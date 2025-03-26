Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сделать идеальное яичное удобрение для томатов - и не только - своими руками: интересный лайфхак

Как сделать идеальное яичное удобрение для томатов - и не только - своими руками: интересный лайфхак

Идеальное яичное удобрение / Фото: Associated Press

Для того чтобы растения были здоровыми и крепкими, важно использовать натуральные органические удобрения, которые обогащают почву без применения вредных химических веществ. Одним из лучших и доступных вариантов является удобрение из яичной скорлупы.

Яичная скорлупа – это природный источник кальция, который необходим для правильного развития растений. Его недостаток может привести к таким проблемам, как гниль на плодах томатов, перцев, баклажанов и других овощей, рассказали на странице Flowers Gardenia. Кроме кальция, скорлупа содержит небольшое количество магния, фосфора и калия, что способствует гармоничному росту культур.

Как правильно приготовить яичное удобрение

  1. После использования яиц скорлупу тщательно промойте, высушите и храните в пакете или контейнере, пока не накопится достаточное количество.
  2. Чтобы уничтожить возможные бактерии, скорлупу можно запечь в духовке при 180°C в течение 20 мин или просто хорошо просушить на солнце.
  3. Используйте ступку, кофемолку или скалку, чтобы измельчить скорлупу до порошкообразного состояния.
  4. Добавьте 2 ст. л полученного порошка до 2 ст. л уксуса. Реакция позволит высвободить кальций в форме, доступной для растений. Оставьте смесь на 3 мин.
  5. После завершения реакции добавьте смесь до 2 л воды и тщательно перемешайте.
  6. Полейте полученным раствором культуры, требующим дополнительного кальция, например томаты, перцы, баклажаны, а также листовые овощи, такие как шпинат и мангольд.

Советы

  • Измельченную яичную скорлупу можно добавлять непосредственно в почву перед посадкой растений для длительного обогащения почвы.
  • Используйте скорлупу как мульчу вокруг растений – это поможет отпугнуть вредителей, в частности улиток.
  • Яичный порошок можно смешивать с другими органическими удобрениями, такими как компост или зола, для комплексной подкормки.

Использование яичной скорлупы как удобрения – это не только экологично, но и экономно. Это простой способ сделать огород более плодородным и поддерживать здоровье растений без лишних затрат.

Мы также писали о том, как сделать яичное удобрение для растений.

Читайте также:

Секрет обильного урожая! Все о зеленых удобрениях | Советы Антонины Лесик

Секрет обильного урожая! Все о зеленых удобрениях | Советы Антонины Лесик

Похожие темы:

Следующая публикация