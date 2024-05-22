Хотите избавиться от слизней - предложите им пиво

Слизни и улитки любят пиво, но им не справиться с пивной ловушкой для слизней. Узнайте, как пиво отвлечет их от ваших овощей, цветов и хост.

Если вы ищете способ спасти свои садовые растения от разрушительного воздействия слизней и улиток, попробуйте воспользоваться советом Gardening Know How и сделать пивную ловушку для слизней.

Слизни и улитки обычно не вызывают у нас чувства спокойствия и умиротворения. Дело в том, что они оставляют скользкий след и бесшумно крадутся по ночам, съедая нежные растения, фрукты и цветы.

Как определить, что у вас в саду появились слизни и улитки

Как уничтожить слизней и улиток / Фото: Credits

Если вы заметили дырки в капусте, хостах, клубнике, помидорах и других свежих и сочных растениях, вы, вероятно, видите результаты тайных ночных визитов слизней и улиток.

Моллюски, такие как слизни и улитки, любят влажную почву и теплые температуры, поэтому в течение дня прячутся под тенистыми растениями и мульчей. Возможно, вы никогда не заметите их при дневном свете, и, возможно, вам лучше не знать, что у них около 27 000 крошечных зубов.

Но их разрушительную привычку использовать эти довольно сложные ротовые части для жевания растений легко обнаружить. Зияющие отверстия и блестящие, скользкие следы, которые они оставляют после себя, являются их отличительными визитными карточками. Они тоже не очень привередливы. Они съедят ваши саженцы и цветы, а также овощные растения.

Бесполезно пытаться уничтожить слизней или их яйца путем обработки почвы, а также не рекомендуется использовать химические средства отпугивания. Если вы не хотите отправиться на ночную охоту с ярким фонариком, лучшим решением может стать установка ловушек.

Слизни, улитки и пиво

Пиво / Фото: Credits

Проверенный и надежный метод уничтожения слизней и улиток в саду — приманить их чашкой или подносом пива. Им это нравится. Они доберутся до пива, упадут в жидкость и умрут, как мы надеемся, довольно приятной смертью. Слизней и улиток привлекает дрожжевой запах пива, и они даже предпочитают его свежему запаху растущих растений.

Для этого проекта запланируйте использование недорогого пива и обязательно расставьте ловушки примерно на каждом квадратном метре, в тех местах, где вы наблюдаете активность слизней. Эти существа не передвигаются очень быстро, поэтому важно иметь поблизости ловушку со свежим пивом, чтобы им не приходилось уходить далеко от того места, где они тусуются.

Как установить ловушки для слизней и улиток

Как избавиться от улиток и слизней / Фото: Credits

Используйте контейнер, например, контейнер из-под йогурта. Вы также можете отрезать дно у пластиковой бутылки из-под воды или газировки и использовать нижнюю часть в качестве подноса. Просто убедитесь, что он вместит около 5 см пива.

Расположите ловушки в тех местах сада, где больше всего проблем со слизняками.

Накрывать контейнеры-ловушки на самом деле необязательно, но крышка может избавить вас от необходимости часто менять пиво и предохранит его от разбавления дождем.

Если вы решите использовать контейнер с крышкой, вырежьте несколько отверстий по верхнему краю контейнера, чтобы существа могли пролезть внутрь.

Выкопайте яму для хранения контейнера. Засыпьте почвой вокруг открытого контейнера и оставьте ее на 2-3 см выше уровня почвы. Слизни будут переползать через край, и оставив этот выступ на открытом контейнере, вы предотвратите случайное попадание полезных насекомых.

Если ваш контейнер будет закрыт крышкой, убедитесь, что отверстия находятся чуть выше уровня почвы.

Когда контейнеры плотно встанут в землю, налейте в каждый 5–7,5 см пива.

По возможности проверяйте ловушки ежедневно и при необходимости добавляйте пиво.

Удалите мертвых слизней и улиток и поместите их в компост. Или, если хотите, оставьте их во дворе или саду для птиц, змей, жаб или других хищников-слизней.

Чем заменить пиво

Если у вас нет доступа к дешевому пиву или вы просто предпочитаете использовать его заменитель, вот формула, которая работает так же хорошо. Смешайте эти ингредиенты и вылейте жидкость в ловушки. Вы можете добавить немного меда, и эти пропорции не обязательно должны быть точными:

1 столовая ложка (15 мл) дрожжей

1 столовая ложка (15 мл.) муки

1 столовая ложка (15 мл.) сахара

1 стакан (237 мл) воды

Метод "пивной ловушки для слизней" действительно работает, попробуйте.

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