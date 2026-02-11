Идеальный порядок в каждой комнате / © Credits

Реклама

Каждый, кто живет в своем доме или квартире более нескольких месяцев, хорошо знает это: заполненные ящики, темные уголки в кладовке, пространство под раковиной заваленное шампунями, еще с переезда. Организация — это не только об эстетике. Как рассказало издание Martha Stewart, быть организованным означает экономить время и деньги, а также иметь возможность сосредоточиться на том, что действительно важно.

Гостиная

Определите назначение комнаты. Перед тем как браться за наведение порядка, поймите, как вы используете пространство. Это формальная гостиная для гостей или семейная комната. Если здесь играют дети, обустройте уголок с маленьким столиком, шкафом для игрушек и полками для книг .

Используйте вертикальное пространство. Мебель с полками до потолка позволяет максимально задействовать пространство. Когда дальше расставлять вещи уже некуда, организуйте все вверх.

Корзины и боксы. Сочетающиеся цветом и стилем корзины для мелочей помогают спрятать вещи, которые не добавляют комнате эстетики. Можно маркировать их сбоку, чтобы легко и быстро организовывать пространство.

Спальня

Очистите горизонтальные поверхности. Тумбочки и комоды часто собирают случайные вещи. Создайте «дом» для каждого предмета или определите место, куда его вернуть.

Сортируйте одежду по сезону. Разделите вещи на зимние и летние, а формальную одежду, которую носите редко, можно хранить в другой комнате, на чердаке или в подвале.

Организуйте одежду и аксессуары . Сортируйте гардероб так, чтобы легко было найти нужное: по категориям или цветам, украшения — по типу или металлу.

Используйте стены. Высокие полки и декоративные боксы помогают спрятать вещи и создают ощущение аккуратности.

Кухня

Избавьтесь от лишнего . Кухня часто превращается в «приемный пункт» для чужих вещей. Уберите все, что не принадлежит кухне и верните на свои места.

Контейнеры и упаковка. Храните продукты в прозрачных контейнерах, а не в упаковках. Это экономит место и позволяет быстро ориентироваться, что нужно пополнить.

Двойное использование полок. Подставки для полок помогают увеличить горизонтальное пространство и оптимизировать хранение банок, коробок и посуды.

Организуйте почту. Выделите отдельное место для писем и счетов, так вы не потеряете важные документы.

Ванная комната

Используйте стены. Полки над унитазом, крючки для полотенец и органайзеры на двери — простые способы дополнительного хранения .

Личное пространство для каждого. Если ванная большая, выделите каждому члену семьи отдельный ящик для зубных щеток, средств ухода и гигиены.

Запасные средства. Храните все лишнее, например полотенца, аптечку или косметику, в отдельном месте, например в шкафу для белья и используйте прозрачные боксы одинакового размера .

Регулярная очистка. Стоит проверять ванну ежемесячно, выбрасывать просроченные продукты и отдавать то, чем не пользуетесь.

Организованный дом — это не только красиво, но и удобно и экономно. Используйте вертикальные полки, корзины, прозрачные контейнеры и персональные зоны для каждого члена семьи. Регулярно проверяйте и очищайте пространство и порядок станет привычкой, а не разовой идеей на выходные.