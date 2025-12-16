Хитрости, которые сделают вашу искусственную елку невероятно реалистичной на вид / © Credits

Искусственные елки — настоящие герои зимнего сезона. Поставил, расправил, украсил и праздник готов. Никакого мусора, смолы или панических поисков «хорошего дерева» за неделю до Нового года. Но есть проблема, иногда эти деревья имеют очень искусственный вид.

Американский дизайнер Орландо Сориа раскрыл секрет, почему так происходит и как буквально за несколько минут «перепрошить» искусственную елку так, чтобы она имела элегантный, естественный и по-настоящему дизайнерский вид.

Плоские ветви — новый стандарт красоты

Большинство из нас инстинктивно «разрпушают» ветви на максимум, чтобы елка стала пышной и треугольной. Но именно это и делает искусственные деревья неестественными. Реальные елки имеют промежутки между ветвями. Они не стоят волчком во все стороны. Поэтому стоит всегда стилизовать искусственные деревья именно с плоскими, «прижатыми» ветвями», объясняет дизайнер.

Логика проста, в природе ветви растут горизонтально, не взрываются беспорядочным пушистым объемом и имеют промежутки между ярусами. Если воспроизвести этот вид, дерево сразу становится реалистичным, а не похожим на зеленый пластиковый конус из супермаркета.

Тренд на «легкие» и воздушные елки

В последние годы дизайнеры интерьеров массово переходят на стиль «легкие и воздушные» — роскошные, изысканные елки, сквозь которые проходит свет. Меньше хаоса, больше архитектурности.

Слишком пухлые деревья — антипод современной эстетики. Когда елка слишком густая, игрушки просто лежат на ветвях, вместо того чтобы свободно свисать. А настоящая красота в легкости и пространственности.

Правильные промежутки делают елку скульптурной, естественной и дорогой на вид. Такие деревья лучше всего смотрятся в дизайнерских интерьерах, на фото и видео, и не создают ощущение «искусственности».

Ствол

Большой страх владельцев искусственных елок, что если разровнять ветви, станет виден ствол, тот самый пластиковый «штифт». Однако не стоит волноваться, у дизайнера есть для этого своя хитрость. Он вешает блестящие стеклянные шарики глубоко внутрь елки, ближе к стволу. Они отвлекают внимание, добавляют сияния и создают эффект глубины.

И это действительно работает, блестящие украшения в середине дерева действуют как световые рефлекторы, они затемняют ствол, добавляют бликов и делают всю конструкцию значительно объемнее.

Даже если с некоторых ракурсов ствол все же будет просматриваться, никто не будет обращать на это внимания, когда дерево украшено со вкусом.

Итак, главное правило красивой искусственной елки: не делайте ее пушистой. Делайте ее естественной и все, ваша елка становится похожей на дизайнерский объект, а не на пластиковую имитацию.