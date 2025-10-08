Идеальное время года, когда надо пересаживать домашние растения / © Credits

Хотя внутреннее озеленение не зависит от сезонов так сильно, как садоводство на улице, время пересадки имеет значение. Неправильное перемещение растения может стрессовать его и замедлить рост, об этом рассказало издание Real Simple.

Когда пересаживать домашние растения

Лучшее время для пересадки — активный период роста, обычно весной или в начале лета. Это время, когда дни становятся длиннее, температура теплее, а солнечный свет стимулирует рост растений.

Пересаженное в этот период растение быстрее адаптируется к новой почвенной смеси и новому горшку, а риск загнивания корней минимален.

Также, лучше делать пересадку перед или в начале активного роста, так растение быстрее восстанавливается после стресса пересадки и вы меньше рискуете его переувлажнить.

Когда пересаживать не стоит

Холодные времена года, осень и зима, обычно не лучшее время для пересадки. Многие растения в этот период замедляют рост, а лишний стресс от пересадки может вызвать пожелтение листьев, опадение или даже гибель растения.

Слишком много влаги после пересадки в зимний период может привести к гниению корневой системы, поскольку растение потребляет меньше воды, а почва остается слишком влажной.

Впрочем, если растение явно страдает от того, что корни очень ограничены горшком, пересадку можно делать даже в зимний период, нужно лишь особенно осторожно следить за влажностью и здоровьем растения. Использование вспомогательной подсветки также позволяет поддержать рост растения зимой.

На что обращать внимание перед пересадкой

Перед тем как пересаживать растение, убедитесь, что оно готово к смене горшка:

Корневая система: если корни оплетают горшок или выглядывают из дренажных отверстий, это сигнал, что пора пересаживать.

Размер горшка: выберите контейнер соответствующего размера. Слишком большой горшок может задерживать воду, а это приведет к загниванию.

Состояние почвы и растения: болезни, вредители или признаки стресса — время пересадки лучше отложить.

Период роста: замедленный рост или пожелтение листьев могут сигнализировать о недостатке питательных веществ и это тоже стоит учесть.

Пересаживать растение в слишком большой горшок, если оно еще не готово, не рекомендуется. Лучше оставить его в прежнем контейнере или выбрать горшок только на один размер больше.

Советы

Используйте свежую, питательную почвенную смесь, подходящую для вашего вида растения. После пересадки хорошо полейте растение, но избегайте застоя воды. Держите пересаженное растение как можно дальше от прямых солнечных лучей первые несколько дней. Если пересадка происходит зимой, обеспечьте вспомогательный свет для стимуляции роста.

Пересадка — это не только смена горшка, а настоящая забота о растении. Правильное время, подбор горшка и почвы, внимание к корневой системе и осторожность в уходе помогут вашим домашним растениям расти здоровыми, красивыми и радовать вас круглый год.