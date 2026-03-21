Идеи для создания приподнятых грядок / © Associated Press

Поднятые грядки идеально подходят для овощей, трав и цветов, позволяют получить больше урожая на ограниченном пространстве. Кроме того, за ними легко ухаживать людям с проблемами спины или коленей, а благодаря многообразию форм и дизайнов, грядка может стать украшением любого двора, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Сад салата. Приподнятая грядка с салатом — идеальное решение для ежедневных свежих овощей. Посадите различные виды листового салата, кейл, шпинат, рукколу и мангольд и ежедневно наслаждайтесь свежей зеленью.

Поликультурная посадка. Вместо жестких рядов, имитируйте естественную гармонию леса, например, смешивайте семена салата, шпината, моркови, редиса, свеклы, лука, календулы и петрушки. Растения могут достаточно хорошо сотрудничать друг с другом.

Грядка для чайных трав. Если вам нравится ароматный и вкусный чай, создайте грядку из уникальных смесей, таких как ананасового шалфея, эхинацеи, вербены, ромашки, стевии, календулы и пассифлоры. Мяту лучше сажать отдельно, чтобы она не заглушила другие травы.

Травы в оконной коробке. Для маленького пространства идеально подходят оконные ящики, достаточно просто потянуться рукой и срезать свежие травы сразу во время готовки. Лаванда и розмарин добавят еще и приятного аромата.

Совместимые растения. Высокие помидоры можно выращивать на шпалере, а под ними сажать салат . Это экономит место и повышает урожайность. Можно добавить редис или морковь для большего разнообразия.

Травяной бордюр. Лаванда, орегано, тимьян и лук-шнитт создают ароматный и полезный бордюр, который отпугивает вредителей и привлекает полезных насекомых.

Розмарин рядом с овощами. Розмарин отпугивает вредителей и хорошо растет рядом с капустой, морковью, бобовыми, луком и клубникой.

Съедобные цветы по краям грядки. Настурции и бархатцы украсят грядку, защитят растения от вредителей и добавят цвета.

Лаванда с овощами. Лаванда привлекает полезных насекомых и отпугивает вредителей. Она любит сухую, хорошо дренированную почву и хорошо сочетается с помидорами, перцами и баклажанами.

«Пицца-грядка». Сад для любимой кухни. Базилик, орегано, помидоры, перец, лук и чеснок — все под рукой для приготовления домашней пиццы сразу со своего огорода.

Поднятые грядки — это не только о практичности, но и о стиле и удовольствии от садоводства. Они позволяют сочетать красоту, аромат и пользу для здоровья, обеспечивают свежие овощи и травы на весь сезон. Выбирайте свой стиль, экспериментируйте с растениями и наслаждайтесь садом, который дарит не только урожай, но и эстетическое наслаждение.