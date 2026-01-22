редис / © Associated Press

Январь считается спокойным месяцем в садоводческом календаре, но для некоторых садоводов это на самом деле ценное время для подготовки к предстоящему сезону. Большинство ошибок в садоводстве, допускаемых в этом месяце, случаются, когда садоводы начинают сеять летние овощи слишком рано или вообще игнорируют температуру почвы. Правда в том, что многие овощи и травы можно выращивать и в холодные месяцы, если понимать, какие из них подходят для этого сезона и где их выращивать.

Некоторые процветают в холодной почве и могут быть посажены непосредственно на открытом воздухе в мягком климате, тогда как другие полезны для здорового старта в помещении. Эксперты поделились с Ехргеѕѕ.co.uk тем, какие овощи можно сажать в холодную почву.

Руккола

Руккола — один из лучших овощей для начала выращивания, если вы хотите что-то быстрорастущее, холодостойкое и насыщенное вкусом.

Она хорошо прорастает в прохладной почве и быстро растет на открытых грядках, если вы живете в регионе, где не бывают морозы.

В помещении руккола процветает в контейнерах с четырьмя-шестью часами солнца или под обычными светодиодными лампами. Чем прохладнее температура, тем мягче и слаще вкус, что делает зимнюю рукколу приятнее, чем ее летний аналог.

Сейте семена непосредственно, прореживайте рано и собирайте урожай, когда листья еще маленькие, для лучшего вкуса.

Редис

Редис является одним из самых быстрорастущих овощей для посадки, если ваша зима мягкая или вы работаете в теплице. Этот корнеплод быстро прорастает в прохладной почве и может созреть менее чем за 30 дней.

На открытом воздухе редис лучше всего подходит для высоких грядок с защитой от морозных ночей. В помещении редис можно выращивать в глубоких, узких контейнерах, если они получают полное солнце или сильный свет.

Сейте семена непосредственно и избегайте перенаселенности, поскольку расстояние действительно важно для развития корней.

Горчица салатная

Горчица быстрая, смелая и удивительно зимостойкая. Если вы новичок в выращивании овощей в холодное время года и хотите получить короткий урожай, этот овощ — безопасный выбор.

Он быстро прорастает в прохладной почве и хорошо растет в контейнерах или небольших высоких грядках. Вкус сильнее, чем у салата, но мягче в холодную погоду.

В помещении вы можете легко выращивать горчицу в неглубоких лотках с хорошим освещением. Сейте семена густо, а затем прореживайте на ранней стадии, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и уменьшить риск заболевания.