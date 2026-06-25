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Их не нужно поливать: лучшие засухоустойчивые растения, которые сделают сад роскошным летом
Если у вас есть солнечная грядка с хорошо дренированной почвой, подумайте о переходе на более засухоустойчивые растения. Это позволит сократить полив, и растения будут хорошо расти в таких условиях.
Засухоустойчивые растения эволюционировали на протяжении тысячелетий, чтобы справляться с высокими температурами и длительными периодами засухи летом. Они часто имеют суккулентные или пушистые листья, тонкие листья или серые либо серебристые листья. У них также часто встречаются подземные органы накопления (луковицы) и широкие и глубокие корневые системы.
Эксперт журнала Gardens Illustrated Энни Годфри рекомендует некоторые из своих любимых засухоустойчивых растений.
Седум
Седум, очиток, сохраняет привлекательный вид в течение нескольких месяцев благодаря своим мясистым листьям и плоским, богатым нектаром цветочным головкам, которые медленно развиваются в течение многих месяцев. Стоит обрезать седумы, чтобы предотвратить их опадание.
Шалфей
Шалфей имеет серебристо-серые листья и кисти лавандово-голубых цветов с июля до первых заморозков. Сильно обрежьте растение, когда оно снова начнёт расти весной.
Антемис
Антемис — это прекрасные растения, образующие кустики, с привлекательной папоротниковой листвой и множеством ромашковых цветков летом.
Сантолина
Сантолина (хлопковая лаванда) тоже очень хорошо растёт. Люди считают её немного обыденной и скучной, но если использовать её вместе с другими растениями, она становится гораздо интереснее.
Остеоспермум, или африканская ромашка
Многие из этих южноафриканских ромашек, также известных как дождевые ромашки, являются клумбовыми растениями и не выдерживают морозов. Однако есть несколько видов, которые выдерживают мороз при условии хорошего дренажа. Они прекрасно подходят для передней части бордюра.
Непета (кошачья мята)
Непета, или кошачья мята, прекрасно привлекает пчел и бабочек. Кроме того, её очень любят кошки.
Ковыль «хвост пони»
Ковыль «хвост пони» отличается изящным ростом. С начала лета на нём появляются узкие, дугообразные, перистые цветущие метелки.
Маки
Многие маки прекрасно растут на сухой почве, бывают самых разных цветов, а их цветы очень нравятся пчелам. Маки также прекрасно растут на солнечной, хорошо дренированной почве.
Чернушка
Чернушка прекрасно растет на сухой почве. Она цветет в мае и в начале июня, а затем дает семена, но семенные головки также полезны. Как только вы её получите, она останется у вас навсегда.