка системы помогут избежать дорогостоящих ремонтов и обеспечат комфорт в вашем доме.

