Идеальные соседи на грядке: 11 лучших сочетаний растений для хорошего урожая

Идеальные соседи на грядке / © Associated Press

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Правильно подобранное соседство растений способно сделать огород более здоровым без использования лишней «химии». Издание Martha Stewart собрало лучшие сочетания для высоких грядок, которые помогают отпугивать вредителей, улучшать почву и получать более обильный урожай.

Одни отпугивают вредителей, другие обогащают почву питательными веществами, третьи более эффективно используют пространство или даже защищают соседей от болезней. Особенно хорошо этот метод работает на высоких грядках, где почва плодородна, а место ограничено.

Лук и клубника

Клубника / © Associated Press

На первый взгляд такое сочетание кажется неожиданным, но оно очень эффективно. Лук содержит аллицин и сернистые соединения, которые отпугивают слизней и тлю — главных врагов клубники. Кроме того, эти вещества обладают слабыми фунгицидными свойствами и помогают сдерживать развитие грибковых заболеваний.

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Еще одно преимущество заключается в том, что корни лука растут глубоко, тогда как у клубники корневая система поверхностная, поэтому растения не конкурируют друг с другом.

Чеснок и свекла

Свекла / © Credits

Эта пара отлично справляется не только на кухне, но и на огороде.

Чеснок защищает свеклу от фузариозного увядания, мучнистой росы, тли и крестоцветных блошек. Благодаря разному строению корневой системы культуры легко сосуществуют рядом, а садоводы отмечают, что такое соседство положительно влияет даже на вкус и силу роста обоих растений.

Лук-порей и корневой сельдерей

Лук-порей / © Credits

Эти овощи идеально дополняют друг друга. Порей растет вертикально, тогда как корневой сельдерей — медленнее и горизонтально. Кроме того, они созревают в разное время: ранние сорта порея собирают в конце лета или в начале осени, а сельдерей — только осенью или даже в начале зимы.

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В результате одна грядка дает два полноценных урожая.

Бархатцы

Бархатцы / © lady.tsn.ua

Низкорослые бархатцы можно высаживать практически рядом с любой культурой. Их характерный аромат содержит лимонен, который помогает сдерживать тлю. При этом цель заключается не в полном уничтожении вредителей, а в создании естественного баланса между ними и полезными насекомыми-хищниками.

К тому же бархатцы всё лето украшают грядки яркими жёлто-оранжевыми цветами. Если регулярно удалять увядшие соцветия, растение будет цвести ещё обильнее, а семена можно будет собрать для следующего сезона.

Огуречник и помидоры

Помидор / © ТСН

Огуречник — один из лучших компаньонов для помидоров. Он помогает отпугивать гусениц томатного бражника, фиксирует азот в почве и снабжает растения питательными веществами. Благодаря глубокому корневищу огуречник также извлекает из нижних слоев почвы кальций и калий. А здоровые помидоры, как известно, гораздо реже страдают от вредителей и болезней.

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Единственное правило — оставить достаточно места, ведь обе культуры любят активно разрастаться.

Помидоры и базилик

Базилик / © Credits

Этот дуэт давно стал классикой не только в итальянской кухне, но и на огороде. Оба растения любят солнце, тепло и хорошо дренированную почву. Базилик компактно растёт у основания помидоров, экономит место и получает лёгкое затенение в самые жаркие часы дня.

Кроме того, он привлекает полезных насекомых-опылителей.

Горох и морковь

Морковь / © Associated Press

Горох естественным образом обогащает почву азотом, который необходим для хорошего развития моркови. Кроме того, горох растёт вверх и имеет неглубокую корневую систему, поэтому оставляет достаточно места под землёй для формирования ровных и крупных корнеплодов.

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Капустные культуры и укроп

Капуста / © Associated Press

Капуста, брокколи и брюссельская капуста прекрасно растут рядом с укропом. Его аромат помогает отпугивать капустную моль и паутинного клеща. В то же время цветы укропа привлекают божьих коровок и ос — естественных врагов многих вредителей.

Интересно, что укроп также может служить «растением-ловушкой», отвлекая гусениц от помидоров.

Лук-шалот и капуста

Капуста / © Credits

Еще один эффективный способ защитить капусту без использования инсектицидов. Шнит-лук выделяет серосодержащие вещества, которые маскируют запах капусты, из-за чего тля, капустная моль, блошки и даже слизни хуже находят растения.

При этом она занимает минимум места и обеспечивает защиту практически в течение всего года.

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Редис и морковь

Редис / © Associated Press

Эти овощи прекрасно уживаются на одной грядке. Редис рыхлит почву, облегчая рост моркови. Кроме того, он созревает значительно быстрее, поэтому после сбора урожая освобождает место для полноценного развития моркови.

Никакой конкуренции — только взаимная выгода.

Настурция и огурцы

Огурцы / © Credits

Настурция — не просто декоративное растение. Она действует как естественное «растение-ловушка», отвлекая опасных вредителей от огурцов. Её сильный аромат отпугивает огуречных жуков, клопов и белокрылок, а яркие цветы активно привлекают опылителей.

Для достижения наилучшего эффекта настурцию рекомендуют высаживать по краям грядки и дают ей разрастаться под шпалерами с огурцами.

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Соседное посадка — простой способ сделать огород более экологичным и урожайным без лишних удобрений или агрессивных средств защиты. Правильно подобранные «соседи» помогают растениям расти крепче, лучше усваивать питательные вещества, естественным образом сдерживать вредителей и даже украшать грядки. Иногда для более обильного урожая достаточно просто знать, что стоит посадить рядом.

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