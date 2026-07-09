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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
3 мин

Идеальное летнее барбекю: секреты незабываемой вечеринки

Лето создано для долгих вечеров на террасе, ароматов блюд с гриля и искренних разговоров под гирляндами. Но чтобы домашнее барбекю запомнилось не хлопотами, а тёплыми эмоциями, стоит заранее продумать несколько деталей.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Идеальное летнее барбекю

Идеальное летнее барбекю / © Credits

Лучшие летние воспоминания редко возникают случайно. За атмосферой легкости, когда гости смеются, дети играют на траве, а на гриле аппетитно шипит ужин, обычно стоит тщательная подготовка. Издание Martha Stewart поделилось советами, которые помогут превратить обычную встречу с друзьями в главную вечеринку лета.

Хороший хозяин не стремится сделать всё идеально, он создаёт условия, в которых каждому будет комфортно. Именно поэтому удачное барбекю начинается задолго до того, как разгорится уголь.

  • Первый шаг — составить список гостей и заранее пригласить их. Это может быть сообщение в мессенджере, телефонный звонок или даже оригинальное тематическое приглашение. Главное — дать людям время запланировать встречу.

  • Не менее важно сразу рассказать гостям, что именно вы подготовили и нужно ли что-то взять с собой. Если вечеринка будет проходить у бассейна, предупредите о сменной одежде, полотенцах или купальниках. Для отдыха на природе могут понадобиться складные стулья, солнцезащитный крем или средство от насекомых. Четкая коммуникация избавляет от неудобных вопросов и значительно упрощает подготовку.

  • Позаботьтесь о комфорте. Никто не хочет стоять и ужинать с тарелкой в руках, поэтому стоит заранее продумать достаточное количество мест для сидения. Это может быть садовая мебель, стулья вокруг костра, скамейки, пледы для пикника или большие напольные подушки — сочетание разных вариантов только добавит непринужденности.

Патио / © Associated Press

Патио / © Associated Press

  • Особое настроение создают детали. Гирлянды с теплым светом, живые цветы на столах, сезонный текстиль или декор в стиле летнего праздника мгновенно превращают двор в уютное пространство, в котором хочется остаться до позднего вечера.

  • Чтобы после вечеринки не пришлось проводить несколько часов у раковины, стоит использовать одноразовую, но экологичную посуду из бамбука или дерева. А для мусора поставить несколько декоративных металлических ведер с пакетами, чтобы гости могли легко убирать за собой.

  • Секрет спокойного хозяина — максимальная подготовка накануне. Салаты с пастой, картофелем или капустой можно приготовить за день до встречи. Котлеты для бургеров сформировать заранее, а мясо или курицу замариновать ещё утром. Тогда во время вечеринки останется только разогреть гриль и наслаждаться компанией друзей.

  • Не забудьте и о мелочах, которые могут спасти вечер. Пятновыводитель, тканевые салфетки или полотенца помогут быстро справиться со случайными пятнами на одежде. Если празднование продлится до захода солнца, обязательно подготовьте средства от комаров.

Салфетки / © Credits

Салфетки / © Credits

  • Особое внимание стоит уделить напиткам. Хорошо укомплектованный холодильник или переносной контейнер со льдом, бутылками воды и прохладительными безалкогольными напитками станет настоящим спасением в жару. Для взрослых можно приготовить большой кувшин прохладной сангрии или фруктового коктейля, чтобы каждый мог самостоятельно наполнять бокал.

  • Пока основные блюда готовятся на гриле, гостям наверняка понравятся легкие закуски. Креветки, овощное плато с соусами, многослойный греческий дип или другие простые снеки позволят не ждать ужина на голодный желудок.

  • Когда приходит время главного блюда, на сцену выходит гриль. Сочные бургеры, курица-барбекю или говядина уже давно стали классикой летних встреч. В то же время стоит помнить и о гостях, которые не едят мясо: овощные блюда или сэндвичи с грибами барбекю станут отличной альтернативой.

  • Ни одно летнее барбекю не обходится без десерта. Чизкейк без выпечки, торт-мороженое или маршмеллоу, поджаренные над открытым огнём с шоколадом и печеньем, придают вечеру ту самую атмосферу беззаботного лета, о которой хочется вспоминать даже зимой.

Торт / © Credits

Торт / © Credits

Идеальное летнее барбекю — это не дорогой декор или сложное меню, а забота, внимание к деталям и желание создать атмосферу, в которой каждому будет уютно. Ведь лучшие вечеринки — это те, после которых всем хочется договориться о следующей встрече ещё до того, как погаснет последняя гирлянда.

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