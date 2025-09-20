Когда пора устанавливать кормушки для птиц и что туда класть

Идеальное время для того, чтобы сделать и повесить кормушки для птиц / © Credits

Реклама

Многие птицы начинают миграцию, другие остаются зимовать рядом с домами людей. Именно сейчас актуален вопрос, когда лучше всего делать и развешивать кормушки. Издание Real Simple рассказало, что однозначного ответа на это нет, ведь все зависит от региона проживания, типа кормушки и видов птиц, которых вы хотите привлечь. Однако есть проверенные правила, которые помогут сделать ваши усилия максимально полезными.

Когда устанавливать кормушки

Для синиц, дятлов и воробьев (сальные подвески, сетки с зерном)

Сало и сует (жирные смеси с семенами) лучше всего подходят для холодного времени года. Летом такие лакомства быстро портятся и могут навредить птицам. Поэтому оптимальное время — осень, зима и ранняя весна.

Для зерноядных птиц (семенные кормушки)

Такие кормушки можно оставлять круглогодично, однако в теплый сезон активность возле них уменьшается, во время гнездования птицы отдают предпочтение белковой пище (насекомым), а летом природа обеспечивает достаточно корма.

Реклама

Можно ли оставлять кормушки на весь год

Да, но с определенными оговорками:

Птиц будет меньше во время гнездования, ведь они меняют рацион.

В теплый период в природе много еды, поэтому ваши кормушки могут оставаться менее посещаемыми.

Важно регулярно чистить кормушки, ведь испорченный корм или влажные семена могут стать причиной болезней.

Правила ухода за кормушками

Чистите каждую неделю, особенно во влажную погоду. Не сыпьте слишком много корма, лучше добавить новый, чем оставить испорченный. Выбирайте правильное место, кормушка должна быть в спокойном уголке сада, недосягаемом для кошек. Используйте качественный корм, несоленое сало, семена подсолнечника, просо, овес, орехи.

Подкормка птиц осенью и зимой помогает им выжить в сложных условиях, сохранить энергию для миграции или для холодных ночей. А для людей — это возможность наблюдать за пернатыми друзьями из окна и делать доброе дело.

Итак, идеальное время, чтобы сделать и повесить кормушки — это осень и зима, однако правильный уход позволяет оставлять их круглый год. Главное помнить о чистоте и качественном корме.