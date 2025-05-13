Играй, как Бекхэм — заведи кур: почему это так модно и как начать дело

Куры / © Associated Press

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Моду на выращивание кур основал известный футболист Дэвид Бекхэм. Который в своем фотоблоге постоянно делится своими достижениями в огородничестве и забавными видео с курами.

Сейчас мода на выращивание кур уже захватила всю Британию. Люди пытаются разводить разные породы и птиц, которые несутся разноцветными, желательно голубыми, яйцами. Так что, если вы хотите быть в тренде, можете попробовать завести себе кур. Сразу хотим предупредить, опытные хозяева утверждают, что никакой экономической выгоды ваше хобби иметь не будет, но радости может принести много.

Дэвид Бекхэм и куры / © instagram.com/davidbeckham

Но выращивание кур — это процесс несколько сложнее выращивания роз или помидоров, поэтому предлагаем ознакомиться с советами опытной сельской жительницы и автора блога «Простая сельская жизнь» Аннет Термон. Бывшая медсестра отделения интенсивной терапии и дизайнер свадебных платьев, которая стала владелицей фермерского хозяйства, автором и поклонницей здорового образа жизни, создала инструкцию для начинающих, которые решили завести кур.

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Яйца / © Associated Press

Содержание кур — это полезно, терапевтически, весело, а иногда и нервно, если вы новичок, утверждает Аннет. Ее сжатое руководство охватывает все основные моменты, которые вам нужно знать о том, как выращивать кур и получать все невероятные преимущества.

Когда вы будете знать ответы, это облегчит планирование, принятие решений и обязательства.

Как выбрать цыплят

Цыплята / © Associated Press

Для начинающих лучше всего начинать с выращивать цыплят. Выбор яиц (оплодотворенных яиц, которые нужно инкубировать) может быть сложным для начинающих.

Вы можете получить цыплят из инкубатора или купить на деревенском базаре. Однако избегайте цыплят, которые выглядят вялыми, сгорбленными в клубок, неохотно двигаются или имеют выделения из глаз/носа, когда вы выбираете их самостоятельно.

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Уход за цыплятами требует определенного планирования, работы и постоянных обязательств.

Куры / © Associated Press

Курник и укрытие

Курам нужно безопасное место для отдыха, кладки яиц, укрытие от опасности и хищников, а также защита от погодных условий.

Прежде чем завести цыплят, убедитесь, что у вас есть курятник или укрытие. Может потребоваться до 12 недель, прежде чем переместить цыплят на улицу, но будьте готовы. Курник должен быть защищен от непогоды; мокрая курица — несчастливая курица.

Он также должен быть достаточно большим, чтобы было достаточно места для всех. Это предотвратит ссоры и переполненности, которые могут привести к антисанитарным и нездоровым условиям. Минимальная рекомендованная площадь –0,2-0,3 квадратных метра на одну курицу внутри курятника.

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Хорошая вентиляция важна. Курник должен быть прохладным летом и теплым зимой, но не душным и влажным.

Также важно чистить курятник примерно раз в месяц.

Вашим курам нужны гнездовые ящики, где они могут откладывать яйца. Рекомендуется один ящик на трех кур, но чем больше, тем лучше.

Наконец, им нужен безопасный внешний отгон/забор, поскольку куры часто спят на улице, поэтому они все равно должны быть защищены от хищников.

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Куры / © Associated Press

Свободный выгул

Куры должны иметь возможность свободно передвигаться в течение дня. Преимущества свободного выгула включают в себя:

Куры будут бродить весь день в поисках любых насекомых и вредителей. Это очень помогает поддерживать окружающие территории без болезней. Они также помогают держать мух подальше.

Ваши яйца могут быть более питательными благодаря природному корму.

Курам нужно меньше магазинного песка, поскольку они собирают натуральный песок, такой как песок, галька и камни, что помогает им расщеплять пищу без зубов.

Куры здоровее и счастливее, когда их свободно выгуливают. Все это время передвижение помогает контролировать вес. Болезни также легче сдерживать таким образом, чем в курятнике, где они живут близко друг к другу.

Куры / © Associated Press

Чем кормить кур

Куры — всеядные птицы, а это значит, что их рацион разнообразен и включает разнообразные продукты. Сбалансированный рацион имеет решающее значение для их здоровья, яйценоскости и общего самочувствия. То, чем вы кормите своих кур, существенно повлияет на их здоровье и яйценоскость.

Правильный корм — это здоровые куры и яйца.

Неправильный корм — это куры с избыточным/недостаточным весом, болезни, плохое качество яиц.

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Хороший корм для кур содержит аминокислоты, витамины, минералы, ферменты, клетчатку и качественный белок. Потребности кур в белке и тип корма будут отличаться в зависимости от возраста.

Существует готовый корм для кур:

Стартовый корм (0-6 недель). Этот корм с высоким содержанием белка помогает молодым цыплятам правильно расти и развиваться.

Корм для выращивания (6-18 недель). Этот корм имеет меньше белка, чем стартовый и поддерживает стабильный рост.

Корм для несушек (от 18 недель). Содержит необходимые питательные вещества для производства яиц, включая кальций для крепкой скорлупы.

Корм для бройлеров (для мясных птиц): Специально разработанный для кур, выращенных на мясо, обеспечивает сбалансированное питание для быстрого роста.

Что еще можно давать курам

Зерновые культуры. Цельнозерновые культуры, такие как кукуруза, ячмень, овес и пшеница, можно разбрасывать по земле как лакомство или добавку. Зерновые культуры богаты энергией и могут помочь цыплятам согреться в холодную погоду.

Кроме этого, я иногда можно давать курам лакомство, потому почему бы и нет, например, кухонные отходы и остатки пищи. Многие кухонные отходы безопасны для кур, включая кожуру от фруктов и овощей, вареный рис, макароны, хлеб (умеренное количество) и нецитрусовые фрукты.

Овощи. Свежие овощи, такие как салат, капуста кале, шпинат, морковь и огурцы, являются отличными источниками витаминов и минералов.

Фрукты. Куры любят такие фрукты как яблоки, ягоды, арбуз и дыня. Избегайте давать им цитрусовые или косточки из фруктов.

Источники белка. Насекомые, жуки и черви являются природными источниками белка для кур. Они любят искать насекомых во дворе. Мучных и дождевых червей можно давать как лакомство или добавки.

Зеленые продукты. Куры любят листовую зелень, такую как салат, капуста и капуста кале. Зеленые продукты снабжают организм клетчаткой и питательными веществами.

Добавки кальция. Измельченные раковины устриц или яичная скорлупа могут обеспечить дополнительный кальций, способствуя формированию крепкой яичной скорлупы.

Поджаренный хлеб. Вы также должны добавлять к их корму поджаренный хлеб, чтобы помочь пищеварению, и раковины устриц, чтобы сохранить крепость костей и яичной скорлупы.

Избегайте этих продуктов

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Следует избегать шоколада, авокадо, лука, чеснока, цитрусовых и продуктов с высокой степенью переработки или соленой пищи, поскольку они могут навредить курам.

И, конечно, всегда имейте под рукой свежую чистую воду. Курица может легко выпивать в среднем 1 стакан воды в день.

Помните, что сбалансированное питание имеет решающее значение. Хотя лакомство и обрезки пищи приятны для кур, они не должны составлять более 10% их общего рациона.

Обеспечение их коммерческим кормом, разработанным специально для их конкретной стадии жизни, важно для обеспечения получения ими необходимых питательных веществ для роста, яйценоскости и общего здоровья.

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Куры / © Associated Press

Здоровье кур

Обеспечение благосостояния ваших кур чрезвычайно важно как для них самих, так и для вашего удовольствия как курника. Поддержка их здоровья и благосостояния требует бдительности, проактивного ухода и понимания потенциальных проблем со здоровьем.

Паразиты. Внешние и внутренние паразиты могут вызвать дискомфорт, болезни и снижать яйценоскость. Регулярно осматривайте своих кур на наличие признаков клещей, вшей и глистов. Симптомы могут включать потерю перьев, потерю веса, вялость и бледные расчески. Пыльные ванны (о, как они их любят!) и регулярная чистка курятника помогут уменьшить количество паразитов. Я часто опрыскиваю все поверхности курника, гнездовые коробки и даже кур своим полностью натуральным домашним спреем от клещей и курятника.

Стафилококковая инфекция. Когда бактерии попадают в ногу курицы через порез или царапину. Она начинается с инфекции в ноге или пальцах, но может распространяться по ноге и быть смертельной, если она распространяется на другие ткани и кости. Признаки, на которые следует обратить внимание, включают хромоту и опухшую, отечную лапу или палец, а иногда даже ноги, если инфекция серьезная. Наиболее показательным признаком будет чёрный струп в месте инфекции.

Респираторные проблемы. Респираторные инфекции могут быстро распространяться среди кур. Обратите внимание на такие признаки, как кашель, чихание, хрипы, выделение из носа и затрудненное дыхание. Хорошая вентиляция, чистая подстилка и избегание перенаселенности могут помочь предотвратить респираторные заболевания. Поместите новые куры на карантин, прежде чем вводить их в стадо, чтобы минимизировать передачу болезней.

Проблемы с пищеварением. Куры могут испытывать проблемы с пищеварением, такие как пораженные посевы, кислый посев и завязывание яиц. Наблюдайте за своими курами на наличие признаков дискомфорта, трудностей с проглатыванием или необычного поведения. Обеспечение доступа к песку, предложение пробиотиков и обеспечение сбалансированного рациона могут помочь в предотвращении и управлении этими проблемами.

Тепловой стресс и воздействие холода. Экстремальные погодные условия могут повлиять на здоровье ваших кур. Тепловой стресс летом и холод зимой может привести к страданиям и даже смерти. Убедитесь, что ваш курятник хорошо проветривается и утеплен, обеспечьте тень и воду в жаркую погоду, а также защитите его от обморожения в холодные месяцы.

Проблемы, связанные с яйцами. Аномалии в производстве яиц могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Дефицит витаминов, паразиты и инфекции, а также стресс могут повлиять на производство или качество яиц. Обратите внимание на качество, размер, цвет и кровяные пятна яичной скорлупы. Предложение раковин устриц и поддержка питательного рациона могут помочь предотвратить проблемы со скорлупой.

Изменения в поведении. Изменения в поведении, такие как вялость, изоляция или агрессия, могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем. Следите за взаимодействием и активностью кур, чтобы выявить любые отклонения от их привычных моделей поведения.

© Associated Press

О чем нужно позаботиться

Чистый и комфортный курятник. Чистый и ухоженный курятник важен для здоровья кур. Регулярно чистите подстилку, удаляйте отходы и обеспечьте надлежащую вентиляцию, чтобы предотвратить появление плесени и болезней.

Питательный рацион. Обеспечьте сбалансированный рацион с соответствующим уровнем белка для каждой стадии роста. Предлагайте свежую воду, песок и устричные раковины для поддержки пищеварения и крепкой скорлупы яиц. Избегайте кормления их плесенью или испорченной пищей.

Гигиенические практики Мойте руки до и после контакта с курами, чтобы предотвратить передачу болезней.

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Пространство и обогащение. Избегайте перенаселения, обеспечивая достаточно места для комфортного передвижения и садилась вашим курам. Обогащайте их среду садами, гнездовыми будками и предметами поклевки и царапания.

Естественный поиск пищи. Поощряйте свободный выгул каждый день, чтобы ваши куры могли искать насекомых, растения и природный песок. Это обогащает их рацион и способствует их физическому и психическому благополучию.

Регулярные медицинские осмотры. Проводите плановые медицинские осмотры, чтобы выявить ранние признаки заболевания. Регулярно осматривайте перья, расчески, глаза и поведение, чтобы выявить потенциальные проблемы до того, как они обострятся.

Ветеринарная помощь. Установите связь с ветеринаром, который хорошо знает птицеводство и может дать рекомендации, вакцинацию и лечение при необходимости.

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© Associated Press

Лучше всего они чувствуют себя в стае

Куры — это социальные животные с сильным инстинктом жить в стаях. Они устанавливают иерархию и занимаются социальным поведением, таким как купание в пыли и поиск пищи, которое обогащается, когда у них есть компаньоны. Одна курица может чувствовать одиночество, стресс и скуку без компании других кур.

Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вашим курам не было одиноко.