Хризантемы в саду: как ухаживать за морозостойкими сортами

Морозостойкие хризантемы, которые цветут в конце лета и осенью, являются главным украшением вашего сада в самом конце сезона.

Морозостойкие хризантемы пострадали от стойкого мифа о том, что они капризные и нежные многолетники, но за последние 20 лет хризантемы снова стали основой осеннего сада.

Эксперт по растениям Джонни Брюс рассказал Gardens Illustrated как ухаживать за хризантемами.

Насколько выносливы хризантемы

Считается, что хризантемы выносливы к температурам около -5°C до -10°C, но есть много выносливых хризантем, которые переживают зимы до -20°C.

Когда цветут морозостойкие хризантемы

Морозостойкие хризантемы цветут в конце лета и осенью. Приятная масса серебристой листвы является прекрасным фоном для других растений в начале года, и когда начинаются заморозки, мало цветов, за которые садовод может быть так благодарен.

Где сажать морозостойкие хризантемы

Посадка хризантем / Фото: Credits

Большинство хризантем хорошо подходят для солнечной стороны, но принимайте во внимание, что место на полном солнце в июле может быть не солнечным в октябре. Эти цветы адаптируются к ряду нейтральных и щелочных почв — хотя они предпочитают не сидеть мокрыми зимой и не любят высыхания летом. Хорошая подкормка органическими удобрениями весной и слой мульчи для сохранения влаги укрепят хризантему на весь год.

Когда сажать морозостойкие хризантемы

Укорененные черенки или молодые растения становятся доступны весной. Их нужно выращивать в теплице или на солнечном подоконнике, пока они не станут достаточно большими для посадки весной, после того как пройдет риск заморозков.

Вы можете купить молодые укоренившиеся растения в начале или середине лета. Их можно высаживать прямо в клумбы и горшки, и они зацветут уже в этом сезоне.

Взрослые цветущие растения доступны в садовых центрах в конце лета и начале осени для мгновенного украшения вашего сада. В идеале не высаживайте позже середины сентября, чтобы они успели укорениться до холодной, влажной зимы.

Как ухаживать за морозостойкими хризантемами

Хризантемы / Фото: Credits

После посадки мульчируйте хризантемы перепревшим компостом или навозом. Убедитесь, что почва вокруг ваших хризантем не пересыхает, но не допускайте, чтобы она была заболоченной, так как хризантемы не любят расти в заболоченной почве.

В начале лета прищипните или «остановите» хризантемы, чтобы они разветвлялись и давали много цветов. Когда они достигнут высоты около 20 см, удалите главную точку роста, вы также можете сделать то же самое с кончиками боковых побегов.

Регулярно подкармливайте жидким удобрением с конца весны до появления почек.

Осенью мульчируйте, чтобы защитить корни зимой.

Подвязывайте более высокие сорта, которые могут быть повалены сильным ветром. Более низкие сорта обычно этого не требуют.

После того, как растение закончит цветение поздней осенью, обрежьте все растение на 20 см от основания.

Вредители и болезни хризантем

Хризантемы / Фото: Credits

Остерегайтесь повреждений слизняками.

Нематода может вызвать почернение и опадание листьев в очень сырую погоду. Но это худший вариант развития событий, если вы покупаете у надежного продавца, растения не должны иметь этого вредителя. У старых сортов есть некоторая устойчивость от него.

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