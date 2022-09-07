Грязный пылесос, губка для посуды и ершик для унитаза: как чистить средства для уборки

Очень часто самым грязным прибором в доме является пылесос, больше всего бактерий содержится в губке для мытья посуды, самый сильный неприятный запах исходит из раковины, а ершик для унитаза страшно брать в руки.

Как чистить средства для уборки и почему это необходимо, рассказали The Guardian профессиональный организатор и автор книги "Чистый дом" Кэт Спрингер, профессиональный уборщик Рене Довер, Крис Барнс - тестировщик товаров для дома, и профессор университета Эйвондейла Бретт Митчелл.

Как почистить кухонные тряпки и губки для мытья посуды

Фото: Credits

Из кухонной раковины часто исходит характерный резкий неприятный запах. Очень часто его источником является тряпка или губка для мытья посуды, пропитанная смесью скисшего молока, жира и кофейных зерен. Тряпки и губки могут быть заражены патогенами, такими как бактерии и вирусы, и все эти бактерии попадают к нам на руки, когда мы моем посуду или вытираем стол. Грязная кухонная губка может распространить множество бактерий по кухонным поверхностям, и в конечном итоге эти микробы, вероятно, окажутся в вашей еде.

Также читайте Генеральная уборка по всем правилам

Можно, конечно, просто выбросить губку и купить новую, но это не экологично и не экономно. Гораздо более рационально будет держать губки в чистоте все время их использования.

Рекомендуется чистить губки и салфетки после каждого использования, тщательно промывая в горячей воде и дав им полностью высохнуть. В идеале сушить их нужно на солнце для дополнительной дезинфекции.

Вы также можете намочить губку и продезинфицировать ее в микроволновой печи в течение одной минуты, можно положить губки и тряпки в мешок для стирки и постирать в стиральной машине. Там же можно стирать и резиновые кухонные перчатки.

Как почистить пылесос

Очистка пылесоса в соответствии с инструкциями производителя полезна не только в целях гигиены, она поможет прибору прослужить дольше и с большей эффективностью.

Чтобы почистить пылесос, внимательно прочитайте инструкцию.

После каждого использования лучше снимать роликовую щетку, если это возможно, и обрезать любые волосы или нити, которые запутались вокруг нее. Будьте осторожны, чтобы не повредить саму щетку, и проверьте чистящую головку и трубку на наличие засоров.

Также необходимо время от времени протирать внешнюю и нижнюю стороны чистящей головки мягкой тканью, удалять пыль и промывать любые моющиеся фильтры и пылесборник. Чтобы не пропустить замену одноразовых фильтров, записывайте, когда вы это сделали.

Для пылесосов с мешком рекомендуется производить замену мешка, когда он заполнен примерно на две трети — если мешок заполнен больше, это может повлиять на производительность пылесоса.

Когда тряпки и губки для уборки лучше выбрасывать

Исключением из правила "мыть-не-выбрасывать" является случай, когда полотенце или тряпка использовалась, чтобы вытереть что-то вроде мясного сока, крови или экскрементов домашних животных. В этих случаях тряпки действительно лучше выбрасывать.

Как почистить посудомоечную машину

Чтобы поддерживать посудомоечную машину в хорошем рабочем состоянии, рекомендуется чистить ее каждую неделю согласно инструкции. Но если у вас нет инструкции для вашей марки и модели, есть несколько общих советов.

Поставьте кувшин, наполненный стаканом уксуса, на верхнюю полку посудомоечной машины — это поможет удалить жир и известковый налет в машине и трубах. Чтобы освежить запах в посудомоечной машине, насыпьте на дно стакан соды. Включите посудомоечную машину в экономичный режим, используя самую высокую температуру, и запустите цикл. После завершения цикла используйте ткань, чтобы вытереть всю внутреннюю грязь.

Для более глубокой очистки используйте старую зубную щетку и бумажные полотенца, чтобы удалить грязь с основания дверцы посудомоечной машины и других труднодоступных мест.

Как чистить щетки, веники и швабры

Фото: Credits

Ершик для унитаза требует регулярной тщательной обработки. Если не чистить его, он будет удерживать бактерии, начнет пахнуть и вы не захотите чистить им туалет. Если вы запустите ершик для унитаза до такого состояния, его придется выбросить.

Но эту проблему можно предотвратить, если каждый раз после использования обливать ершик уксусом или антибактериальным чистящим средством и давать ему высохнуть на воздухе, зафиксировав его между основанием и крышкой туалета.

Как и ершик для унитаза, влажные и сухие щетки, такие как швабры, мочалки и веники, следует чистить после каждого использования.

Чтобы почистить швабру, возьмите немного моющего средства. Если они использовались для очистки загрязненных поверхностей, обработайте их дезинфицирующим средством. Затем оставьте ее на солнце для полного высыхания перед повторным использованием.

Сухие щетки, как и веники, можно пылесосить. Это легко удалит любой мусор, особенно волосы.

Как почистить очиститель воздуха и кондиционер

Очень важно содержать приборы контроля качества воздуха в чистоте, особенно это важно для астматиков или аллергиков.

В очистителях воздуха и кондиционерах все дело в фильтре. Регулярная замена фильтров или их чистка необходимы для поддержания работы этих приборов и поддержания качества воздуха в вашем доме.

Это еще более важно во влажных условиях из-за возможного образования плесени. Споры плесени могут легко распространяться по дому и по воздуху через кондиционер. Для людей, страдающих астмой, или людей, чувствительных к плесени, последствия для здоровья могут быть очень серьезными.

Чтобы очистить оборудование для контроля качества воздуха, лучше всего прочитать и следовать инструкциям производителя для конкретного изделия, потому что они сильно отличаются.

Также стоит регулярно обращаться к профессионалам для замены и очистки фильтров в кондиционерах.

Читайте также: