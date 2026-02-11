ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
26
Время на прочтение
3 мин

Идеальный порядок в каждой комнате — как навести порядок в доме и поддерживать его чистоту

Хаос в доме может истощать, отнимать время и деньги, но его легко преодолеть с правильной стратегией.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Идеальный порядок в каждой комнате

Идеальный порядок в каждой комнате / © Credits

Каждый, кто живет в своем доме или квартире более нескольких месяцев, хорошо знает это: заполненные ящики, темные уголки в кладовке, пространство под раковиной заваленное шампунями, еще с переезда. Организация — это не только об эстетике. Как рассказало издание Martha Stewart, быть организованным означает экономить время и деньги, а также иметь возможность сосредоточиться на том, что действительно важно.

Гостиная

  • Определите назначение комнаты. Перед тем как браться за наведение порядка, поймите, как вы используете пространство. Это формальная гостиная для гостей или семейная комната. Если здесь играют дети, обустройте уголок с маленьким столиком, шкафом для игрушек и полками для книг.

  • Используйте вертикальное пространство. Мебель с полками до потолка позволяет максимально задействовать пространство. Когда дальше расставлять вещи уже некуда, организуйте все вверх.

  • Корзины и боксы. Сочетающиеся цветом и стилем корзины для мелочей помогают спрятать вещи, которые не добавляют комнате эстетики. Можно маркировать их сбоку, чтобы легко и быстро организовывать пространство.

Спальня

  • Очистите горизонтальные поверхности. Тумбочки и комоды часто собирают случайные вещи. Создайте «дом» для каждого предмета или определите место, куда его вернуть.

  • Сортируйте одежду по сезону. Разделите вещи на зимние и летние, а формальную одежду, которую носите редко, можно хранить в другой комнате, на чердаке или в подвале.

  • Организуйте одежду и аксессуары. Сортируйте гардероб так, чтобы легко было найти нужное: по категориям или цветам, украшения — по типу или металлу.

  • Используйте стены. Высокие полки и декоративные боксы помогают спрятать вещи и создают ощущение аккуратности.

Кухня

  • Избавьтесь от лишнего. Кухня часто превращается в «приемный пункт» для чужих вещей. Уберите все, что не принадлежит кухне и верните на свои места.

  • Контейнеры и упаковка. Храните продукты в прозрачных контейнерах, а не в упаковках. Это экономит место и позволяет быстро ориентироваться, что нужно пополнить.

  • Двойное использование полок. Подставки для полок помогают увеличить горизонтальное пространство и оптимизировать хранение банок, коробок и посуды.

  • Организуйте почту. Выделите отдельное место для писем и счетов, так вы не потеряете важные документы.

Ванная комната

  • Используйте стены. Полки над унитазом, крючки для полотенец и органайзеры на двери — простые способы дополнительного хранения.

  • Личное пространство для каждого. Если ванная большая, выделите каждому члену семьи отдельный ящик для зубных щеток, средств ухода и гигиены.

  • Запасные средства. Храните все лишнее, например полотенца, аптечку или косметику, в отдельном месте, например в шкафу для белья и используйте прозрачные боксы одинакового размера.

  • Регулярная очистка. Стоит проверять ванну ежемесячно, выбрасывать просроченные продукты и отдавать то, чем не пользуетесь.

Организованный дом — это не только красиво, но и удобно и экономно. Используйте вертикальные полки, корзины, прозрачные контейнеры и персональные зоны для каждого члена семьи. Регулярно проверяйте и очищайте пространство и порядок станет привычкой, а не разовой идеей на выходные.

Дата публикации
Количество просмотров
26
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie