Их вы точно не убьете: 5 самых живучих домашних растений

На самом деле нет ни одного бессмертного растения – только искусственные, но хорошая новость заключается в том, что есть не очень привередливые зеленые друзья, не требующие большого внимания.

Издание RealSimple рассказало о лучших комнатных растениях, которые не требуют сложного ухода и подходят даже для тех, кто не имеет много терпения или опыта.

Сансевиерия цилиндрическая

Сансевьерия цилиндрическая / Фото: Credits

Это суккулентное многолетнее растение из Африки известно также как "Африканское копье". Сансевиерия, принадлежащая семейству спаржевых (Asparagaceae), популярна благодаря неприхотливости в уходе. Однако суккуленты часто продают в торфяной смеси, что не очень подходит для их роста. Лучше пересадить ее в почву, предназначенную для кактусов и суккулентов, состоящую из песка, пемзы или перлита — легкого материала из вулканического стекла, способствующего отведению влаги. Это важно для засухоустойчивых растений, плохо реагирующих на чрезмерную влагу.

Сансевиерия нуждается в поливе только раз в две недели летом и раз в месяц зимой. Лучше всего разместить ее у окна, избегая прямых солнечных лучей.

Замиокулькас

Замиокулькас / Фото: Credits

Замиокулькас – идеальное растение для начинающих, ведь оно не нуждается в частом поливе. Это растение терпит длительный период засухи, так что летом ему хватит увлажнения каждые две недели, а зимой — раз в месяц. Что касается освещения, растение адаптируется даже к люминесцентному свету, но лучше развивается при ярком рассеивающемся солнечном свете. Удобрять достаточно раз или два в год.

Пеперомия туполистная

Пеперомия туполистая / Фото: Credits

Пеперомия относится к излюбленным растениям для настольного озеленения. Она переносит слабое освещение в течение нескольких месяцев и при этом листья остаются здоровыми. Однако лучше она чувствует себя при ярком рассеивающемся освещении. Ухаживать за пеперомией легко: поливайте ее редко и избегайте переувлажнения, поскольку ей подходит средний или низкий уровень влажности.

Эпипремнум золотистый

Эпипремнум / Фото: Credits

Это растение прекрасно растет на ярком рассеивающемся свете, но способно выдерживать длительные периоды слабого освещения. Поливайте ее только тогда, когда почва подсохнет, но для сохранения уровня влажности листьев можно время от времени сбрызгивать водой. Протирайте листья мягкой тканью от пыли и подкармливайте удобрением раз в месяц в весенний и летний периоды.

Аглаонема

Аглаонема / Фото: Credits

Китайское вечнозеленое растение идеально для рассеянного солнечного света или искусственного освещения. Она хорошо переносит сухой воздух, хотя предпочитает высокую влажность. Поддерживайте почву во влажном состоянии с весны до осени. Зимой в период покоя полив можно сократить. Чтобы стимулировать рост, обрезайте цветы и плоды.

Советы по уходу за домашними растениями

Многие суккуленты, например, африканские виды, в дикой природе растут под кустами и получают только рассеянный свет. Их листья способны сохранять влагу, что делает их пригодными для сухих комнатных условий. Остерегайтесь постоянного полива или чрезмерной подкормки, это не ежедневные витамины и часто они только вредят растениям.

Какое бы растение вы ни выбрали, даже малейшие усилия обеспечат вашему "зеленому другу" комфортное место для роста.

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