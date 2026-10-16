Хризантемы сбрасывают бутоны: простой способ спасти осеннее цветение

Хризантемы / © ТСН

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Каждый сентябрь садовые центры наполняются хризантемами в горшках — ряды растений, густо усыпанных многообещающими бутонами. Вы, вероятно, с радостью выбираете два пышных, шаровидных куста, чтобы поставить их на крыльцо, представляя, как они будут радовать глаз яркими осенними красками.

Но уже через несколько дней после того, как вы принесли их домой, вы замечаете на полу крыльца десятки коричневых бутонов, а само растение выглядит так, будто вот-вот погибнет. Возникает мысль: наверное, мне подсунули некачественный товар.

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Однако, как правило, это не так. В большинстве случаев растение вполне здоровое. Проблема кроется в горшке — там, куда обычно никто не заглядывает.

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Что происходит с вашими цветами и как с этим бороться, рассказывает GardeningKnowHow.

Хризантемы — растения, которые очень любят влагу и быстро растут; у них густая корневая система, поглощающая воду с невероятной скоростью. Хризантемы, которые продаются в магазинах в пластиковых горшках, часто становятся «тесными» для своих корней ещё до того, как попадают на полки. Корни могут настолько плотно переплестись, что перекрывают доступ воды к бутонам, которые в ней так нуждаются.

Хорошая новость заключается в том, что вам не понадобятся дорогие средства или особые навыки садоводства, чтобы исправить ситуацию. Достаточно применить специальный метод «погружения» — «снизу вверх», поскольку влага поступает к растению через его основание. Этот способ поможет восстановить хризантемы, прежде чем вы потеряете остальные бутоны. Процедура очень проста и занимает менее 20 минут — время, которое вы можете провести с чашкой горячего кофе, пока природа «подпитывает» ваше растение.

Почему хризантемы могут быстро сбрасывать бутоны

В питомниках хризантемы, предназначенные для продажи, в течение всего лета интенсивно подкармливают жидкими удобрениями с высоким содержанием азота. Это делается для того, чтобы к осени сформировались те самые роскошные шаровидные кроны, усыпанные бутонами. После того как растения месяцами находятся в небольших пластиковых горшках, в почве накапливаются соли от удобрений. Иногда это проявляется в виде белого налета на краях горшка, а иногда — совсем незаметно.

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По мере испарения влаги из почвы концентрация солей резко возрастает. Чем выше концентрация солей, тем труднее корням впитывать воду. Это может привести к так называемой «осмотической блокировке»: корни теряют способность впитывать влагу, даже если на ощупь почва все еще кажется влажной. Когда хризантемы в горшках оказываются на солнечной веранде или патио, ситуацию усугубляет воздействие внешней среды. Яркое осеннее солнце и постоянные ветры могут высушить почву в тесном горшке (в котором корни заполнили всё пространство) до самой середины менее чем за 12 часов.

Когда корни пересыхают, растение делает выбор в пользу выживания: оно сбрасывает цветочные бутоны, чтобы сохранить влагу для стеблей. Садоводы могут ошибочно принять опадение бутонов за последствия деятельности вредителей или воздействие сквозняков; они начинают использовать инсектициды или чрезмерно поливать растение сверху, что только ускоряет развитие корневой гнили. Бутоны, которые стали сухими, ломкими или темно-коричневыми, уже не спасти — осторожно отщипните их пальцами или срежьте маленькими ножницами или секатором. Так вы предотвратите появление серой гнили (ботритиса) на «испорченных» бутонах. А вот упругие, здоровые, плотные зеленые бутоны ещё можно спасти.

Применяйте метод полива «снизу вверх» (замачивание)

Перед замачиванием проверьте вес горшка. Поднимите горшок за край: если он кажется тяжелым, а вокруг большого пальца выступает вода — проблема заключается в плохом дренаже или гниении корней; в таком случае замачивание не поможет. Если же горшок лёгкий, как перышко, — растение сильно обезвожено. Обязательно немедленно снимите любую декоративную фольгированную обертку! Фольга задерживает воду у нижних корней, что способствует развитию грибковых заболеваний. В пересушенных горшках из питомника почвосмесь на основе торфа высыхает и отходит от стенок, образуя щель. Через неё вода, которую вы лейте сверху, просто вытекает через дренажные отверстия, оставляя плотную центральную часть корневого кома абсолютно сухой.

Чтобы применить метод «нижнего полива» (замачивания), наполните неглубокую ёмкость… ведро или миску водой комнатной температуры (уровень воды должен составлять 8–10 см). Лучше всего подойдет собранная дождевая или дистиллированная вода, поскольку она не содержит хлора или минеральных солей

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Окуните горшок с растением в воду так, чтобы его нижняя половина оказалась под водой. Благодаря капиллярному эффекту вода будет подниматься вверх и напрямую увлажнять плотный корневой ком; этот процесс длится 15–20 минут. Вы поймёте, что растение достаточно увлажнилось, когда поверхность почвы станет тёмной, влажной и прохладной на ощупь. Если почва сильно пересохла и уменьшилась в объеме, может потребоваться до 30 минут. Выньте горшок и дайте лишней воде свободно стечь. После этого можно приступить к быстрому промыванию почвы сверху.

Вымывание солей через поверхность почвы

Это важный дополнительный этап, который часто пропускают, — но, пожалуйста, не делайте этого. Естественное желание — остановиться, как только горшок снова станет тяжелым после «ванны». Хотя замачивание снизу насыщает сухой торф влагой, вода, поднимаясь вверх, переносит растворенные соли удобрений в верхнюю часть корневой системы, а не вымывает их. Если оставить эти концентрированные соли в почве, это приведет к повторному опадению бутонов уже через неделю. Поэтому промывка имеет решающее значение.

Чтобы завершить процесс спасения хризантемы, перенесите горшок к уличному умывальнику, на гравийную дорожку или на садовую грядку — туда, где вода сможет свободно стекать. Используя воду комнатной температуры, медленно лейте её обильной струей прямо на поверхность почвы, пока она не начнёт вытекать через дренажные отверстия. Подождите несколько минут, а затем повторите процедуру.

Такое обильное промывание позволяет вымыть растворенные соли удобрений и удалить из корневой зоны застойные отложения. Ни в коем случае не оставляйте горшок стоять в стекающей воде, так как корни снова впитают эти вымытые соли. После такой промывки воздержитесь от внесения синтетических удобрений до конца сезона цветения. У растения уже есть достаточный запас энергии, чтобы раскрыть оставшиеся бутоны. Сочетание этих действий помогает восстановить влажность пересушенного торфяного субстрата, растворить солевые корки от удобрений и наладить нормальное питание корней.

После увлажнения: пересадка

Когда хризантема получит достаточно влаги, а почва будет промыта, пересадка в более крупный горшок поможет дольше сохранить набухающие бутоны. Хотя пересадка в период активного формирования бутонов может вызвать незначительный стресс, содержание растения в тесном пластиковом горшке (диаметром 15–20 см), в котором оно продавалось, скорее всего, приведет к повторному пересыханию. Наиболее щадящий метод — пересадка. Осторожно извлеките корневой ком из пластикового контейнера. Поместите его в горшок, диаметр которого на 5–10 см больше, а свободное пространство заполните свежей почвой. Отлично подойдут горшки с системой автополива и встроенным дренажным резервуаром.

Правильное размещение — это ваш последний секретный приём, благодаря которому хризантемы будут радовать вас цветением вплоть до конца октября. Хотя для цветения этим цветам нужен солнечный свет, под палящим солнцем в течение всего дня распустившиеся цветы быстро вянут. Выбирайте место, где растения будут получать яркое утреннее солнце, а во второй половине дня будут находиться в тени — например, на крытой веранде или патио, выходящем на восток. Более прохладные условия замедляют потерю влаги, благодаря чему цветы остаются свежими и яркими на несколько недель дольше. Если вы выращиваете морозостойкие садовые хризантемы, предназначенные для высадки в открытый грунт, регулярно поливайте их в горшках, пока они не отцветут. После этого, примерно за 4 недели до ожидаемого промерзания почвы, высадите их на постоянное место в саду. Для перемещения тяжелых горшков с хризантемами удобно использовать прочные подставки на колесиках. Благодаря колесикам перемещать даже массивные емкости с растениями становится совсем легко.

Очень жаль видеть, как хризантемы сбрасывают нераспустившиеся бутоны, но это ещё не конец вашего осеннего цветочного шоу! Если вы замочите пересушенные корни на 15 минут и промоете их, чтобы удалить накопившиеся соли (которые часто остаются после питомников), вы обеспечите бутонам необходимый запас влаги. Это позволит им раскрыться и превратиться в роскошный, долговечный цветочный «шар». Так что берите ведро, устройте своим жаждущим хризантемам быструю «ванну» — и наслаждайтесь яркими красками возле своего дома в течение всей осени!

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