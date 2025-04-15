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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
88
Время на прочтение
2 мин

Химчистка мягкой мебели дома: как самостоятельно подручными средствами удалить пятна

На диване мы читаем книги, пьем кофе с друзьями, играем с детьми, усаживаемся после напряженного дня. Но со временем даже самые чистоплотные хозяева замечают: на любимом кресле появляются пятна, ткань тускнеет, а кое-где проступает засаленность. Однако не спешите вызвать профессиональную химчистку – иногда эффективную «реанимацию» можно провести и самостоятельно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Химчистка мягкой мебели дома

Химчистка мягкой мебели дома / © Credits

В сети стал популярный лайфхак со страницы sizovasofiaa набравший популярность среди хозяек. Автор канала поделилась рецептом домашнего средства для очистки мягкой мебели, которое не только справляется с загрязнениями, но и дезинфицирует ткань и оставляет приятный аромат. А главное, приготовить его можно из доступных ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне.

Ингредиенты

  • Теплая вода 2 стакана

  • Пищевая сода 2 ст. л

  • Спирт (этиловый или медицинский) 3 ст. л

  • Жидкое мыло или моющее средство 1 ст. л

  • Ополаскиватель для белья или эфирное масло (лаванда, эвкалипт, апельсин)

Приготовление

  1. В глубокой миске или банке смешайте все ингредиенты. Имейте в виду: жидкость может пениться, поэтому не заполняйте сосуд до краев.

  2. Перемешайте средство до полного растворения соды и мыла. Полученный раствор готов к использованию.

Применение

  1. Окуните в смесь чистое микрофибровое полотенце или салфетку. Хорошо отожмите, чтобы ткань была влажная, но не мокрая.

  2. Осторожно протрите поверхность мебели. Если есть пятна — слегка потрите круговыми движениями.

  3. Дайте мебели высохнуть естественным путем — откройте окна или включите вентилятор.

  4. При необходимости повторите процедуру на особо загрязненных участках.

Преимущества домашней химчистки

  • Экономно. Не нужно тратить средства на дорогостоящие химические средства или вызов мастера.

  • Безопасно. В составе только простые, знакомые вещества, без агрессивных компонентов.

  • Эффективно. Результат заметен сразу — мебель выглядит свежей и опрятной.

  • Ароматно. Путем добавления ополаскивателя или эфирного масла после чистки в комнате царит нежный запах свежести.

Советы:

  • Проверьте средство на незаметном участке. Некоторые ткани могут изменять цвет или им может не подходить влажная чистка.

  • Не используйте слишком много воды. Избыточная влага может проникнуть вглубь мебели и вызвать появление плесени.

  • Не применяйте к натуральной коже или велюру. Для таких материалов требуются специализированные средства.

Мягкая мебель — это не только о комфорте, но и об эстетике дома. Регулярное очищение помогает сохранить их вид, продлевает срок службы и создает ощущение подлинной чистоты. И хотя профессиональная химчистка — хорошая идея, иногда для блеска и обновления достаточно нескольких простых ингредиентов, немного времени и желания.

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Дата публикации
Количество просмотров
88
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