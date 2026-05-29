Идеальный зеленый газон: как правильно подкармливать траву

Идеальный зеленый газон / © Associated Press

Реклама

Фраза «трава всегда зеленее у соседа» звучит иронично, но в садоводстве у нее вполне практическое объяснение. Здоровый газон — не только эстетика, но и экосистема, которая подавляет сорняки, удерживает влагу и поддерживает структуру почвы.

Как рассказало издание Martha Stewart, подкормка играет здесь основную роль, ведь удобрения укрепляют траву, помогают ей активно расти и создают плотное покрытие, в котором сорнякам просто не остается места. Однако чтобы газон действительно стал «живым зеленым ковром», важно не только «чем», но и «когда» и «как» его подпитывать.

Чем подкармливать газон

Большинство удобрений для газона содержат три ключевых элемента:

Реклама

Азот отвечает за насыщенный зеленый цвет травы

Фосфор поддерживает развитие корневой системы

Калий улучшает общее здоровье и устойчивость газона

Именно эта тройка формирует базу здорового роста. Если нет уверенности, какое удобрение выбрать, отдайте предпочтение универсальному варианту, ведь это сбалансированное удобрение медленного высвобождения с умеренным количеством азота и добавленным калием. Оно постепенно питает почву и уменьшает риск «перекармливания».

Также важен формат:

Гранулированные удобрения самые распространенные и простые в равномерном нанесении

Жидкие удобрения действуют быстрее, но требуют более частого применения

Когда подкармливать газон

Время подкормки зависит от типа травы.

Холодостойкие газоны , распространенные в северных регионах, активно растут весной и осенью, поэтому подкормку следует делать весной после второго скашивания.

Теплолюбивые газоны, типичные для южных регионов, лучше всего растут в конце весны и летом, значит удобрять следует, когда трава полностью зеленая и активно растет

Обратите внимание, что неправильный сезон может вызвать стресс для травы и повысить риск болезней.

Реклама

По времени суток, то жидкие удобрения лучше вносить утром или вечером, а вот гранулированные менее чувствительны ко времени нанесения.

Подготовка газона

Перед подкормкой газон нужно правильно подготовить:

тщательно убрать листья и мусор и повторить это несколько раз

скосить траву, особенно перед внесением жидкого удобрения, чтобы улучшить поглощение

Чем ровнее поверхность, тем эффективнее работает удобрение.

Как правильно вносить удобрения

Процесс зависит от типа средства.

Реклама

Гранулированные удобрения

использовать разбрасыватель

наносить равномерно, перекрестными проходами

избегать попадания на дорожки и бетон

остатки смести обратно на газон

после нанесения обязательно полить водой

Жидкие удобрения

подсоединить бутылку к шлангу

равномерно опрыскать газон

делать перекрытие зон нанесения

полить примерно через 12 часов после обработки

желательно вносить перед дождем, чтобы удобрение естественно проникло в почву

Однако, помните, что переизбыток удобрений — одна из самых распространенных ошибок. Слишком большое количество может «сжечь» траву, повредить почву и создать дополнительные проблемы для восстановления газона. Равномерность и умеренность всегда эффективнее чрезмерной щедрости.

Идеальный газон — это не случайный результат, а продуманная система ухода, где удобрения играют ключевую роль. Они укрепляют траву, помогают ей расти густой, здоровой и устойчивой к сорнякам.

Новости партнеров