Прохладная постель: как создать комфортную температуру для сна в жару / © Credits

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Если вы просыпаетесь в поту, переворачиваетесь на подушке, которая кажется раскаленной и не можете заснуть, вы не одиноки. Женский журнал Woman&Home собрал лучшие советы, которые помогут сделать вашу кровать приятно прохладной без кондиционера и дорогостоящего оборудования.

Охлаждайте кровать, а не только комнату

Многие пытаются снизить температуру в спальне, но забывают, что сам матрас и одеяло часто сохраняют тепло. Поэтому прежде всего, охлаждаем само место для сна.

Вместо грелки — «холодилка». Заполните обычную резиновую грелку ледяной водой и положите в кровать за час до сна. Будьте внимательны и не замораживайте ее, это может повредить материал. Перед сном уберите грелку, чтобы избежать переохлаждения.

Замороженные простыни. Да, это звучит странно, но это работает. Положите чистые простыни в герметичный пакет и оставьте в морозильнике на 30-40 мин. Приятная прохлада поможет быстрее заснуть. Главное, не замораживать ткань полностью.

Выбирайте правильное постельное белье

Лучше всего в жару работают хлопок, лен, бамбук. Они «дышат», отводят влагу и не задерживают тепло. Избегайте синтетики, ведь полиэстер и микрофибра лишь усиливают «эффект парника». Бамбуковые простыни особенно хорошо подходят женщинам, страдающим ночным потоотделением (во время ПМС или менопаузы).

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Топперы и матрасы с эффектом охлаждения

Многие люди жалуются, что даже с открытыми окнами и вентилятором кровать остается теплой. Причина — матрас.

Шерстяные топперы Да, это не ошибка. Натуральная шерсть — терморегулятор, который сохраняет комфортную температуру летом и зимой. Шерстяной матрасный наматрасник поглощает лишнюю влагу и дарит приятную прохладу.

Матрасы с вентиляцией . Если вы планируете купить новый матрас, ищите модели с вентиляционными каналами, гелем, латексом или натуральным кокосовым волокном. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и не накапливают тепло, как это делают классические пружинные или поролоновые варианты.

Светлая постель прохладнее. Темные ткани (особенно синие, серые, черные) активно поглощают солнечное тепло, а затем отдают его ночью. Светлые оттенки, такие как белые, бежевые, пастельные, не только имеют эстетичный вид, но и лучше отражают свет и сохраняют прохладу.

Создайте правильную вентиляцию

Даже без кондиционера можно снизить температуру:

Откройте два окна напротив для создания перекрестной вентиляции.

Закрывайте шторы за 2-3 часа до сна, особенно если окна на юг.

Поставьте миску со льдом перед вентилятором, это сделает воздух влажным и более прохладным.

Одежда на ночь

Легкая натуральная пижама. Выбирайте пижаму из хлопка или льна. Она впитывает влагу и позволяет телу «дышать». Это важно, потому что пот, который остается на теле, повышает температуру и нарушает терморегуляцию.

Жаркие ночи — не приговор бессоннице. Ваша кровать может стать островком свежести, если правильно ее обустроить. Все советы просты, экологичны и доступны, и действительно работают. Сделайте несколько изменений в спальной зоне и уже этой ночью вы сможете спать в прохладе, комфорте и без ночного потоотделения.

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