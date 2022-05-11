Хочу такого, как Патрон: что нужно знать о породе джек-рассел-терьер

Хочу такого, как Патрон: что нужно знать о породе джек-рассел-терьер

Пес Патрон, который работает в команде пиротехников ГСЧС Черниговской области, стал настоящей звездой Instagram. Изначально собаку готовили к участию в выставках и соревнованиях и намеренно к карьере сапера не готовили. А на днях Патрон получил награду за свою работу из рук президента Украины Владимира Зеленского – медаль "За преданную службу".

Поэтому неудивительно, что сейчас в Украине наблюдается всплеск интереса к джек-рассел-терьерам. Такое часто бывает, когда представитель породы становится, например, героем фильма – после выхода на экран ленты "Хатико: Самый верный друг" все захотели купить собаку породы акита-ину, а после "101 далмантинца" и серила "Игра престолов" – далмантинов и хаски. Так же возник и высокий интерес к вельш-корги – любимой породе собак королевы Великобритании Елизаветы II и героям интернет-мемов. А джек-расселов, конечно, сделал популярными фильм "Маска" с Джимом Керри, в котором всем запомнился симпатичный четвероногий друг главного героя – Майло. Теперь же интерес украинцев к этой породе привлек маленький герой Патрон.

Фото: ГСЧС Украины

Однако кинологи и заводчики призывают более ответственно подходить к выбору щенка и перед покупкой руководствоваться не только внешним видом животного, а и узнать больше об особенностях породы.

История породы джек-рассел-терьер

Порода была выведена в Великобритании для норной охоты. В то время охота на лис и барсуков пользовалась большой популярностью. Для такого вида охоты не подходили гончие, которых часто использовали для травли крупных животных – ведь собака должна была залезть в нору, схватить и вытащить оттуда зверя, также ей нужно было быть сильной, отважной, с крепкими лапами, мощной челюстью и гладкой короткой шерстью. При этом быть быстрой и выносливой и не отставать от гончих.

История породы берет начало в начале 19 века, в графстве Девон, где жил священник Джон (Джек) Рассел, занимающийся скрещиванием собак для выведения улучшенной охотничьей породы. Для этого, по его мнению, лучше всего подходили терьеры. Однажды Рассел купил одну из своих самых известных собак – белую жесткошерстную суку с красно-коричневыми пятнами на голове и у основания хвоста. Именно от нее на псарне вскоре появились щенки с таким же окрасом. Далее он скрещивал этих собак с таксами и борзыми – для усиления их охотничьих и скоростных качеств, а для усиления обоняния – с биглями. Другие же заводчики практиковали скрещивания с буль-энд-терьерами (смесь бульдога старого типа с различными терьерами) – от этого у охотничьих терьеров улучшились бойцовые качества, появилось коренастое телосложение и широкая голова.

Внешний вид и окрас

Средний рост в холке - 25-30 см. Масса тела - 5-6 кг.

Шерсть может быть трех видов: гладкая; жесткая; брокен (с изломом).

Окрас - доминирующий белый фон и черные и/или рыжие пятна. Рыжие пятна могут быть от самого светлого оттенка до каштанового.

Уши могут как быть чуть стоячими, так и полностью висеть.

Если собак готовят в будущем к участию в выставках, им купируют хвосты.

Характер

Очень активные собаки. Джек-расселы - озорные и забавные, но при этом ласковые, дружелюбные и совершенно неагрессивные в отношении людей.

Стоит отметить, что 20-минутной прогулки по кварталу для них недостаточно. Собаке необходимы две продолжительные прогулки в день, не менее часа каждая. Главное, выгуливая, нужно не просто держать собаку на поводке, а выматывать играми - джек-расселам необходима физическая нагрузка.

Мужественные и смелые – отличные защитники. Выносливы и неприхотливы к условиям жизни.

Джек-расселы обожают путешествовать – они очень любознательны и отлично адаптируются в любых условиях.

Обладают высокими интеллектуальные способности, поэтому их широко задействуют в работе таможни, полиции, спасательных службах.

Обожают копать, пролезать через узкие тоннели, бегать, прыгать и ловить предметы.

Дрессировка

Отлично поддаются дрессировке. Среди терьеров это порода – самая смышленая и легко обучаемая, быстро учит все команды, главное – иметь желание, свободное время, заинтересовать собаку и начать дрессировку в раннем возрасте.

Квартира или дом

Джек-расселы – не дворовые псы, они должны жить в помещении. Лучший вариант для них – большой загородный дом с большим двором, где он может вдоволь набегаться. Однако собаки этой породы отлично живут и в квартире – главное, достаточно их нагружать физически и приобрести для них много игрушек, которые они могут погрызть.

Продолжительность жизни

Представители этой породы живут в среднем 15-16 лет. Обладают хорошим здоровьем, редко болеют.

Кому заводить, а кому - не стоит

Джек-расселы – идеальные спутники для детей от 10 лет, а также активных людей, спортсменов, которые могут уделять своей собаке много времени и заниматься ее дрессировкой и физической активностью.

Занятым на работе и пожилым людям лучше отдать предпочтение другой породе собак. Эти терьеры не переносят одиночества – они, как истинные компаньоны, требуют от своего хозяина много внимания.

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