Их не нужно поливать: лучшие засухоустойчивые растения, которые сделают сад роскошным летом

Шалфей / © Credits

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Засухоустойчивые растения эволюционировали на протяжении тысячелетий, чтобы справляться с высокими температурами и длительными периодами засухи летом. Они часто имеют суккулентные или пушистые листья, тонкие листья или серые либо серебристые листья. У них также часто встречаются подземные органы накопления (луковицы) и широкие и глубокие корневые системы.

Эксперт журнала Gardens Illustrated Энни Годфри рекомендует некоторые из своих любимых засухоустойчивых растений.

Седум

Седум / © Associated Press

Седум, очиток, сохраняет привлекательный вид в течение нескольких месяцев благодаря своим мясистым листьям и плоским, богатым нектаром цветочным головкам, которые медленно развиваются в течение многих месяцев. Стоит обрезать седумы, чтобы предотвратить их опадание.

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Шалфей

Шалфей / © Credits

Шалфей имеет серебристо-серые листья и кисти лавандово-голубых цветов с июля до первых заморозков. Сильно обрежьте растение, когда оно снова начнёт расти весной.

Антемис

Антемис / © Credits

Антемис — это прекрасные растения, образующие кустики, с привлекательной папоротниковой листвой и множеством ромашковых цветков летом.

Сантолина

Сантолина / © Credits

Сантолина (хлопковая лаванда) тоже очень хорошо растёт. Люди считают её немного обыденной и скучной, но если использовать её вместе с другими растениями, она становится гораздо интереснее.

Остеоспермум, или африканская ромашка

Остеоспермум (африканская ромашка) / © Credits

Многие из этих южноафриканских ромашек, также известных как дождевые ромашки, являются клумбовыми растениями и не выдерживают морозов. Однако есть несколько видов, которые выдерживают мороз при условии хорошего дренажа. Они прекрасно подходят для передней части бордюра.

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Непета (кошачья мята)

Непета / © Credits

Непета, или кошачья мята, прекрасно привлекает пчел и бабочек. Кроме того, её очень любят кошки.

Ковыль «хвост пони»

Ковыль «хвост пони» / © Credits

Ковыль «хвост пони» отличается изящным ростом. С начала лета на нём появляются узкие, дугообразные, перистые цветущие метелки.

Маки

Маки / © Getty Images

Многие маки прекрасно растут на сухой почве, бывают самых разных цветов, а их цветы очень нравятся пчелам. Маки также прекрасно растут на солнечной, хорошо дренированной почве.

Чернушка

Чернушка / © Credits

Чернушка прекрасно растет на сухой почве. Она цветет в мае и в начале июня, а затем дает семена, но семенные головки также полезны. Как только вы её получите, она останется у вас навсегда.

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