Хвостатые няньки: 10 пород собак, которые прекрасно ладят с малышами

Ребенок и собака / © Credits

Чтобы найти породу собак, которая любит малышей и подходит вашей семье, нужно внимательно изучить вопрос. Ищите ту породу, которая имеет репутацию нежной, терпеливой, адаптивной и дружелюбной собаки.

Чтобы вам было легче, GoodHousekeeping 6обратился к эксперту, который назвал 10 самых ласковых к малышам пород.

Боксёр

Боксёр / © Associated Press

Боксер может быть идеальным выбором. Эти милые и энергичные собаки также терпеливы и дружелюбны к детям.

Умные и преданные, их так же легко дрессировать, как они охотно обнимаются. Просто будьте готовы удовлетворить их энергетические потребности большим количеством прогулок и игр. Их короткая, блестящая шерсть не требует особого ухода, и достаточно хорошего еженедельного расчесывания.

Бульдог

Бульдог / © Associated Press

Сладкие и коренастые, эти спокойные собаки могут быть известны своими забавными мордами, но они очень дружелюбны. Адаптируясь к окружающей среде, они будут процветать где угодно, хотя их короткая морда может вызвать затрудненное дыхание в жаркую и влажную погоду.

С легкой в уходе шерстью и минимальными потребностями в физических упражнениях, они идеально подходят для занятой компании.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / © Associated Press

Эти милые собачки настолько дружелюбны, что они встретят грабителя поцелуями. Они могут быть плохими сторожевыми собаками, но они являются надежными компаньонами для детей.

Кавалеры жизнерадостны и легко дрессируются, особенно когда рядом есть еда. Умеренно активные собаки, кавалеры рады ежедневным прогулкам. Поддерживайте их шелковистую шерсть гладкой, регулярно расчесывая ее, чтобы избежать спутывания.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / © Associated Press

Лабрадоры являются одной из самых популярных пород не просто так: они чрезвычайно умные, нежные и прекрасно подходят для семейной жизни. Они также хорошо поддаются дрессировке благодаря своему стремлению угодить.

Однако эти поцелуйные бандиты не знают понятия личного пространства, поэтому ожидайте много объятий — у вас на коленях. Они имеют безграничную энергию даже во взрослом возрасте, поэтому ежедневные физические упражнения являются обязательными. Поскольку они сезонно линяют, еженедельное расчесывание также является обязательным.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / © Associated Press

Ньюфаундленд, самый нежный из великанов, может выглядеть как дикий медведь, но его характер чистый плюшевый. Они милые и преданные, особенно детям, часто беря на себя роль собаки-няньки.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / © Associated Press

Со щенячьим характером во взрослом возрасте, золотистые ретриверы являются верными компаньонами для всей семьи. Они умные, дружелюбные и преданные собаки, которые любят детей — да и всех остальных.

Их игривый темперамент и высокий уровень энергии хорошо сочетаются с активной семьей. Золотистые ретриверы линяют каждый сезон, а их длинная, пышная шерсть требует еженедельного ухода.

Бигль

Лабрадор-ретривер / © Credits

Социальные бабочки (то есть, гончие), бигли любят быть частью стаи — человеческой или собачьей. Любящие и милые, умные, энергичные щенки идеально подходят для семей.

Эти собачьи детективы могут отслеживать запаховой след, поэтому лучше всего подойдет огороженный двор. Им также нужна интерактивная игра, чтобы они не шалили. Бонус: их короткая шерсть практически заботится сама о себе.

Мопс

Мопс / © Associated Press

Маленькие, но полные любви, мопсы спокойные, игривые и безгранично преданные. Счастливы в высотном доме или доме, с маленькими детьми или пожилым хозяином, мопсы легко адаптируются.

Быстрое еженедельное расчесывание контролирует линьку, а умеренный уровень энергии означает, что ежедневная прогулка или некоторые игры в помещении — это все, что им нужно.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд / © Associated Press

Большие по размеру и нежные душой, бернерские зенненхунды — это сильные, крепкие собаки, которые особенно нежны с детьми. Хотя они выведены для тяжелого труда, они имеют мягкий и ласковый характер и так же довольны просмотром Netflix и отдыхом в помещении, как и исследованием природы.

Планируйте умеренные ежедневные физические нагрузки и еженедельное расчесывание, чтобы управлять этой замечательной двойной шерстью.

Кламбер-спаниель

Кламбер-спаниель / © Associated Press

Эти спокойные парни (и девушки) — прекрасные компаньоны и надежные товарищи по играм для слишком задорных малышей. Умные, милые и стремящиеся угодить, они хорошо реагируют на дрессировку, хотя могут быть осторожными с незнакомцами.

Регулярных прогулок и интерактивных игр достаточно для кламберов. Им нужно еженедельное расчесывание, чтобы контролировать линьку.

Прежде чем знакомить собаку любой породы с ребенком, убедитесь, что она хорошо социализирована и обучена выполнять основные команды, такие как «сидеть», «стоять» и «лежать». И позвольте своему щенку «понюхать» вашего ребенка. Принесите домой одеяло с запахом ребенка, чтобы ваша собака привыкла к нему. Готовясь к этой первой милой встрече, дайте своей собаке много физических нагрузок, чтобы она была более расслабленной, и держите ее на поводке для безопасности. И, конечно, никогда не оставляйте собаку с ребенком без присмотра.