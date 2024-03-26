Хранение продуктов: как оставить их свежими и полезными на долгое время

На канале Cookist Wow показали пять советов, которые помогут вам максимально продлить срок продуктов и избежать расточительности.

Сыр

Сыр / Фото: Credits

Неправильное хранение сыра может привести к потере его вкуса и текстуры. Вместо того чтобы держать сыр в пищевой пленке, лучше заверните его в пергаментную бумагу. Это позволит сыру "дышать" и предотвратить образование плесени.

Бананы

Банан / Фото: pixabay.com

Бананы лучше хранить при комнатной температуре, а не в холодильнике. Чтобы замедлить созревание, стебель банана можно обернуть пленкой, что уменьшит высвобождение газа этилена.

Сельдерей и морковь

Сельдерей / Фото: Credits

Вместо того чтобы оставлять сельдерей и морковь в полиэтиленовых пакетах, их можно поместить в стеклянные банки с водой. Это позволит сохранить их свежесть на более длительный срок.

Травы

Травы / Фото: www.credits

Если травы высыхают, их можно заморозить, добавив оливковое масло и поместите в формы для льда. Это позволит сохранить их аромат и полезные свойства на долгое время.

Листья салата

Листья салата / Фото: Credits

Чтобы сохранить салат свежим, храните его в стеклянных контейнерах или пакетах с замком-молнией, накрыв бумажными полотенцами. Этот способ поможет сохранить свежесть салата и предотвратить образование конденсата.

Использование правильных методов хранения может значительно продлить срок вашей пищи и сохранить ее полезные свойства. С помощью этих пяти советов вы сможете наслаждаться свежестью продуктов и избежать расточительности.

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