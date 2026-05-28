Мир интерьерного дизайна меняется быстрее, чем когда-либо. Только за последние несколько лет соцсети пережили бум монохромной покраски интерьера, двойное цветовое погружение и акцентирование потолка цветом. Все эти техники превращали комнаты в монохромные артобъекты. Однако теперь на первый план выходит новый фаворит — градиентный дизайн стен, об этом рассказало издание Real Simple.

Об этом тренде первыми заговорили эксперты из Британии, по их словам, именно градиентный интерьер может стать определяющим стилем 2026 года. Причина проста, ведь люди стремятся сделать дом не просто красивым, а по-настоящему комфортным.

Что такое градиентные стены

Это многослойное сочетание нескольких оттенков одного цвета. В отличие от монохромного окрашивания, где все поверхности окрашивают в один тон для создания спокойного и целостного пространства, градиент работает иначе.

Здесь каждый элемент интерьера получает собственный оттенок, например плинтусы, стены, лепнина и потолок. Благодаря этому архитектурные детали не «исчезают», а наоборот, подчеркиваются. Пространство становится глубже, теплее и визуально сложнее. Градиентный подход помогает создать ощущение кокона — уютного и безопасного пространства, у которого одновременно стильный и выразительный вид.

Популярность этого тренда

После нескольких лет глобальной нестабильности люди все больше воспринимают дом как место восстановления. Именно поэтому в интерьерах появляется спрос на теплые, успокаивающие решения без резких контрастов.

Градиентные стены идеально соответствуют этому настроению, потому что они добавляют пространству характера, однако не перегружают его. Переход цветов имеет мягкий, естественный и дорогой вид. Кроме того, техника работает практически в любом стиле, от минимализма и скандинавского дизайна до классических интерьеров с лепниной.

Как повторить тренд дома

Самый простой способ — использовать не менее трех оттенков одного цвета. Например, самый темный тон оставить для нижней части комнаты или плинтусов, средний — для стен, самый светлый — для потолка. Если в помещении есть карнизы или декоративная лепнина, можно добавить еще один промежуточный оттенок.

Главное правило — не смешивать разные цветовые семьи. Все оттенки должны принадлежать к одной палитре, например, теплые бежевые, терракотовые, карамельные, оливковые или пыльные розовые тона.

Особенно актуальными в 2026 году являются теплые земляные оттенки, мягкие нейтральные цвета, глубокие шоколадные и карамельные оттенки, а также сложные красные и розово-персиковые палитры.

Зачем красить потолок

Один из главных принципов градиентного дизайна — это то, что потолок больше не должен быть «белым по умолчанию». Он становится «пятой стеной» и его следует включать в общую цветовую композицию. Именно светлый оттенок на потолке помогает комнате иметь завершенный вид, а переход цветов будет плавным и гармоничным.

Такая хитрость визуально смягчает пространство и делает интерьер более продуманным.

Градиентный дизайн — не просто новый тренд TikTok или Pinterest, а логическое продолжение глобального стремления к уюту, теплу и эмоциональному комфорту дома. Плавные переходы цвета создают атмосферу спокойствия, но в то же время добавляют интерьеру характера и дизайнерской глубины.

