Хвостатые терапевты: 18 лучших пород собак для поддержки людей с тревожным расстройством

Немного тревоги — это хорошо. Это помогает нам оставаться начеку и выживать в потенциально опасных для жизни ситуациях. Но что делать, если тревоги слишком много. Если вы ищете здоровый способ справиться с общей тревогой, повышенными тревожными расстройствами или эмоциональным стрессом, вам, возможно стоит подумать о том, чтобы завести себе собаку.

Люди веками полагались на собак, в частности, как на терапевтических и компаньонских животных. Однако для этой цели подойдут далеко не все породы собак.

PureWow назвал 18 лучших пород собак для поддержки людей с тревожностью.

Доктор Габр Дентон, ветеринар и тренер, говорит, что лучшие собаки для людей с тревогой — спокойные, ласковые и эмоционально интуитивные. Некоторые породы, такие как лабрадоры-ретриверы, зарекомендовали себя как умные, милые собаки эмоциональной поддержки. Другие, такие как чихуахуа и кокапу, просто очень хорошо составляют нам компанию, когда наступают трудные времена. Какую бы форму ни принимала ваша тревога, для вас найдется порода собак.

Породы, которые отлично подходят для эмоциональной поддержки, включают золотистых ретриверов, лабрадоров-ретриверов, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, мопсов и бассет-хаундов. Это лишь некоторые из упомянутых доктором Дентоном пород, которые хорошо ладят с людьми и демонстрируют много любви. Грейхаунды и ши-тцу также являются хорошим выбором, поскольку они обычно чувствуют себя комфортно в спокойной обстановке, добавляет доктор Дентон.

Как собаки могут помочь людям с тревогой

Помимо того, что они очаровательны и пушисты, собаки могут помогать людям с тревогой на физическом уровне. Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что владельцы собак получают больше физической активности, чем те, у кого нет собак, у владельцев домашних животных частота сердечных сокращений в состоянии покоя и уровень артериального давления ниже, чем у людей без домашних животных. У владельцев домашних животных также менее интенсивные реакции на усугубляющие события и более быстрое восстановление после психологического или физического стресса.

Собаки также могут заставить людей чувствовать себя менее одинокими и изолированными. Собаки также могут быть отличными посредниками при знакомстве с новым человеком.

Времяпрепровождение с собакой полезно для снижения стресса. Исследование показало, что у студентов, которые участвовали в программе посещения животных, наблюдался более низкий уровень кортизола всего через десять минут поглаживания собаки. Просмотр фотографий животных не дал тех же результатов, а это значит, что только общение с настоящими животными меняет правила игры.

Как выбрать правильную породу

У всех — и у людей, и у собак — есть потребности, которые необходимо удовлетворить. Поиск наилучшего соответствия может занять некоторое время. Будьте терпеливы. Посетите приюты или авторитетных заводчиков, чтобы лично познакомиться с породой.

Доктор Дентон также отмечает, что собаки могут снижать тревожность, но они — большая ответственность. Собаки оказывают эмоциональную поддержку и помогают снизить стресс, но им нужна рутина и уход, которые иногда могут казаться невыносимыми, говорит он. Выберите породу, которая подходит вашему образу жизни, и не торопитесь — короткими прогулками или простой дрессировкой можно начать. Помните, собаки великолепны, но забота о себе тоже важна.

Что следует учитывать

Темперамент. Менее реагирующие собаки с низким инстинктом добычи не будут лаять без предупреждения или убегать, заметив белку. Идеальными являются спокойные породы, которые могут адаптироваться к образу жизни своего хозяина.

Уровень энергии. Если физические упражнения снимают беспокойство человека, заведите собаку с большим количеством энергии. Доктор Дентон говорит, что высокоэнергичным породам собак нужно много внимания и упражнений. Это может сработать для некоторых людей. Однако, если интроверсия и домоседство ваш конек, придерживайтесь пород, которые довольствуются бездельем дома.

Размер. Тем, кто хочет собаку-компаньона, которая может путешествовать с ними куда угодно, следует сосредоточиться на небольших породах.

Потребности в уходе. Если регулярные (дорогие) походы к грумеру кажутся вам невыносимыми, выбирайте породу, не требующую особого ухода, и расслабьтесь, зная, что для поддержания шерсти в порядке достаточно еженедельной чистки.

Обучаемость. В идеале собака, которая не испытывает беспокойства, будет быстро учиться, запоминать команды и реагировать на зов.

Чихуахуа

Чихуахуа

Рост: от 12 до 20 см

Вес: от 1,5 до 2 кг

Характер: обаятельный, независимый

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: умеренный

Продолжительность жизни: от 12 до 20 лет

Обучаемость: 5/10

При весе максимум в 2 кг чихуахуа не требуют особого ухода, как и любая собака, и требуют лишь небольшой физической нагрузки, кроме покупки свитеров. Достаточно маленькие, чтобы вы носили их за пазухой, и достаточно сочувствующие, чтобы ухаживать за вами во время горя, они будут следовать за вами из комнаты в комнату в поисках внимания. Идеальное отвлечение от вашего внутреннего монолога.

Вельш-корги-пемброк

Вельш-корги-пемброк / Фото: Associated Press

Рост: 25-33 см

Вес: до 13,5 кг

Характер: легко приспосабливающийся, милый

Уровень активности: высокий

Фактор линьки: от умеренного до высокого

Продолжительность жизни: 12-13 лет

Обучаемость: 8/10

Послушный и преданный "без нужды", стоит ли удивляться, что королева Елизавета обожала эту породу. Быстро привязываясь к людям, вельш-корги-пемброк часто выбирают в качестве собак-компаньонов для жителей домов престарелых и людей с ограниченными возможностями. Они будут обожать сидеть у ваших ног, пока вы потягиваете чашку чая.

Французский бульдог

Французький бульдог / Фото: Associated Press

Рост: 28–33 см

Вес: 8-13 кг

Характер: игривый, бдительный

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: умеренный

Продолжительность жизни: 10–12 лет

Обучаемость: 6/10

Эта мягкая мордашка заслуживает свою новообретенную популярность. Французы гибкие, уравновешенные и всегда готовы прижаться к другу в плохой день. Дрессировка может быть сложной, потому что эти милашки упрямы, но они становятся отличными соседями для домоседов. Одно предупреждение: французские бульдоги предрасположены ко многим заболеваниям. Если счета за ветеринара и собачьи лекарства вызывают у вас беспокойство, мы советуем вам поискать другую породу.

Кокер-спаниель

Кокер-спаниель / Фото: Associated Press

Рост: 33-40 см

Вес: 9-13 кг

Характер: нежный, умный

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: умеренный

Продолжительность жизни: 10-14 лет

Обучаемость: 10/10

Милая и очень дружелюбная к детям, любимая порода принца Уильяма и Кейт Миддлтон известна тем, что хорошо ладит с малышами. Эти нежные собаки игривы, если вы будете с ними любезны и будете помнить об их чувствительной натуре. К тому же, их пушистость просто зашкаливает. Достаточно просто зарыться носом — и своими заботами — в их длинную шелковистую шерсть.

Такса

Такса / Фото: Credits

Рост: 20–23 см

Вес: 7–14 кг

Характер: упрямый, чувствительный

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: низкий

Продолжительность жизни: 12–16 лет

Обучаемость: 5/10

Игривые и ласковые собаки эти также от природы веселы. Вы будете так увлечены их ежедневными прогулками по городу, что тревогам не будет места поднять голову. Они умные, но чувствительные, так что будьте добры выбирая тактику дрессировки.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / Фото: Credits

Рост: 53-60 см

Вес: 25-34 кг

Характер: дружелюбный, преданный

Уровень активности: от умеренного до высокого

Фактор линьки: высокий

Продолжительность жизни: 10-12 лет

Обучаемость: 10/10

Есть много причин, по которым золотистые ретриверы являются одними из самых популярных собак-терапевтов, поводырей и спасателей, наряду с лабрадорами. Обычно они отлично сдают тест сертификации животных эмоциональной поддержки, они хорошо обучены и социализированы. Высокоинтеллектуальные, дружелюбные и легко обучаемые, их всегда веселый темперамент может легко меняться от игривого до спокойного.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор-ретривер / Фото: Associated Press

Рост: 53–63 см

Вес: 25–36 кг

Характер: общительный, жизнерадостный

Уровень активности: высокий

Фактор линьки: высокий

Продолжительность жизни: 10–12 лет

Обучаемость: 10/10

Лабрадоры так же увлечены обучением командам и угождением людям, как и золотистые ретриверы. Эти собаки любят детей и обладают огромным запасом энергии. Да, они хорошо обучаются командам и послушны, но их потребность в физических упражнениях — это не шутка. Они — идеальные собаки-компаньоны.

Йоркширский терьер

Йоркширский терьер / Фото: Credits

Рост: 18–23 см

Вес: 2–5 кг

Характер: задиристый, любящий

Уровень активности: энергичный

Фактор линьки: низкий

Продолжительность жизни: 11–15 лет

Обучаемость: 5/10

По данным Национального мемориала служебных животных, йоркширский терьер по кличке Смоки — первая зарегистрированная собака-терапевт. Во время Второй мировой войны Смоки поднимал дух раненых и действующих солдат, обеспечивая им комфорт и развлечения. С такой родословной тенденцией устанавливать тесные связи со своими хозяевами и готовностью путешествовать куда угодно в сумке на плече эта маленькая порода может многое предложить.

Грейхаунд

Грейхаунд / Фото: Associated Press

Рост: 68-76 см

Вес: 27-30 кг

Характер: независимый, милый

Уровень активности: от умеренного до высокого

Фактор линьки: низкий

Продолжительность жизни: 10-13 лет

Обучаемость: 7/10

Несмотря на то, что эти нежные гиганты могут развивать скорость до 35 миль в час, многие из них по окончании беговой карьеры предпочитают лежать. Невероятно милые и послушные (они редко лают), с гладкой мягкой шерстью, они становятся идеальными соседями по комнате. Они очень любят "обниматься", прислоняясь своими телами к ногам хозяина.

Сенбернар

Сенбернар / Фото: Credits

Рост: 66-76 см

Вес: 54-81 кг

Характер: обаятельный, бдительный

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: умеренный

Продолжительность жизни: 8-10 лет

Обучаемость: 8/10

Любящий, стремящийся угодить и терпимый даже к самым диким домашним животным - маленьким детям. Эти огромные плюшевые медведи могут достигать веса 80 кг, но требуют лишь умеренных упражнений.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото: Associated Press

Рост: 30–33 см

Вес: 6–8 кг

Характер: ласковый, дружелюбный

Уровень активности: от низкого до среднего

Фактор линьки: от низкого до среднего

Продолжительность жизни: 12–15 лет

Обучаемость: 9/10

Известные своей способностью адаптироваться к распорядку дня своих хозяев, кавалер-кинг-чарльз-спаниели с радостью будут сопровождать вас, где бы вы ни находились в любое время дня. Мягкие, как шелк, и любящие прижаться, кавалеры — успокаивающие создания, которых приятно иметь рядом. Кроме того, их низкий инстинкт добычи делает их идеальными компаньонами для прогулок.

Мопс

Мопс / Фото: Associated Press

Рост: 25–33 см

Вес: 6–8 кг

Характер: легко приспосабливающийся, обаятельный

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: высокий

Продолжительность жизни: 12–15 лет

Обучаемость: 7/10

Эти крошечные, но крепкие собаки были выведены в качестве собак-компаньонов для императоров в Древнем Китае. Позже они стали любимцами голландских и британских монархов. Известные своим чудаковатым характером, мопсы могут плыть по течению и не предлагают ничего, кроме любви и преданности.

Бернский зенненхунд

Бернский зенненхунд / Фото: Associated Press

Рост: 58-71 см

Вес: 31-52 кг

Характер: спокойный, ласковый

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: высокий

Продолжительность жизни: 7-10 лет

Обучаемость: 8/10

Нежные души, такие как бернские зенненхунды, прекрасно ладят с детьми и другими животными. Часто они выбирают себе любимого человека и не боятся это показать. Хотя им нужно много упражнений, они также довольны тем, что проводят время с любимым человеком, медитируя или тихо размышляя о маленьких радостях жизни.

Миниатюрная американская овчарка

Миниатюрная американская овчарка / Фото: Associated Press

Рост: 33-45см

Вес: 9-18 кг

Характер: Ласковый, умный

Уровень активности: Высокий

Фактор линьки: Умеренный

Продолжительность жизни: 12-13 лет

Обучаемость: 9/10

Эти голубоглазые красавцы — идеальные собаки среднего размера для людей, которым нравится постоянная компания, но которые не горят желанием иметь гигантского сенбернара, бродящего по их дому. Миниатюрная американская овчарка невероятно преданная и уравновешенная. Их интеллект делает обучение легким.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд / Фото: Credits

Рост: 66-71 см

Вес: 45-68 кг

Характер: дружелюбный, любящий, терпеливый

Уровень активности: умеренный

Фактор линьки: от умеренного до высокого

Продолжительность жизни: 8-10 лет

Обучаемость: 8/10

Трудно не чувствовать себя в безопасности рядом с гигантским, пушистым ньюфаундлендом. Эти собаки могут выглядеть устрашающе, но они известны своим терпением и способностью приносить радость и комфорт людям всех возрастов.

Лабрадудль

Лабрадудль / Фото: Credits

Рост: 50–60 см (стандартный), 43–50 см (средний), 35–40 см (миниатюрный)

Вес: 19–29 кг (стандартный), 13–20 кг (средний), 6–11 кг (миниатюрный)

Характер: умный, преданный, жизнерадостный

Уровень активности: высокий

Фактор линьки: низкий

Продолжительность жизни: 12–15 лет

Обучаемость: 10/10

Изначально выведенные как гипоаллергенные собаки-поводыри, лабрадудли стали очень популярными домашними питомцами. Эти собаки - помесь лабрадора-ретривера и пуделя - очень умные и любящие. У них действительно много энергии, поэтому убедитесь, что вы готовы записаться на частые прогулки и игры на улице. После обучения они становятся невероятно послушными и с радостью посвящают вам свое время.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд / Фото: Associated Press

Рост: 33-38 см

Вес: 18-29 кг

Характер: мягкий, харизматичный

Уровень активности: низкий

Фактор линьки: низкий

Продолжительность жизни: 12-13 лет

Обучаемость: 5/10

Эти ленивые любвеобильные жуки — отличные компаньоны для отдыха. Хотя бассет-хаунды могут быть очень упрямыми, они невероятно любящие питомцы. На самом деле они настоящие стайные животные и прекрасно себя чувствуют рядом с детьми и другими домашними животными (даже кошками!).

Ши-тцу

Ши-тцу / Фото: Credits

Рост: 23-28 см

Вес: 4-7 кг

Характер: Адаптивный, ласковый

Уровень активности: Умеренный

Фактор линьки: Очень низкий

Продолжительность жизни: 10-18 лет

Обучаемость: 7/10

Еще одна комнатная собачка, которая любит прижиматься. Ши-тцу были собаками-компаньонами на протяжении столетий, что означает, что они являются экспертами в снятии напряжения, игривых выходках и спокойных ночах. Прекрасно ладят с детьми, эти крошечные собачки также живут долго, что означает больше лет с вашей эмоционально поддерживающей собакой.

Каких пород собак следует избегать людям с тревожностью

Тревожность может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, вызывая чувство страха и беспокойства. Вот почему доктор Дентон говорит, что высокоэнергичные породы, вероятно, не подходят для людей с тревожностью. Такие породы, как бордер-колли и хаски, в целом имеют больше потребностей (много времени на свежем воздухе, умственная стимуляция, риск разлуки), а их особенности поведения могут быть вредны для тревожного человека.

Кроме того, породы с сильными инстинктами охранника, такие как немецкие овчарки, ротвейлеры или доберманы, могут оказаться не лучшим выбором, если вы ищете спокойного, не требующего особого ухода компаньона, предостерегает доктор Дентон.

Помните, что сосредоточение исключительно на породе может быть не лучшим путем. У всех собак есть свои уникальные личностные особенности, характер и темперамент.

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