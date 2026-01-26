Идеальная плитка для ванной комнаты / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, что цвет, фактура и размеры плитки решают не только эстетику, но и восприятие размеров и комфорта. Ванная комната — это не просто место для гигиены. Это зона, где мы начинаем день и расслабляемся вечером. И плитка здесь играет главную роль, ведь она задает тон, создает атмосферу и даже влияет на визуальное восприятие комнаты.

Однако, как выбрать ту самую идеальную плитку, чтобы у нее был стильный вид, она не устарела через несколько лет и при этом была практичной, попробуем разобраться.

Цвет имеет значение

Прежде чем браться за образцы, решите, какое настроение хотите создать. Хотите атмосферу пятизвездочного отеля или теплую, домашнюю ванну. Настроение определяет палитру цветов.

Не доверяйте плитке на картинке или в шоуруме, тестируйте образцы в вашем помещении при разном освещении, с утра до вечера. Теплые лампы способны полностью изменить восприятие холодных тонов.

Общее правило таково: кремовые, бежевые и молочные цвета имеют универсальный и «нестареющий» вид. А вот яркие красные, желтые и терракотовые быстро надоедают и больше выделяют грязь и следы эксплуатации.

Материал и фактура

Дизайнеры все больше ценят плитку, которая не только красива, но и приятна на ощупь.

Пол: чаще всего выбирают фарфоровую плитку, ведь она прочная и «теплая» для ног.

Стены и фартуки: керамика подходит для фокусных стен, но менее вынослива.

Особый штрих: натуральный камень и терраццо «стареют красиво», а не чувствуются устаревшими.

Фокус на текстуре важнее, чем на блеске: матовые и шлифованные поверхности выглядят мягко и создают ощущение «живого пространства».

Форма и стиль плитки

Прежде чем углубляться в цветовую гамму, подумайте, какой стиль вам нравится. Плитка — самый заметный визуальный элемент ванной, поэтому ее форма должна поддерживать настроение комнаты.

Классика: прямоугольные, квадратные плитки и прямоугольная кладочная остаются актуальными и легко адаптируются.

Текстура: рельефная или плавно изогнутая плитка добавляет движения и интереса без использования ярких цветов.

Размеры: большие плитки в маленькой ванной визуально расширяют пространство; маленькие или орнаментные подходят для больших комнат, чтобы не было хаотичного вида.

Расположение

Правильная ориентация плитки может обыграть пространство:

Горизонтально: расширяет узкие комнаты и зону душа.

Вертикально: добавляет высоты, особенно если потолок низкий.

Зоны: душ можно обыграть вертикально, остальную часть комнаты — горизонтально, чтобы создать многослойный и продуманный эффект.

Выбор плитки для ванной — это не только о красоте. Это о настроении, практичности и долговечности. Учитывайте цвет, материал, фактуру, форму и размещение плитки, и даже маленький фрагмент превратит ванную в пространство, в котором хочется проводить время.