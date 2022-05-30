Идеи для сада от британских садоводов: что можно почерпнуть на выставка цветов Chelsea Flower Show

Идеи для сада от британских садоводов: что можно почерпнуть на выставка цветов Chelsea Flower Show

Chelsea Flower Show - это самая престижная выставка цветов и садов Великобритании с более чем столетней историей.

Эта выставка пользуется покровительством королевской семьи, на ней можно встретить знаменитостей со всего мира. Тут задают тренды садового искусства и презентуют новые сорта, которые впоследствии становятся очень популярными.

В этом году одной из центральных композиций шоу стала инсталляция художника Джона Варианта, который поместил в центре огромный ледяной куб весом 15 тонн. Глыба высотой 2,5 метра была установлена 23 мая, предполагалось, что к субботе 28 мая (день закрытия шоу) она растает, символизируя вред, который наносит арктическим льдам глобальное потепление. Действительно, на фото, которое мы сделали за несколько минут до закрытия шоу, видно, что лед немного растаял.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

На выставке было представлено много новых сортов цветов. Большое внимание вызвал новый сорт орхидей, который вывели специально к платиновому юбилею правление королевы Елизаветы II.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Один из питомников представил розы, выведенные в честь герцога и герцогини Кембриджских.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Английские розы были представлены во всей красе.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

В этом году особой популярностью пользовались некрупные плетистые розы, сплошным ковром покрывающие арки.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Цветы были представлены самые разнообразные. Очень популярен сейчас дельфиниум, клематис, белая глициния, люпин и другие.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

По-прежнему актуальны композиции с мелкими цветами и сады, где вместо аккуратного газона - разноцветие в стиле альпийского луга.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Сады с тропическими растениями были представлены не широко, но ярко.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

На выставке также оценивались цветочные композиции с декором садовых террас и столов цветами.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

И картины из цветов и растений.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Очень эффектно смотрелись экспозиции лилий, ирисов и тюльпанов, аллиумов.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Одна из самых важных частей экспозиции - сады. На выставке демонстрируют идеи для сада. В представленных композициях есть все: садовая мебель, малые архитектурные формы, деревья, кусты и цветы. Очень часто дизайнеры включают в экспозицию водопады, мини-водоемы, ручьи, фонтаны, бассейны или джакузи.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Также стоит обратить внимание на идею вертикального сада из суккулентов.

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

Chelsea Flower Show / Фото: lady.tsn.ua

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