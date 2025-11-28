- Дата публикации
Хвостатые няньки: 10 пород собак, которые прекрасно ладят с малышами
Эти любящие, преданные породы были рождены, чтобы стать первыми лучшими друзьями вашего ребенка.
Чтобы найти породу собак, которая любит малышей и подходит вашей семье, нужно внимательно изучить вопрос. Ищите ту породу, которая имеет репутацию нежной, терпеливой, адаптивной и дружелюбной собаки.
Чтобы вам было легче, GoodHousekeeping 6обратился к эксперту, который назвал 10 самых ласковых к малышам пород.
Боксёр
Боксер может быть идеальным выбором. Эти милые и энергичные собаки также терпеливы и дружелюбны к детям.
Умные и преданные, их так же легко дрессировать, как они охотно обнимаются. Просто будьте готовы удовлетворить их энергетические потребности большим количеством прогулок и игр. Их короткая, блестящая шерсть не требует особого ухода, и достаточно хорошего еженедельного расчесывания.
Бульдог
Сладкие и коренастые, эти спокойные собаки могут быть известны своими забавными мордами, но они очень дружелюбны. Адаптируясь к окружающей среде, они будут процветать где угодно, хотя их короткая морда может вызвать затрудненное дыхание в жаркую и влажную погоду.
С легкой в уходе шерстью и минимальными потребностями в физических упражнениях, они идеально подходят для занятой компании.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Эти милые собачки настолько дружелюбны, что они встретят грабителя поцелуями. Они могут быть плохими сторожевыми собаками, но они являются надежными компаньонами для детей.
Кавалеры жизнерадостны и легко дрессируются, особенно когда рядом есть еда. Умеренно активные собаки, кавалеры рады ежедневным прогулкам. Поддерживайте их шелковистую шерсть гладкой, регулярно расчесывая ее, чтобы избежать спутывания.
Лабрадор-ретривер
Лабрадоры являются одной из самых популярных пород не просто так: они чрезвычайно умные, нежные и прекрасно подходят для семейной жизни. Они также хорошо поддаются дрессировке благодаря своему стремлению угодить.
Однако эти поцелуйные бандиты не знают понятия личного пространства, поэтому ожидайте много объятий — у вас на коленях. Они имеют безграничную энергию даже во взрослом возрасте, поэтому ежедневные физические упражнения являются обязательными. Поскольку они сезонно линяют, еженедельное расчесывание также является обязательным.
Ньюфаундленд
Ньюфаундленд, самый нежный из великанов, может выглядеть как дикий медведь, но его характер чистый плюшевый. Они милые и преданные, особенно детям, часто беря на себя роль собаки-няньки.
Золотистый ретривер
Со щенячьим характером во взрослом возрасте, золотистые ретриверы являются верными компаньонами для всей семьи. Они умные, дружелюбные и преданные собаки, которые любят детей — да и всех остальных.
Их игривый темперамент и высокий уровень энергии хорошо сочетаются с активной семьей. Золотистые ретриверы линяют каждый сезон, а их длинная, пышная шерсть требует еженедельного ухода.
Бигль
Социальные бабочки (то есть, гончие), бигли любят быть частью стаи — человеческой или собачьей. Любящие и милые, умные, энергичные щенки идеально подходят для семей.
Эти собачьи детективы могут отслеживать запаховой след, поэтому лучше всего подойдет огороженный двор. Им также нужна интерактивная игра, чтобы они не шалили. Бонус: их короткая шерсть практически заботится сама о себе.
Мопс
Маленькие, но полные любви, мопсы спокойные, игривые и безгранично преданные. Счастливы в высотном доме или доме, с маленькими детьми или пожилым хозяином, мопсы легко адаптируются.
Быстрое еженедельное расчесывание контролирует линьку, а умеренный уровень энергии означает, что ежедневная прогулка или некоторые игры в помещении — это все, что им нужно.
Бернский зенненхунд
Большие по размеру и нежные душой, бернерские зенненхунды — это сильные, крепкие собаки, которые особенно нежны с детьми. Хотя они выведены для тяжелого труда, они имеют мягкий и ласковый характер и так же довольны просмотром Netflix и отдыхом в помещении, как и исследованием природы.
Планируйте умеренные ежедневные физические нагрузки и еженедельное расчесывание, чтобы управлять этой замечательной двойной шерстью.
Кламбер-спаниель
Эти спокойные парни (и девушки) — прекрасные компаньоны и надежные товарищи по играм для слишком задорных малышей. Умные, милые и стремящиеся угодить, они хорошо реагируют на дрессировку, хотя могут быть осторожными с незнакомцами.
Регулярных прогулок и интерактивных игр достаточно для кламберов. Им нужно еженедельное расчесывание, чтобы контролировать линьку.
Прежде чем знакомить собаку любой породы с ребенком, убедитесь, что она хорошо социализирована и обучена выполнять основные команды, такие как «сидеть», «стоять» и «лежать». И позвольте своему щенку «понюхать» вашего ребенка. Принесите домой одеяло с запахом ребенка, чтобы ваша собака привыкла к нему. Готовясь к этой первой милой встрече, дайте своей собаке много физических нагрузок, чтобы она была более расслабленной, и держите ее на поводке для безопасности. И, конечно, никогда не оставляйте собаку с ребенком без присмотра.