Идеальный дуэт: цвета, которые создают гармонию в вашем доме

Издание Real Simple рассказало о шести стильных дуэтах, которые обожают дизайнеры интерьеров, от насыщенного оливкового до игривого румянца розового.

Оливковый и песочный: природная элегантность 70-х: естественная элегантность 70-х

Оливковые стены сегодня — настоящая необходимость. Они вернулись к нам из 70-х, когда этот оттенок украшал все — от кухонной мебели до диванов. Сочетайте глубокий оливковый с классическим теплым тоном песка. Такой дуэт создает уют, добавляет глубины и одновременно наполняет комнату естественной гармонией. Такая комбинация имеет изящный и одновременно живой вид.

Терракот и румянец: теплый закат дома

Если вы мечтаете об интерьере, который излучает тепло и радость — эта пара именно для вас. Оттенки в спектре «красный — коралловый — оранжевый» самые радостные в мире. Выбирайте краски, которые создают эффект вечного «золотого часа». Терракот добавляет глубины, а нежно-розовый румянец смягчает и создает ощущение тепла. Вместе они напоминают мягкий свет вечернего солнца.

Бордо и золото: роскошь в деталях

Самая смелая пара сезона — благородное бордо и роскошное золото. Не бойтесь цвета потолка: красьте его в насыщенный винный оттенок и дополняйте золотой фактурной обоймой. Результат — пространство, которое излучает тепло, праздничность и глубину. Идеально для осени и зимних вечеров с бокалом красного вина.

Умбра и стально-голубой: утонченность с характером

Этот дуэт — как сочетание старинного дерева и прохладного неба. Сочетайте теплый умбровый с приглушенным стальным голубым. Такие оттенки прекрасно работают в ванной или небольшой комнате, создадут эффект камерности и спокойствия. Это цвета, которые напоминают об осени — уютной, теплой и немного меланхоличной.

Слива и шалфей: контраст нежности и глубины

Темно-сливовый в сочетании с мягким зеленым шалфея — идеальный баланс между смелостью и естественностью. Используйте этот дуэт, чтобы визуально отделить кухню от коридора, как результат получится удивительно гармоничный. Слива создает драматический акцент, а шалфей добавляет спокойствия, вместе они выглядят как осенний пейзаж в лучших его тонах.

Мягкий шартрез и авокадо: игра оттенков одной семьи

Для сторонников мягкой монохромности попробуйте два разных оттенка зелени — светлый с желтым подтоном и насыщенный авокадо. Хотя оба цвета принадлежат к одному семейству, они отличаются глубиной и температурой, создают изящную игру света. Такой дуэт прекрасно подходит детской комнате или студии, поэтому имеет одновременно уютный и по-взрослому стильный вид.

Как подобрать идеальную пару цветов

Смотрите на цветовой круг. Противоположные цвета — самые выразительные дуэты. Работайте с тонами: один теплый, другой холодный, и пространство оживает. Не бойтесь красить потолок или двери. Это придаст интерьеру дизайнерский характер. Добавляйте природные материалы. Дерево, льняной текстиль или камень уравновесят даже самые яркие сочетания.

Дизайн — это диалог цветов. Иногда достаточно всего двух оттенков, чтобы рассказать историю вашего дома — теплую, современную и очень личную.