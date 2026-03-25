ТСН в социальных сетях

Идеальная пара для пиццы — какое вино выбрать, чтобы дополнить вкус

Пицца — любовь многих в мире гастрономии, а правильно подобранное к ней вино может превратить обычный вечер в настоящий праздник вкуса.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Идеальная пара для пиццы

Идеальная пара для пиццы / © Associated Press

Может показаться странным сочетать тесто с сыром и красным соусом с бокалом вина, но эксперты убеждены, что это идеальная пара. Издание Real Simple опросило сомелье, шефов и винных экспертов, и все они пришли к выводу, что с пиццей лучше всего сочетаются игристые вина, особенно итальянского стиля.

И причина не только в традициях, У игристых вин есть нужная кислотность и фруктовый вкус, чтобы уравновесить сладко-кислый томатный соус и жирность сыра. Пузырьки помогают освежить вкусовые рецепторы, чтобы следующий кусок пиццы был еще лучше.

Почему именно игристые вина

Универсальность для любых начинок

Независимо от того, классическая ли это Маргарита, пицца с пепперони, трюфельными грибами или прошутто, игристое вино сочетается с любой пиццей. Оно не перекрывает вкус соуса и подчеркивает аромат сыра и дополнений.

Итальянский секрет

Большинство экспертов советуют итальянские или итальянского стиля игристые:

  • Prosecco — классический, белый или розовый, легкий вкус, который освежает

  • Lambrusco — красное игристое с достаточной кислотностью и фруктовым вкусом, идеальное для пиццы с пикантными мясными начинками

  • Franciacorta — итальянское игристое с балансом свежести и насыщенности, прекрасно подходит к Маргарите или сырным пиццам

Игристое розовое

Стоит выбрать розовое игристое для пицц с мясными или солоноватыми ингредиентами, такими как прошутто или пицца с анчоусами. Фруктовые ноты розового освежают вкус соуса и уравновешивают горьковатость дополнений.

Альтернативные варианты

Если игристые вина не для вас, эксперты предлагают другие варианты:

  • Белый Мальбек — свежий и фруктовый вкус, который подходит к пицце с помидорами, базиликом или острыми нотками

  • Côtes du Rhône — легкое французское красное, прекрасно подходит к пиццам с острыми мясными начинками

Но все же мнение одно, что пузырьки делают пиццу и вино настоящим умами (официально признанный «пятый вкус», после сладкого, кислого, соленого и горького, что с японского языка означает «приятный вкус»).

Сочетание пиццы и игристого вина — это не только гастрономический эксперимент, а способ получить максимум удовольствия от вечера. Оно освежает, подчеркивает вкус каждого ингредиента и превращает даже простую пиццу в праздничное блюдо.

