Идеальная собака для квартиры: 10 самых беспроблемных пород для жизни в городе

Не все породы собак могут комфортно жить в условиях города. Многим просто необходим свой двор и вольер. В то же время некоторые собаки отлично себя чувствуют в небольшой квартире на 25-м этаже.

Какая порода собак оптимальна для квартиры, рассказывает Like.it.

Мальтийская болонка

10 самых беспроблемных пород для жизни в городе: мальтийская болонка / Фото: Credits

Эта милая умная собачка и одна из самых маленьких среди "игрушечных" пород. Считается, что название породы и ее происхождение происходят от средиземноморского островного государства Мальта. Мальтийская болонка не линяет и поэтому является хорошим выбором для людей, страдающих от аллергии на собак. Проживание мальтийской болонки в квартире будет комфортным в том числе и для хозяев.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото: Credits

Этот маленький спаниель родом из Британии является одной из самых популярных пород во многих странах. С 2000 года он занимает 18-е место среди самых популярных чистокровных собак в Соединенных Штатах. У него шелковистая гладкая шерсть, некупированный хвост и отличный характер.

Гаванская собака

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: гаванская собака / Фото: Credits

Порода завоевала множество поклонников благодаря своей длинной шелковистой шерсти, выразительным глазам и приятному размеру. Выведенная как собака-компаньон кубинской аристократии в 1800-х годах, она получила прозвище "собака на липучках", потому что очень привязана к своему владельцу.

Такса

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: такса / Фото: Credits

Коротконогая, длиннотелая порода собак, напоминающая гончих. Такса стандартного размера была разработана, чтобы вынюхивать и преследовать барсуков и других обитающих в норах животных, в то время как миниатюрная такса была выведена для охоты на более мелкую добычу, такую как кролики (кроличья такса). Но, если охота - это не ваше, можете смело заводить таксу в городской квартире.

Французский бульдог

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: французский бульдог / Фото: Credits

Это небольшая порода домашних собак. "Французы" появились в 1800-х годах в результате скрещивания предков бульдогов, привезенных из Англии, и местных крысоловов в Париже. В 2014 году они были четвертой по популярности зарегистрированной собакой в Британии и шестой по популярности зарегистрированной породой собак в США.

Йоркширский терьер

10 самых беспроблемных пород для жизни в городе: йоркширский терьер / Фото: Credits

Это небольшая порода собак терьерного типа, выведенная в 19 веке в английском Йоркшире для ловли крыс на швейных фабриках. В идеале его максимальный размер составляет 3,2 кг. Популярная собака-компаньон, йоркширский терьер также участвовала в развитии других пород, таких как австралийский шелковистый терьер. У него серая, черная и коричневая шерсть.

Бостон-терьер

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: бостон-терьер / Фото: Credits

"Американский джентльмен" был принят в 1893 году Американским клубом собаководства как неспортивная порода. Бостоны маленькие и компактные, с коротким хвостом и стоячими ушами. Они очень умны и очень легко обучаются. Они дружелюбны и иногда могут быть упрямыми. Средняя продолжительность жизни бостонцев составляет от 11 до 13 лет, хотя некоторые из них могут дожить и до более старшего возраста.

Мопс

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: мопс / Фото: Credits

Порода собак, завезенная из Китая в Европу в шестнадцатом веке, с отличительными чертами: морщинистой короткой мордой и закрученным хвостом. Порода имеет прекрасную блестящую шерсть различных цветов, чаще всего палевую или черную, и компактное квадратное тело с хорошо развитой мускулатурой.

Ши-тцу

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: ши-тцу / Фото: Credits

Название означает "маленький лев", но в этой породе собак нет ничего свирепого. Ши-тцу - любимцы, а не охотники. Выведенные исключительно для того, чтобы быть компаньоном, ши-тцу — ласковые, веселые, общительные домашние собаки, которые больше всего на свете любят следовать за своими хозяевами из комнаты в комнату.

Бульдог

10 самых беспроблемных пород собак для жизни в городе: бульдог / Фото: Credits

Порода собак среднего размера, обычно называемая английским бульдогом или британским бульдогом. Это мускулистая, здоровенная собака с морщинистой мордой и характерным вздернутым носом. Бульдоги имеют давнюю связь с британской культурой, как писала BBC: "Для многих бульдог — это национальная икона, символизирующая отвагу и решительность". Во время Второй мировой войны бульдогов часто сравнивали с премьер-министром Уинстоном Черчиллем.

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