Их можно тренировать: как научить растения потреблять меньше воды и быть устойчивыми к засухе

Полив / © ТСН

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Реже поливать растения может показаться небрежностью, но если делать это намеренно, это приводит к обратному результату. Правильный подход способствует более глубокому прорастанию корней и развитию настоящей устойчивости, благодаря чему растение сможет пережить засуху.

Как приучить растения потреблять меньше воды, рассказывает GardeningKnowHow.

Это звучит как мечта, но за идеей о том, что растения можно «убедить» обходиться меньшим количеством воды, стоит настоящая наука. Хитрость заключается не в каком-то специальном продукте или гаджете — она сводится к тому, как и когда вода попадает в почву, и чему это со временем учит корни растения. Измените привычку полива, и вы сможете изменить то, как растение справляется с засушливым климатом.

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Не каждое растение будет подходить, и весь подход основан на выборе засухоустойчивых растений с соответствующими генами. Тем не менее, многие обычные садовые растения обладают потенциалом, который они никогда не используют, просто потому, что их поливают слишком часто, чтобы этот потенциал раскрылся. Идея заключается в том, чтобы раскрыть этот потенциал, а не заставлять растение выходить за пределы того, с чем оно может справиться.

Что на самом деле означает тренировка

Тренируется корневая система, а не само растение. Когда вода всегда находится у поверхности, у корней очень мало причин расти глубже, поэтому они остаются неглубокими — и растение с неглубокими корнями вянет, как только верхние 2,5 см почвы высыхают. Поливайте обильно и реже, и корни, как правило, будут проникать вглубь в поисках влаги, создавая более глубокую сеть, которая черпает влагу из гораздо большего резервуара почвы.

Есть также и вторая часть. Растения, выращенные в условиях небольшой засухи, часто могут регулировать процесс управления водой, развивая немного более толстый и восковой слой на листьях, усиливая контроль над устьицами — порами, через которые выделяется водяной пар. Это помогает им дольше удерживать влагу.

Однако ничто из этого не изменяет генетику растения. Жаждущий вид остаётся жаждущим по своей сути, поэтому тренировки помогают развивать устойчивость в пределах естественного ареала растения, а не превращают любителя воды в выживальщика в пустыне.

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Метод глубокого полива и выжидания

Метод прост почти до скуки: обильно полейте их, а затем подождите. Глубокое увлажнение означает увлажнение почвы на глубину 15–30 см, а не просто увлажнение поверхности, которое притягивает корни вниз. Именно здесь помогает шланг для орошения, из которого вода медленно стекает, чтобы она впитывалась, а не стекала сверху.

Затем наступает самый сложный этап для большинства садоводов — оставить почву в покое, пока она не высохнет на 5–7 см.

Быстрая проверка окупится, если вы знаете, когда пришло время. Погрузите палец на 7–8 см в почву: если там сухо, полейте, а если там все еще прохладно и влажно, подождите ещё немного.

Одно предупреждение: не сокращайте полив уже укоренившегося растения на ночь. Постепенно сокращайте полив в течение нескольких недель, чтобы корни успели адаптироваться и расти, а не сбрасывали листья из-за шока. Цель состоит в том, чтобы не допускать постоянного увядания растений — сильная засуха ослабляет рост и может привести к появлению вредителей или болезней. Ваша цель — легкое пересыхание между обильными поливами, а не длительная засуха.

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Этот метод лучше всего работает на растениях, специально предназначенных для этого. Наиболее подходящими являются укорененные деревья и кустарники, а также многолетние растения с глубокими корнями, поскольку их корневая система позволяет проникать вглубь и использовать влагу из нижних слоев почвы. Местные растения, приспособленные к местному климату, как правило, хорошо реагируют на это, как и ваши декоративные травы и средиземноморские травы, такие как розмарин и тимьян, поскольку они эволюционировали в рыхлой, сухой почве. Большинство суккулентов практически не требуют каких-либо ухищрений. Их высыхание между поливами ближе к их естественному ритму, чем постоянная влажность.

Самое важное слово в данном контексте — «прижился». Растению нужна зрелая, здоровая корневая система, прежде чем вы начнете заставлять его расти вширь, что обычно означает как минимум один полный сезон в почве. Газоны подчиняются той же схеме: глубокий полив один или два раза в неделю, а не ежедневное опрыскивание, укрепляет корни травы и формирует дернину, которая остается зеленой гораздо дольше между дождями.

Растения, которые не приспосабливаются

Многие растения только пострадают от такого подхода, поэтому перед тем, как экспериментировать, полезно узнать, какие именно. Рассада и все, что недавно посажено, нуждается в постоянной влаге для приживаемости, а удержание воды не является тренировкой — это просто стресс, который останавливает их рост или убивает их. Влаголюбивые растения также не адаптируются. Папоротники и многие тропические комнатные растения, как и всё, что растёт на болотах или берегах ручьёв, приспособлены к постоянной влажности, и если позволить им высохнуть, это приведёт лишь к хрустящим листьям и медленному увяданию.

Однако продовольственные культуры — это особый случай. Большинство овощей на самом деле нуждаются в равномерном и надежном поливе для хорошего плодоношения, а перепады в увлажнении томатов — от пересыхания до переувлажнения — приводят к растрескиванию плодов и гниению кончиков цветков, тогда как листовая зелень горькает и портится из-за стресса, вызванного засухой.

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Контейнерные растения представляют собой еще одно исключение по чисто физической причине — горшок не вмещает достаточного объема почвы, чтобы корни могли расти так же глубоко, как в земле, и они быстрее теряют влагу. Метод «поглубже и подожди», который работает в открытом грунте, просто приводит к тому, что растение в горшке становится сухим и проблемным.

Формирование растений даёт лучшие результаты, когда вся система способствует этому: слой мульчи толщиной 5–8 см над почвой замедляет испарение и позволяет корням оставаться более прохладными, поэтому любая имеющаяся там влага дольше сохраняется между поливами. Внесение компоста действует аналогичным образом снизу, поскольку почва, богатая органическими веществами, удерживает воду, как губка, а не отводит её.

Группировка растений с одинаковыми потребностями в воде — это ещё одно небольшое преимущество, поскольку это не позволяет жаждущим растениям создавать для выносливых растений более высокую нагрузку, чем им необходимо.

Кроме того, разумным сокращением расходов является подбор растений для конкретного места. Сад, созданный на основе видов, подходящих для местного уровня осадков, практически не требует ухода, поскольку эти растения будут хорошо расти даже при меньшем количестве осадков.

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