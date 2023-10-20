Haier 3D: современные технологии для сохранения свежести продуктов и экономии

За последние 14 лет Haier не просто удерживает лидерство на мировом рынке бытовой техники, но и постоянно превосходит себя.

Их новейшие холодильники Haier 3D – это настоящая революция в сфере хранения продуктов и энергоэффективности.

Удаленное управление температурой и функциями холодильника: разберем подробнее.

1. Технологии энергосбережения: эффективное управление и сбережение денег

Haier 3D способен максимально оптимизировать потребление электроэнергии. Системы No Frost и Fresher Shield обеспечивают не только стабильную температуру внутри холодильника, но и предотвращают образование льда и инея, которые являются теплоизоляторами и препятствуют эффективному охлаждению продуктов. Это позволяет снизить потребление электроэнергии на 30%.

Дополнительно, конструкция морозильной камеры позволяет открывать ящики на металлических полозьях на 90% длины, не открывая дверцы как в классических холодильниках, от чего воздух не выпускается наружу.

2. Активная защита от бактерий и сохранение свежести

Инновации будущего уже воплощены в эксклюзивной антибактериальной системе ABT®, использующей ультрафиолетовый свет для активации реакции фотокатализа, резко уменьшающей размножение бактерий в воздухе, удаляя до 99,9% бактерий. Уменьшение перекрестного обдува пищи помогает сохранить ее оригинальный вкус, таким образом улучшая гигиену в холодильнике и защищая ваше здоровье.

Система Humidity Zone создает идеальные условия для хранения фруктов и овощей, обеспечивая повышенную влажность. А вот My Zone позволяет пользователям настраивать температуру в зависимости от потребностей.

3. Современный дизайн и удобное использование

Haier 3D снаружи может походить на обычный красивый холодильник, но внешность обманчива. С помощью новой технологии изоляции удалось значительно снизить толщину стенок, что позволяет увеличить полезный объем холодильника. Компактность снаружи и обширность внутри!

Система освещения Daylight обеспечивает равномерное освещение внутри камеры, помогая легко находить необходимые продукты, даже когда холодильник полон.

4. Гарантия качества от мирового лидера

Haier Group, основанная в 1984 году в Китае, вошла в рейтинг Fortune Global 500 и сохраняет звание лидера рынка уже 14 лет. Haier не просто производит продукцию – он определяет стандарты качества и инноваций в сфере бытовой техники.

В 2022 году глобальные доходы Haier составили 32,6 миллиарда евро. Компания представлена более чем на 200 рынках мира, имеет более 100 000 сотрудников, 133 завода, 10+ научно-исследовательских центров, 33 промышленных центра и 108 центров продаж.

Холодильники Haier 3D отмечены сертификатом немецкого исследовательского института VDE, свидетельствующим о соответствии продукции самым строгим стандартам качества и безопасности.

5. Инверторный компрессор Dual Inverter: гарантия надежности на 15 лет

Одной из ключевых особенностей Haier 3D является использование инверторного компрессора Dual Inverter.

Эта технология позволяет компрессору регулировать скорость вращения в зависимости от текущих потребностей. Результат – меньшее потребление электроэнергии, а также низкий уровень шума – всего 37 дБ. Гарантия на этот инверторный компрессор составляет впечатляющие 15 лет, что свидетельствует об уверенности Haier в качестве своей техники.

6. Мобильное приложение hOn: управляйте холодильником с помощью смартфона

Haier 3D предоставляет вам полный контроль над своим холодильником с помощью мобильного приложения hOn. Уникальное приложение, адаптированное на украинском языке, поможет Вам:

· контролировать температуру внутри холодильника из любой точки мира.

· устанавливать режимы работы и функции.

· проводить диагностику холодильника, чтобы вовремя выявлять возможные проблемы.

· настраивать и персонализировать работу холодильника под свои нужды.

Это не только удобно, но и позволяет эффективно использовать энергию и сохранять продукты в идеальной температуре.

7. Экономия времени и уверенность в качественной сохранности ваших продуктов

В Haier 3D предусмотрена функция быстрой заморозки, активирующая экстренную заморозку продуктов морозильной камеры одним нажатием кнопки. Благодаря этому волокна продуктов не повреждаются кристаллами льда, сохраняют свой естественный цвет и вкус, а срок хранения увеличивается.

Благодаря встроенным датчикам, холодильник автоматически настраивает интенсивность охлаждения и температуру внутри камер, в зависимости от температуры воздуха в помещении. Таким образом уменьшаются потери температуры при открытии дверцы, что делает более эффективным хранение свежести продуктов и экономии электроэнергии.

Больше о серии 3D холодильников Haier можно узнать по ссылке: https://www.haier-europe.com/