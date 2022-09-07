Идеальный сад создается осенью: что нужно сделать прямо сейчас

Чтобы иметь красивый сад круглый год и идеальный сад весной и летом, начинать работы в этом направлении нужно осенью.

Работы в саду не заканчиваются осенью и иногда продолжаются даже зимой. Чем больше работы по саду вы сделаете в холодное время года, тем больше удовольствия получите летом. Некоторые цветущие растения практически не требуют ухода, но многие требуют внимания круглый год. Работа в зимнем саду часто может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, а также обеспечить заметное улучшение результатов, не говоря уже о пользе пребывания на природе для психического здоровья.

Кроме того, осень не приговор для красивого и правильно организованного сада. Осенний сад может радовать вас яркими красками и даже цветами вплоть до наступления зимних холодов.

Гуру садоводства Кейт Тернер поделилась с Mirror.co.uk двадцатью советами и приемами, которые гарантируют, что ваш красивый осенний сад к весне заставит соседей зеленеть от зависти:

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Не прекращайте заниматься садоводством. Весенние сады создаются осенью. Осеннее садоводство — это надежда и оптимизм, а также демонстрация того, что может быть через пару месяцев.

Весенние сады создаются осенью. Осеннее садоводство — это надежда и оптимизм, а также демонстрация того, что может быть через пару месяцев. Осень - время ярких ароматных кустарников. Они привлекают опылителей, а также делают ваш сад ярким даже осенью. Обязательно посадите кизильник, барбарис, боярышник, дуболистную гортензию, бузину или калину. Весной вы будете иметь цветущий сад с сильным ароматом и роем опылителей, а осенью ваш сад наполнится яркими красками и эффектными кистями ягод.

Они привлекают опылителей, а также делают ваш сад ярким даже осенью. Обязательно посадите кизильник, барбарис, боярышник, дуболистную гортензию, бузину или калину. Весной вы будете иметь цветущий сад с сильным ароматом и роем опылителей, а осенью ваш сад наполнится яркими красками и эффектными кистями ягод. Обрезка. Ранней осенью нужно обрезать лаванду и розмарин. Розмарин также стоит перенести в помещение или тщательно утеплить.

Ранней осенью нужно обрезать лаванду и розмарин. Розмарин также стоит перенести в помещение или тщательно утеплить. Сбор урожая и посадка. Осенью собирают фрукты и орехи, такие как ежевика и фундук. Если у вас они еще не растут, лучшее время для их посадки - поздняя осень.

Осенью собирают фрукты и орехи, такие как ежевика и фундук. Если у вас они еще не растут, лучшее время для их посадки - поздняя осень. Переместите все теплолюбивые растения внутрь. Во время подготовки к холодам нужно занести в дом все кактусы, агавы, лимонные и апельсиновые деревья. Цитрусовые часто могут цвести в холодные месяцы, поэтому им будет полезна легкая подкормка, но будьте осторожны, чтобы не перелить воды. Проверьте нижнюю сторону листьев на наличие вредителей и убедитесь, что растения не находятся на сквозняке.

Во время подготовки к холодам нужно занести в дом все кактусы, агавы, лимонные и апельсиновые деревья. Цитрусовые часто могут цвести в холодные месяцы, поэтому им будет полезна легкая подкормка, но будьте осторожны, чтобы не перелить воды. Проверьте нижнюю сторону листьев на наличие вредителей и убедитесь, что растения не находятся на сквозняке. Выкопайте и компостируйте все старые летние однолетники. Однолетние цветы лучше заменить красивыми осенними и зимними цветущими растениями, такими как фиалки, анютины глазки, маргаритки, желтофиоль и цикламен.

Однолетние цветы лучше заменить красивыми осенними и зимними цветущими растениями, такими как фиалки, анютины глазки, маргаритки, желтофиоль и цикламен. Добавьте осени красок. Еще есть время добавить немного цвета с помощью таких растений, как хризантемы, астры, очитки и нерины. Вы можете купить уже цветущие растения и расставить горшки в саду, и яркие цветы будут радовать вас до самых морозов.

Еще есть время добавить немного цвета с помощью таких растений, как хризантемы, астры, очитки и нерины. Вы можете купить уже цветущие растения и расставить горшки в саду, и яркие цветы будут радовать вас до самых морозов. Начинайте высаживать луковицы. Осень — ключевое время для посадки луковичных, которые зацветут к весне. Если у вас есть газон, разбросайте по нему луковицы нарциссов и посадите там, где они упадут. Весной у вас будет зеленый газон с жизнерадостными желтыми вкраплениями.

Осень — ключевое время для посадки луковичных, которые зацветут к весне. Если у вас есть газон, разбросайте по нему луковицы нарциссов и посадите там, где они упадут. Весной у вас будет зеленый газон с жизнерадостными желтыми вкраплениями. Высевайте выносливые однолетники . Чтобы следующей весной как можно раньше зацвели однолетники, некоторые из них можно посеять на зиму. Например, на зиму можно сеять календулу, душистый горошек и лен.

. Чтобы следующей весной как можно раньше зацвели однолетники, некоторые из них можно посеять на зиму. Например, на зиму можно сеять календулу, душистый горошек и лен. Уход за газоном осенью необходим. Осень — лучшее время для начала ухода за газоном. Обязательно дайте ему подкормку и посейте семена на тех участках, которые этого требуют. Кроме того, следите за тем, чтобы листья не лежали на газоне, не ждите, пока они все опадут убирайте листья с газона по мере их попадания.

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Ухаживайте за осенними цветами. Георгины, астры и хризантемы требуют осенью регулярной обрезки и подкормки. Используйте жидкую подкормку еженедельно, пока не наступят холода. Для более крупных цветущих кустов используйте подкормку непрерывного действия, которой хватит на весь сезон.

Георгины, астры и хризантемы требуют осенью регулярной обрезки и подкормки. Используйте жидкую подкормку еженедельно, пока не наступят холода. Для более крупных цветущих кустов используйте подкормку непрерывного действия, которой хватит на весь сезон. Обрежьте деревья и кустарники . Осенняя обрезка нужна для того, чтобы придать растениям форму и удалить ветки, нависающие над дорожками и газоном.

. Осенняя обрезка нужна для того, чтобы придать растениям форму и удалить ветки, нависающие над дорожками и газоном. Не обрезайте розы. Хотя обрезка роз сейчас нежелательна, вы можете обрезать кончики у более крупных и плетистых, чтобы они не раскачивались на ветру.

Хотя обрезка роз сейчас нежелательна, вы можете обрезать кончики у более крупных и плетистых, чтобы они не раскачивались на ветру. Подкормите почву . Удалите сорняки и листья с бордюров и добавьте мульчу толстым слоем на влажную почву. Копать тоже не надо. Это защищает корни от зимних холодов, сдержит распространение и рост сорняков и добавляет питательные вещества в почву.

. Удалите сорняки и листья с бордюров и добавьте мульчу толстым слоем на влажную почву. Копать тоже не надо. Это защищает корни от зимних холодов, сдержит распространение и рост сорняков и добавляет питательные вещества в почву. Посадите вечнозеленые кустарники. Чтобы украсить сад, когда большинство растений сбрасывают листья, можно посадить вечнозеленые кустарники и хвойники. Тогда даже из-под снега будет просматриваться обнадеживающая зелень.

Чтобы украсить сад, когда большинство растений сбрасывают листья, можно посадить вечнозеленые кустарники и хвойники. Тогда даже из-под снега будет просматриваться обнадеживающая зелень. Посадите кустарники и деревья уже сейчас. Осень - лучшее время, так как почва еще теплая, а дожди идут чаще. Растения хорошо укоренятся в почве, потому что им не придется тратить силы на поддержку листьев и цветов.

Осень - лучшее время, так как почва еще теплая, а дожди идут чаще. Растения хорошо укоренятся в почве, потому что им не придется тратить силы на поддержку листьев и цветов. Начните сажать розы. Если сейчас купить розы с открытой корневой системой это будет намного дешевле, чем покупать дорогие кусты в контейнерах весной. Кроме того, таким образом вы получите более раннее цветение.

Если сейчас купить розы с открытой корневой системой это будет намного дешевле, чем покупать дорогие кусты в контейнерах весной. Кроме того, таким образом вы получите более раннее цветение. Посадите растения, которые привлекают птиц. Кустарники с ягодами не только добавят ярко-красный и желтый цвет в ваш сад даже зимой, но и будут кормить птиц в холодные месяцы.

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Не убирайте свою садовую мебель. Попробуйте жить этой осенью и зимой в стиле скандинавского хюгге, где сад используется в течение всего года. Добавьте костровые ямы, водонепроницаемые подушки и одеяла, наружное освещение, чтобы оставаться в саду даже тогда, когда там темно и холодно. Вечеринки у костра — отличный способ поднять себе настроение долгой холодной зимой.

Попробуйте жить этой осенью и зимой в стиле скандинавского хюгге, где сад используется в течение всего года. Добавьте костровые ямы, водонепроницаемые подушки и одеяла, наружное освещение, чтобы оставаться в саду даже тогда, когда там темно и холодно. Вечеринки у костра — отличный способ поднять себе настроение долгой холодной зимой. Обустройте мини-отели для насекомых. Они отлично смотрятся в осеннем саду и подходят для пчел, бабочек, божьих коровок и других насекомых, которые будут желанными гостями в вашем саду весной. Лучше всего поставить их в хорошо замульчированном участке сада и рядом с чем-то цветущим или с ягодами.

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