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Химчистка мягкой мебели дома: как самостоятельно подручными средствами удалить пятна
На диване мы читаем книги, пьем кофе с друзьями, играем с детьми, усаживаемся после напряженного дня. Но со временем даже самые чистоплотные хозяева замечают: на любимом кресле появляются пятна, ткань тускнеет, а кое-где проступает засаленность. Однако не спешите вызвать профессиональную химчистку – иногда эффективную «реанимацию» можно провести и самостоятельно.
В сети стал популярный лайфхак со страницы sizovasofiaa набравший популярность среди хозяек. Автор канала поделилась рецептом домашнего средства для очистки мягкой мебели, которое не только справляется с загрязнениями, но и дезинфицирует ткань и оставляет приятный аромат. А главное, приготовить его можно из доступных ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне.
Ингредиенты
Теплая вода 2 стакана
Пищевая сода 2 ст. л
Спирт (этиловый или медицинский) 3 ст. л
Жидкое мыло или моющее средство 1 ст. л
Ополаскиватель для белья или эфирное масло (лаванда, эвкалипт, апельсин)
Приготовление
В глубокой миске или банке смешайте все ингредиенты. Имейте в виду: жидкость может пениться, поэтому не заполняйте сосуд до краев.
Перемешайте средство до полного растворения соды и мыла. Полученный раствор готов к использованию.
Применение
Окуните в смесь чистое микрофибровое полотенце или салфетку. Хорошо отожмите, чтобы ткань была влажная, но не мокрая.
Осторожно протрите поверхность мебели. Если есть пятна — слегка потрите круговыми движениями.
Дайте мебели высохнуть естественным путем — откройте окна или включите вентилятор.
При необходимости повторите процедуру на особо загрязненных участках.
Преимущества домашней химчистки
Экономно. Не нужно тратить средства на дорогостоящие химические средства или вызов мастера.
Безопасно. В составе только простые, знакомые вещества, без агрессивных компонентов.
Эффективно. Результат заметен сразу — мебель выглядит свежей и опрятной.
Ароматно. Путем добавления ополаскивателя или эфирного масла после чистки в комнате царит нежный запах свежести.
Советы:
Проверьте средство на незаметном участке. Некоторые ткани могут изменять цвет или им может не подходить влажная чистка.
Не используйте слишком много воды. Избыточная влага может проникнуть вглубь мебели и вызвать появление плесени.
Не применяйте к натуральной коже или велюру. Для таких материалов требуются специализированные средства.
Мягкая мебель — это не только о комфорте, но и об эстетике дома. Регулярное очищение помогает сохранить их вид, продлевает срок службы и создает ощущение подлинной чистоты. И хотя профессиональная химчистка — хорошая идея, иногда для блеска и обновления достаточно нескольких простых ингредиентов, немного времени и желания.